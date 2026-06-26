На окупованій Луганщині удвічі збільшать військову підготовку школярів, - ОВА
На тимчасово окупованій території Луганської області російська окупаційна влада з 1 вересня збільшить частку військової підготовки у шкільній програмі для учнів 6–11 класів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.
Учнів навчатимуть керувати дронами
За словами Харченка, зміни торкнуться предмета "Основи безпеки та захисту батьківщини". Частку військової підготовки у його програмі збільшать із 20% до 50%.
"З 1 вересня у так званій "ЛНР" окупанти змінять програму предмету "Основи безпеки та захисту батьківщини" на користь війни. А саме, із 20% до 50% збільшать частку викладання військової підготовки для учнів 6–11 класів. Вони вчитимуться керуванню БпЛА і проходитимуть військові збори. А після випуску молодь буде готова йти на фронт", – зазначив очільник Луганської ОВА.
Таким чином, обсяг військової підготовки у школах на тимчасово окупованій території фактично зросте у 2,5 раза.
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