"Сафарі" проти цивільних у Херсоні має зупинитися, - Зеленський про полювання БпЛА РФ на беззбройного продавця

Сьогодні багатьох шокувало чергове відео "сафарі", яке ведуть росіяни дронами проти людей у Херсоні.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Удар по продавцю в Херсоні та цинізм окупантів

Він нагадав, що російський дрон цілеспрямовано полював за чоловіком, який продавав овочі в Херсоні, а потім підірвався поруч із ним.

"Росіяни самі визнали, що скоїли цей злочин і що не просто не шкодують, а пишаються тим, як знущаються з людей. Чоловік був поранений вибухом. Щодня росіяни роблять такі "сафарі" на звичайних людей у Херсоні", - зазначив Зеленський.

Глава держави наголошує, що світ повинен бачити це.

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Заклик до світової спільноти та гарантії безпеки

"Повинен бачити кожен факт, що Росія збожеволіла, і кожен факт, що російські військові насолоджуються вбивствами й знущанням із людей. Без тиску на Росію, без демонтажу її агресивного потенціалу та без реальних гарантій безпеки від Росії просто неможливо уявити, що світ зможе співіснувати із цим злом. Потрібно бути й надалі рішучими, щоб захищати життя. Треба так діяти й так підтримувати життя, щоб Росія була змушена справді задуматися про мир, а не про те, як збільшити дальність своїх дронів", - зауважує Зеленський.

За його словами, російське "сафарі" проти людей повинне зупинитися в Україні й точно не має поширитися ще на інші країни.

"Фінляндія і Казахстан, держави Балтії та Польща, держави Південного Кавказу та Румунія і Молдова - усім варто співпрацювати, щоб були реальні гарантії безпеки та щоб російська війна йшла до закінчення. Мир потрібен, а отже - співпраця всіх у світі, хто справді мир цінує. Дякую кожному, хто допомагає Україні!", - резюмує глава держави.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що війська РФ влаштували полювання дроном на беззбройного продавця на ринку в Херсоні.

Сибіга закликав світ до міжнародного правосуддя після публікації відео.

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