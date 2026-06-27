Окупанти в літніх таборах готують дітей з Луганщини до війни, - ОВА

У літніх таборах окупанти продовжують готувати до війни молодь із луганського осередку центру військово-спортивної підготовки "Воїн".

Про це повідомив голова Луганської ОВА Олексій Харченко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, особливу увагу вони приділяють юнакам віком 16-17 років: "Тим, хто за рік стане повнолітнім і зможе "віддати борг" росії".

За даними ОВА, вони стали учасниками нової програми підготовки та за підсумком мають отримати сертифікат юного пілота. Наприкінці зміни загарбники сформують відповідний взвод.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій території Луганської області російська окупаційна влада з 1 вересня збільшить частку військової підготовки у шкільній програмі для учнів 6–11 класів.

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