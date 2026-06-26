На оккупированной Луганщине вдвое увеличат военную подготовку школьников, - ОВА
На временно оккупированной территории Луганской области российские оккупационные власти с 1 сентября увеличат долю военной подготовки в школьной программе для учащихся 6–11 классов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.
Учеников будут учить управлять дронами
По словам Харченко, изменения коснутся предмета "Основы безопасности и защиты родины". Долю военной подготовки в его программе увеличат с 20% до 50%.
"С 1 сентября в так называемой "ЛНР" оккупанты изменят программу предмета "Основы безопасности и защиты родины" в пользу войны. А именно, с 20% до 50% увеличат долю преподавания военной подготовки для учащихся 6–11 классов. Они будут учиться управлению БПЛА и проходить военные сборы. А после выпуска молодежь будет готова идти на фронт", - отметил глава Луганской ОВА.
Таким образом, объем военной подготовки в школах на временно оккупированной территории фактически увеличится в 2,5 раза.
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