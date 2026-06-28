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Новости Милитаризация детей на ВОТ
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Оккупанты в летних лагерях готовят детей из Луганской области к войне, - ОВА

РФ готовит детей из Луганской области к войне в летних лагерях

В летних лагерях оккупанты продолжают готовить к войне молодежь из луганского отделения центра военно-спортивной подготовки "Воин".

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Алексей Харченко, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, особое внимание они уделяют юношам в возрасте 16-17 лет: "Тем, кто через год станет совершеннолетним и сможет "отдать долг" России".

По данным ОГА, они стали участниками новой программы подготовки и по итогам должны получить сертификат юного пилота. В конце смены захватчики сформируют соответствующий взвод.

Читайте также: На оккупированных территориях Донецкой области захватчики милитаризируют подростков

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что на временно оккупированной территории Луганской области российские оккупационные власти с 1 сентября увеличат долю военной подготовки в школьной программе для учащихся 6-11 классов.

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Автор: 

дети (6922) оккупация (10292) Луганская область (6488)
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Топ комментарии
+6
Тому потрібно продовжувати вибивати галузі які приносять путіну валюту, неамає грошей немає війни і пропаганди, задарма ніхто непрацює)
Згадайте 90 ті, коли російській армії наваляла мізерна армія ічкерії. Але вже за путіна, коли світові ціни на нафту різко пішли вгору це дало змогу і самим керманичам збагачуватися і відкладати на войнушки.
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27.06.2026 23:32 Ответить
+5
Немає нічого неможливого! І цю логістику буде порушено.Те що ми робимо вже працює проти ворога!
Аналізуючи стан російської економіки, картина виглядає наступним чином:
1. Катастрофічний дефіцит бюджету: наразі дефіцит бюджету РФ вже б'є рекорди.
Лише за перші п'ять місяців (січень-травень) дефіцит федерального бюджету РФ злетів до 6 трильйонів рублів (близько 2,6% ВВП).
Для розуміння масштабу катастрофи: на весь рік російський Мінфін офіційно планував дефіцит у 3,78 трильйона рублів. Тобто річний план "діри" в бюджеті вони перевищили майже вдвічі менш ніж за пів року.
Гроші вимиваються на війну з шаленою швидкістю, а нафтогазові доходи та внутрішні податки таку швидкість просто не витягують.

2. Чому заговорили про вклади населення?
Причина паніки -колосальні гроші, які зараз заблоковані всередині РФ. Через те, що Центробанк РФ задрав ключову ставку на захмарний рівень, росіяни понесли гроші на депозити. Станом на середину року на вкладах населення накопичилося понад 70 трильйонів рублів.
Для Кремля, який судорожно шукає гроші на продовження війни, цей мішок із грошима - неймовірна спокуса. Нещодавно мережею навіть прокотилася хвиля паніки через фейковий «указ» ЦБ про примусову конвертацію великих вкладів у трирічні «бонди» без права зняття. Очільниця ЦБ Ельвіра Набіулліна та міністр фінансів Антон Силуанов змушені були особисто виступати й запевняти, що «це безглуздість» і «заморозки не буде».
Проте в Росії діє залізне історичне правило: якщо влада щось дуже активно та публічно заперечує, значить, саме до цього варто готуватися.

Як саме Кремль може «запустити руку» в кишені громадян?
Тотальна, раптова конфіскація в стилі Радянського Союзу малоймовірна, адже вона миттєво обвалить усю банківську систему (почнеться паніка, люди побіжать штурмувати банкомати). Але є значно «м'якші» та підступніші механізми, які вони цілком можуть застосувати:
-Примусові військові позики: Вклади можуть не відібрати, а «тимчасово» перевести в державні облігації військової позики. Тобто: «Ваші гроші на місці, але забрати ви їх зможете через 5-10 років, коли держава переможе і розбагатіє».
-Податок на "надприбутки" по вкладах: Введення драконівських податків на доходи від високих відсотків по депозитах.
-Обмеження на зняття готівки: Запровадження жорстких лімітів (наприклад, дозволити знімати не більше певної суми на місяць), що фактично є прихованою заморозкою.
Те, що ці розмови взагалі вийшли на рівень топполітиків та обговорення в Держдумі, доводить: внутрішні ресурси РФ вичерпуються. Фонд національного добробуту (золотовалютна «заначка» Путіна) тане, нафтодоларів не вистачає, і єдине велике джерело грошей, яке залишилося всередині країни - це заощадження власних громадян. Їх розкуркулення - це лише питання часу та глибини бюджетної діри.
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27.06.2026 23:47 Ответить
+4
м'ясо, яке ще виросло при Україні, має бути у бойовій кондиції, його має вистачити на 5-10 років, а тим часом кремль запустить вже свій інкубатор, для цього запускають шоу "беременна в 16", та таким школяркам пропонують по 1-1,5 штуки баксів (в рублях) за кожного народженого.
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27.06.2026 23:18 Ответить

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