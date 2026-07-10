Мілітаризація Росією українських дітей є злочином проти людяності, - ОБСЄ

Московський механізм ОБСЄ визнав індоктринацію та мілітаризацію українських дітей Росією злочином проти людяності.

Про це йдеться у звіті "Про можливі порушення та зловживання міжнародним гуманітарним правом, правом у сфері прав людини та кримінальним правом, пов’язані з мілітаризацією та індоктринацією українських дітей Російською Федерацією", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Мінсоцполітики.

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Подробиці

Так, у документі наголошується, що дії РФ щодо українських дітей є чітко спланованою системою знищення української ідентичності.

Місія дійшла висновку, що систематична індоктринація та мілітаризація дітей можуть кваліфікуватися як злочин проти людяності у формі переслідування за дискримінаційними ознаками, а окремі випадки - тортури та незаконна депортація - містять ознаки воєнних злочинів.

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Депортація дітей

Крім того, експерти зазначають, що примусові переміщення та депортації українських дітей залишаються серед найтяжчих задокументованих порушень цієї війни.

Відповідно до даних Bring Kids Back UA, станом на зараз ідентифіковано 20 610 депортованих або примусово переміщених українських дітей.

Незалежні експерти ОБСЄ дійшли висновку, що після депортації до РФ українських дітей часто влаштовували до прийомних родин або усиновлювали за російським законодавством. Це є порушенням норм Женевської конвенції та Конвенції ООН про права дитини.

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