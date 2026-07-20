Делегація ОБСЄ прибула до Києва

Делегація постійних представників держав-учасниць ОБСЄ прибула до Києва після масованої російської атаки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука у Фейсбуці.

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Візит після атаки та позиція щодо підтримки

Руслан Стефанчук повідомив, що зустрівся з делегацією та подякував за візит до України попри небезпеку. За його словами, представники держав прибули, щоб особисто побачити наслідки російських ударів і підтвердити підтримку України.

Він наголосив, що підтримка України починається з правди, яку важливо бачити на власні очі.

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Заклики до тиску на Росію та посилення України

Голова Верховної Ради заявив, що міжнародні організації, зокрема ОБСЄ, мають ухвалювати сильні рішення для захисту миру, посилення безпеки та відновлення поваги до міжнародного права.

Він також наголосив, що безпека України пов’язана з безпекою всієї Європи та простору ОБСЄ. За його словами, необхідні два ключові кроки: посилення тиску на агресора та подальше зміцнення України.

Йдеться про розвиток протиповітряної оборони, військову підтримку та посилення оборонних спроможностей. Окремо він закликав продовжувати міжнародні зусилля щодо повернення викрадених українських дітей, притягнення Росії до відповідальності та використання заморожених активів для компенсації збитків.

Також Стефанчук наголосив на важливості недопущення повернення держави-агресора до міжнародних організацій до припинення агресії.

У підсумку він зазначив, що Україна має досвід протидії сучасним загрозам і готова ділитися ним із партнерами.

Нагадаємо, раніше в ОБСЄ повідомили, що російська ескалація терору проти цивільного населення України свідчить про зростаючий відчай Кремля та провал його стратегічних цілей у війні.

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