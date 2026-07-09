ПА ОБСЕ заявила о недопустимости санкций против Порошенко, - Герасимов

Принятая Парламентской ассамблеей ОБСЕ Гаагская декларация содержит сигнал украинским властям о необходимости соблюдения демократических принципов и недопустимости санкций в отношении Петра Порошенко.

Об этом сообщил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность", вице-президент комитета ПА ОБСЕ Артур Герасимов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Он отметил, что 33-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ приняла Гаагскую декларацию.

"Документ, в котором из 216 основных пунктов более 60 посвящены Украине. Речь идет и о признании преступлений России против украинского народа, нашего государства и культуры.

Партнеры зафиксировали роль Украины как ключевого защитника восточного фланга всего демократического мира. Это безусловная победа всей нашей делегации, представлявшей Украину на этом мероприятии, и доказательство того, что российская агрессия против Украины остается в центре внимания всех цивилизованных стран мира", — рассказал парламентарий.

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В то же время, отметил Герасимов, Гаагская декларация ОБСЕ содержит крайне важный сигнал для действующего политического руководства Украины.

"Международные партнеры прямо подчеркивают: устойчивость Украины и наша победа зависят не только от оружия, но и от силы наших собственных демократических институтов, парламентского плюрализма, верховенства права и независимости антикоррупционных органов.

Переводя с дипломатического языка на человеческий — это прямое свидетельство того, что Запад ждет от команды Зеленского реальных реформ, борьбы с коррупцией и укрепления демократии, а не ее свертывания. Наши союзники стремятся видеть Украину европейским государством, а не копией "маленького российского режима" с монополией на власть, уничтожением оппозиции, давлением на СМИ или введением безосновательных незаконных санкций в отношении лидера оппозиции", — пояснил народный депутат.

От выполнения этих требований зависит будущее членство Украины в Европейском Союзе, подытожил он.

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Что этому предшествовало?

12 февраля 2025 года, по данным СМИ, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против Петра Порошенко.

Впоследствии лидер "ЕС" Порошенко прокомментировал введение против него санкций.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.

Коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда рассматривает иск Порошенко об отмене указа президента о введении санкций.

Адвокат Илья Новиков ранее заявлял, что часть документов о санкциях была сфальсифицирована.

Представители власти в закрытой части судебного заседания также заявили, что санкции против Порошенко были введены в воспитательных целях.

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