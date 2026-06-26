На окупованій Луганщині удвічі збільшать військову підготовку школярів, - ОВА

На тимчасово окупованій території Луганської області російська окупаційна влада з 1 вересня збільшить частку військової підготовки у шкільній програмі для учнів 6–11 класів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

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Учнів навчатимуть керувати дронами

За словами Харченка, зміни торкнуться предмета "Основи безпеки та захисту батьківщини". Частку військової підготовки у його програмі збільшать із 20% до 50%.

"З 1 вересня у так званій "ЛНР" окупанти змінять програму предмету "Основи безпеки та захисту батьківщини" на користь війни. А саме, із 20% до 50% збільшать частку викладання військової підготовки для учнів 6–11 класів. Вони вчитимуться керуванню БпЛА і проходитимуть військові збори. А після випуску молодь буде готова йти на фронт", – зазначив очільник Луганської ОВА.

Таким чином, обсяг військової підготовки у школах на тимчасово окупованій території фактично зросте у 2,5 раза.

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