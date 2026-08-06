Херсон остался без электричества в результате ночной атаки: поврежден объект критической инфраструктуры
После ночного российского обстрела ситуация с электроснабжением в Херсоне остается сложной.
Об этом сообщил глава ОГА Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
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В результате удара противника был поврежден объект критической инфраструктуры.
"Город пока остается без электроэнергии. Энергетики работают над ликвидацией последствий удара. Будем делать все возможное, чтобы восстановить электроснабжение в полном объеме в течение нескольких дней", - говорится в сообщении.
Глава области призвал херсонцев не перегружать сеть, чтобы ускорить процесс восстановления.
"Пожалуйста, не включайте сразу энергоемкие приборы. Прежде всего воздержитесь от использования кондиционеров, бойлеров, электроплит, стиральных машин и другой мощной техники.
Прошу соблюдать эти рекомендации до полного завершения аварийно-восстановительных работ. Перегрузка сети может привести к новым авариям и существенно затянуть восстановление электроснабжения", - добавил он.
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