Оккупанты вывезли детей из Донетчины на Сахалин для военной подготовки
Детей из временно оккупированных Донецка и Макеевки вывезли в Сахалинскую область России для участия в военно-патриотическом слете, посвященном начальной военной подготовке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет движение сопротивления "Жовта стрічка".
Вместо отдыха – военная подготовка
По данным активистов, участие в мероприятии подают как образовательную и развивающую программу. Организаторы обещают детям новые знания, командную работу и знакомства со сверстниками из разных регионов.
Впрочем, программа сбора построена вокруг военной подготовки и патриотического воспитания по российским стандартам. Участников обучают навыкам, которые используются в военных структурах, а само мероприятие позиционируют как престижную возможность для школьников.
Детей вывезли на край России
В "Жовта стрічка" обращают внимание, что Сахалинская область расположена за тысячи километров от оккупированной Донецкой области и является одним из самых отдаленных регионов России.
Активисты считают, что подобные поездки являются частью политики интеграции украинских детей в российское информационное и идеологическое пространство. По их словам, под видом образовательных и молодежных проектов оккупационные власти продолжают привлекать детей с временно оккупированных территорий к программам милитаризации.
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