Оккупанты вывозят старшеклассников из Луганской области в город, где производят ударные дроны, - ОВА

Российские оккупанты вывозят старшеклассников из временно оккупированных Лисичанска и Рубежного в Елабугу в Татарстане, где им предлагают стать инженерами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Луганской ОГА Алексей Харченко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Детей отправляют в Татарстан без сопровождения родителей

По словам Харченко, школьников вывозят из временно оккупированной части Луганской области без сопровождения родителей. Посетить детей родственникам разрешают только один раз - на выпускной.

Старшеклассников перевозят в Елабугу - город, где расположен крупнейший в России завод по производству ударных беспилотников.

Школьникам предлагают стать инженерами

"Юношей и девушек из Луганской области захватчики переселяют в Елабугу, оставляя в так называемой "ЛНР" в основном людей старшего возраста. В Татарстане им предлагают стать инженерами. Напомню, что в вышеупомянутом городе расположен крупнейший в РФ завод по производству ударных беспилотников", - отметил Харченко.

Читайте также: Оккупанты в летних лагерях готовят детей из Луганской области к войне, - ОВА