Оккупанты вывозят старшеклассников из Луганской области в город, где производят ударные дроны, - ОВА
Российские оккупанты вывозят старшеклассников из временно оккупированных Лисичанска и Рубежного в Елабугу в Татарстане, где им предлагают стать инженерами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Луганской ОГА Алексей Харченко.
Детей отправляют в Татарстан без сопровождения родителей
По словам Харченко, школьников вывозят из временно оккупированной части Луганской области без сопровождения родителей. Посетить детей родственникам разрешают только один раз - на выпускной.
Старшеклассников перевозят в Елабугу - город, где расположен крупнейший в России завод по производству ударных беспилотников.
Школьникам предлагают стать инженерами
"Юношей и девушек из Луганской области захватчики переселяют в Елабугу, оставляя в так называемой "ЛНР" в основном людей старшего возраста. В Татарстане им предлагают стать инженерами. Напомню, что в вышеупомянутом городе расположен крупнейший в РФ завод по производству ударных беспилотников", - отметил Харченко.
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