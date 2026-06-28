Оккупанты в летних лагерях готовят детей из Луганской области к войне, - ОВА

В летних лагерях оккупанты продолжают готовить к войне молодежь из луганского отделения центра военно-спортивной подготовки "Воин".

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Алексей Харченко, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, особое внимание они уделяют юношам в возрасте 16-17 лет: "Тем, кто через год станет совершеннолетним и сможет "отдать долг" России".

По данным ОГА, они стали участниками новой программы подготовки и по итогам должны получить сертификат юного пилота. В конце смены захватчики сформируют соответствующий взвод.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что на временно оккупированной территории Луганской области российские оккупационные власти с 1 сентября увеличат долю военной подготовки в школьной программе для учащихся 6-11 классов.

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