На оккупированной Луганщине вдвое увеличат военную подготовку школьников, - ОВА

На временно оккупированной территории Луганской области российские оккупационные власти с 1 сентября увеличат долю военной подготовки в школьной программе для учащихся 6–11 классов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.

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Учеников будут учить управлять дронами

По словам Харченко, изменения коснутся предмета "Основы безопасности и защиты родины". Долю военной подготовки в его программе увеличат с 20% до 50%.

"С 1 сентября в так называемой "ЛНР" оккупанты изменят программу предмета "Основы безопасности и защиты родины" в пользу войны. А именно, с 20% до 50% увеличат долю преподавания военной подготовки для учащихся 6–11 классов. Они будут учиться управлению БПЛА и проходить военные сборы. А после выпуска молодежь будет готова идти на фронт", - отметил глава Луганской ОВА.

Таким образом, объем военной подготовки в школах на временно оккупированной территории фактически увеличится в 2,5 раза.

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