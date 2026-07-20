Україна звернулася до ОБСЄ щодо звільнення трьох працівників місії, яких незаконно утримує РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з делегацією постійних представників 23 держав-учасниць ОБСЄ закликав активізувати зусилля для якнайшвидшого звільнення трьох українських співробітників місії, яких незаконно утримує Росія.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ України.

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Звільнення полонених як питання честі

За словами Сибіги, у програмі візиту делегації передбачена зустріч із родичами утримуваних українців. Він наголосив, що їх повернення має стати принциповим завданням.

"Для мене особливо важливо, що однією зі зустрічей у триденній програмі делегації з Відня стане зустріч саме з родичами наших трьох хлопців. Їхнє звільнення – справа честі для ОБСЄ", – зазначив міністр.

Йдеться про Вадима Голду, Максима Петрова та Дмитра Шабанова. Вони були захоплені після початку повномасштабного вторгнення і досі залишаються в незаконному утриманні.

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Механізми ОБСЄ і фіксація злочинів

Під час зустрічі Сибіга також підкреслив важливість використання всіх доступних інструментів ОБСЄ, які не можуть бути заблоковані Росією. Це стосується, зокрема, захисту прав людини та документування воєнних злочинів.

Заступниця міністра Мар'яна Беца зазначила, що робота незалежних експертів у межах Московського механізму та звіти Бюро демократичних інститутів і прав людини підтверджують здатність організації фіксувати масштабні порушення міжнародного гуманітарного права.

У Міністерстві закордонних справ повідомили, що делегація постійних представників 23 держав-учасниць ОБСЄ перебуває в Україні з візитом солідарності з 20 до 23 липня. Учасники підтвердили намір і надалі застосовувати механізми організації для підтримки України та реагування на наслідки російської агресії.