Окупанти вивозять старшокласників з Луганщини до міста, де виробляють ударні дрони, - ОВА

Російські окупанти вивозять старшокласників із тимчасово окупованих Лисичанська та Рубіжного до Єлабуги в Татарстані, де їм пропонують стати інженерами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.

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Дітей відправляють до Татарстану без супроводу батьків

За словами Харченка, школярів вивозять із тимчасово окупованої частини Луганщини без супроводу батьків. Відвідати дітей рідним дозволяють лише один раз – на випускний.

Старшокласників перевозять до Єлабуги – міста, де розташований найбільший у Росії завод із виробництва ударних безпілотників.

Школярам пропонують стати інженерами

"Юнаків та дівчат з Луганщини загарбники переселяють до Єлабуги, залишаючи у так званій "ЛНР" здебільшого осіб старшого віку. У Татарстані їм пропонують стати інженерами. Нагадаю, що в названому вище місті розташований найбільший на РФ завод із виробництва ударних безпілотників", – зазначив Харченко.

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