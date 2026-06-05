Окупанти вивезли дітей з Донеччини на Сахалін для військової підготовки
Дітей із тимчасово окупованих Донецька та Макіївки вивезли до Сахалінської області Росії для участі у військово-патріотичному зльоті, присвяченому початковій військовій підготовці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише рух спротиву "Жовта Стрічка".
Замість відпочинку – військова підготовка
За даними активістів, участь у заході подають як освітню та розвивальну програму. Організатори обіцяють дітям нові знання, командну роботу та знайомства з однолітками з різних регіонів.
Втім, програма зльоту побудована навколо військової підготовки та патріотичного виховання за російськими стандартами. Учасників навчають навичкам, які використовуються у військових структурах, а сам захід позиціонують як престижну можливість для школярів.
Дітей вивезли на край Росії
У "Жовтій Стрічці" звертають увагу, що Сахалінська область розташована за тисячі кілометрів від окупованої Донеччини та є одним із найвіддаленіших регіонів Росії.
Активісти вважають, що подібні поїздки є частиною політики інтеграції українських дітей у російський інформаційний та ідеологічний простір. За їхніми словами, під виглядом освітніх та молодіжних проєктів окупаційна влада продовжує залучати дітей з тимчасово окупованих територій до програм мілітаризації.
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