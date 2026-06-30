Окупанти вивозять старшокласників з Луганщини до міста, де виробляють ударні дрони, - ОВА
Російські окупанти вивозять старшокласників із тимчасово окупованих Лисичанська та Рубіжного до Єлабуги в Татарстані, де їм пропонують стати інженерами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.
Дітей відправляють до Татарстану без супроводу батьків
За словами Харченка, школярів вивозять із тимчасово окупованої частини Луганщини без супроводу батьків. Відвідати дітей рідним дозволяють лише один раз – на випускний.
Старшокласників перевозять до Єлабуги – міста, де розташований найбільший у Росії завод із виробництва ударних безпілотників.
Школярам пропонують стати інженерами
"Юнаків та дівчат з Луганщини загарбники переселяють до Єлабуги, залишаючи у так званій "ЛНР" здебільшого осіб старшого віку. У Татарстані їм пропонують стати інженерами. Нагадаю, що в названому вище місті розташований найбільший на РФ завод із виробництва ударних безпілотників", – зазначив Харченко.
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