Делегация ОБСЕ прибыла в Киев
Делегация постоянных представителей государств-участников ОБСЕ прибыла в Киев после массированной российской атаки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука в Facebook.
Визит после атаки и позиция по поводу поддержки
Руслан Стефанчук сообщил, что встретился с делегацией и поблагодарил за визит в Украину, несмотря на опасность. По его словам, представители государств прибыли, чтобы лично увидеть последствия российских ударов и подтвердить поддержку Украины.
Он подчеркнул, что поддержка Украины начинается с правды, которую важно увидеть собственными глазами.
Призывы к давлению на Россию и укреплению Украины
Председатель Верховной Рады заявил, что международные организации, в частности ОБСЕ, должны принимать решительные меры для защиты мира, укрепления безопасности и восстановления уважения к международному праву.
Он также подчеркнул, что безопасность Украины связана с безопасностью всей Европы и пространства ОБСЕ. По его словам, необходимы два ключевых шага: усиление давления на агрессора и дальнейшее укрепление Украины.
Речь идет о развитии противовоздушной обороны, военной поддержке и усилении оборонного потенциала. Отдельно он призвал продолжать международные усилия по возвращению похищенных украинских детей, привлечению России к ответственности и использованию замороженных активов для компенсации убытков.
Также Стефанчук подчеркнул важность недопущения возвращения государства-агрессора в международные организации до прекращения агрессии.
В итоге он отметил, что Украина имеет опыт противодействия современным угрозам и готова делиться им с партнерами.
Напомним, ранее в ОБСЕ сообщили, что эскалация террора со стороны России против гражданского населения Украины свидетельствует о растущем отчаянии Кремля и провале его стратегических целей в войне.
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