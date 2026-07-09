ПА ОБСЄ заявила про неприпустимість санкцій проти Порошенка, - Герасимов

Ухвалена Парламентською асамблеєю ОБСЄ Гаазька декларація містить сигнал українській владі щодо необхідності дотримання демократичних принципів та неприпустимості санкцій проти Петра Порошенка.

Про це розповів співголова фракції "Європейська Солідарність", віце-президент комітету ПА ОБСЄ Артур Герасимов, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Він зауважив, що 33 сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ ухвалила Гаазьку Декларацію.

"Документ, де з 216 головних параграфів понад 60 присвячені Україні. Йдеться і про визнання злочинів росії проти українського народу, нашої держави та культури.

Партнери зафіксували роль України як ключового захисника східного флангу всього демократичного світу. Це безумовна перемога всієї нашої делегації, яка представляла Україну на цьому заході і доказ, що російська агресія проти України залишається у фокусі усіх цивілізованих країн світу", - розповів парламентар.

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Водночас, зауважив Герасимов, Гаазька Декларація ОБСЄ містить критично важливий сигнал для чинного політичного керівництва України.

"Міжнародні партнери прямо наголошують: стійкість України та наша перемога залежать не лише від зброї, а й від сили наших власних демократичних інституцій, парламентського плюралізму, верховенства права та незалежності антикорупційних органів.

Перекладаючи з дипломатичної на людську мову - це пряме свідчення того, що Захід чекає від команди Зеленського реальних реформ, боротьби з корупцією і зміцнення демократії, а не її згортання. Наші союзники прагнуть бачити Україну європейською державою, а не копією "маленького російського режиму" з монополією на владу, знищенням опозиції, тиском на медіа чи запровадженням безпідставних незаконних санкцій на лідера опозиції", – пояснив нардеп.

Від виконання цих вимог залежить майбутнє членство України в Європейському Союзі, підсумував він.

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Що передувало?

12 лютого 2025 року, за даними ЗМІ, Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про санкції проти Петра Порошенка.

Згодом лідер "ЄС" Порошенко прокоментував запровадження проти нього санкцій.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова та Медведчука.

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду розглядає позов Порошенка щодо скасування указу президента про запровадження санкцій.

Адвокат Ілля Новіков раніше заявляв, що частина документів про санкції була сфальсифікована.

Представники влади у закритій частині судового засідання також заявили, що санкції проти Порошенка були запроваджені із виховною метою.

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