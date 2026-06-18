На оккупированных территориях Донетчины захватчики милитаризируют подростков

На временно оккупированных территориях Донецкой области российские захватчики продолжают масштабную и систематическую милитаризацию украинских детей. На этот раз подростков вовлекают в военную пропаганду через специальную программу под названием "Юный десантник".

Об этом стало известно из сообщений правозащитников и анализа информационных ресурсов захватчиков, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Руководство кремлевской молодежной военной организации "Юнармия" в настоящее время проводит активный отбор школьников в возрасте от 13 до 17 лет для участия в пятидневных военных сборах, запланированных на период с 30 июля по 4 августа 2026 года.

Чтобы попасть на эти сборы, дети вынуждены проходить жесткий многоэтапный отбор:

На текущем (втором) этапе подростков обязали писать сочинения-эссе на тему "Роль ВДВ в современной армии".

Эти текстовые материалы школьники должны публично размещать на своих страницах в социальных сетях, пропагандируя армию страны-агрессора.

К финальному этапу программы оккупанты допустят только тех подростков, которые продемонстрируют максимальный уровень лояльности к захватническому режиму.

В своих агитационных материалах представители оккупационных администраций активно романтизируют воздушно-десантные войска РФ и цинично призывают украинских детей сделать "шаг в небо".

Правозащитники отмечают, что под видом так называемого "патриотического воспитания" Россия грубо нарушает международное право, оказывая психологическое давление на украинских граждан в оккупированных территориях.

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