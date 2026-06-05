Оккупанты вывезли детей из Донетчины на Сахалин для военной подготовки

Детей из временно оккупированных Донецка и Макеевки вывезли в Сахалинскую область России для участия в военно-патриотическом слете, посвященном начальной военной подготовке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет движение сопротивления "Жовта стрічка".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вместо отдыха – военная подготовка

По данным активистов, участие в мероприятии подают как образовательную и развивающую программу. Организаторы обещают детям новые знания, командную работу и знакомства со сверстниками из разных регионов.

Впрочем, программа сбора построена вокруг военной подготовки и патриотического воспитания по российским стандартам. Участников обучают навыкам, которые используются в военных структурах, а само мероприятие позиционируют как престижную возможность для школьников.

Читайте: 70 млрд рублей на пропаганду: РФ расширяет военное воспитание школьников

Детей вывезли на край России

В "Жовта стрічка" обращают внимание, что Сахалинская область расположена за тысячи километров от оккупированной Донецкой области и является одним из самых отдаленных регионов России.

Активисты считают, что подобные поездки являются частью политики интеграции украинских детей в российское информационное и идеологическое пространство. По их словам, под видом образовательных и молодежных проектов оккупационные власти продолжают привлекать детей с временно оккупированных территорий к программам милитаризации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На оккупированных территориях школьников вербуют в дронные войска РФ