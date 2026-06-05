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Новини Мілітаризація дітей на ТОТ
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Окупанти вивезли дітей з Донеччини на Сахалін для військової підготовки

Дітей з ТОТ Донеччини окупанти вивезли на Сахалін для військової підготовки

Дітей із тимчасово окупованих Донецька та Макіївки вивезли до Сахалінської області Росії для участі у військово-патріотичному зльоті, присвяченому початковій військовій підготовці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише рух спротиву "Жовта Стрічка".

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Замість відпочинку – військова підготовка

За даними активістів, участь у заході подають як освітню та розвивальну програму. Організатори обіцяють дітям нові знання, командну роботу та знайомства з однолітками з різних регіонів.

Втім, програма зльоту побудована навколо військової підготовки та патріотичного виховання за російськими стандартами. Учасників навчають навичкам, які використовуються у військових структурах, а сам захід позиціонують як престижну можливість для школярів.

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Дітей вивезли на край Росії

У "Жовтій Стрічці" звертають увагу, що Сахалінська область розташована за тисячі кілометрів від окупованої Донеччини та є одним із найвіддаленіших регіонів Росії.

Активісти вважають, що подібні поїздки є частиною політики інтеграції українських дітей у російський інформаційний та ідеологічний простір. За їхніми словами, під виглядом освітніх та молодіжних проєктів окупаційна влада продовжує залучати дітей з тимчасово окупованих територій до програм мілітаризації.

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05.06.2026 18:00 Відповісти
- Там кацапи перевіряють документи в нелегальних мігрантів за їх законодавством
- Пиши шо це така мобілізація, щоб менше уваги звертали на тцкунів
- Так хтось перевірить і звинуватить у брехні.
- Пиши "возможно".
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05.06.2026 18:24 Відповісти
Напевно запитували: "Хочеш безкоштовно відвідати найпівнічніший острів Японії"?
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05.06.2026 18:11 Відповісти
 
 