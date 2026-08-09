Враг атаковал Одесскую область ракетами и запустил 202 дрона, обезврежено 174 БПЛА и 5 "Бандеролей", - Воздушные силы

В ночь на 9 августа 2026 года войска РФ нанесли удар по Одесской области с использованием баллистических, противокорабельных и противорадиолокационных ракет: "Искандер-М"/"С-400", "Оникс", Х-31П (районы запусков - временно оккупированная территория АР Крым, акватория Черного моря), кроме того, по Украине было выпущено 202 ударных БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивные), "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Куда нацелился враг?

Как отмечается, основное направление удара — Одесская область!

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 174 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, дроны других типов, а также 5 барражирующих боеприпасов "Бандероль" на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА в 22 точках, а также падение сбитых (обломки) в 6 точках. В результате противодействия несколько вражеских ракет не достигли целей, информация о местах падения уточняется.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве — вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", — подчеркивают Воздушные силы.

Что предшествовало?

Как сообщалось, россияне массированно атаковали Одессу: есть разрушения и пострадавшие.

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