На окупованих територіях Донеччини загарбники мілітаризують підлітків

На тимчасово окупованих територіях Донецької області російські загарбники продовжують масштабну та системну мілітаризацію українських дітей. Цього разу підлітків залучають до військової пропаганди через спеціальну програму під назвою "Юний десантник".

Про це стало відомо з повідомлень правозахисників та аналізу інформаційних ресурсів загарбників, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Керівництво Кремлівської молодіжної мілітарної організації "Юнармія" наразі проводить активний відбір школярів віком від 13 до 17 років для участі у п'ятиденних військових зборах, які заплановані на період із 30 липня по 4 серпня 2026 року.

Аби потрапити на ці збори, діти змушені проходити жорсткий багатоетапний відбір:

На поточному (другому) етапі підлітків зобов'язали писати твори-есе на тему "Роль ВДВ у сучасній армії".

Ці текстові матеріали школярі мають публічно виставляти на своїх сторінках у соціальних мережах, популяризуючи армію країни-агресора.

До фінального етапу програми окупанти допустять лише тих підлітків, які продемонструють максимальний рівень лояльності до загарбницького режиму.

У своїх агітаційних матеріалах представники окупаційних адміністрацій активно романтизують повітряно-десантні війська РФ і цинічно закликають українських дітей зробити "крок у небо".

Правозахисники наголошують, що під виглядом так званого "патріотичного виховання" Росія грубо порушує міжнародне право, здійснюючи психологічний тиск на українських громадян в окупації.

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