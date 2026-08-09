Ворог атакував Одещину ракетами та запустив 202 дрони, знешкоджено 174 БпЛА і 5 "Бандеролей", - Повітряні сили

У ніч на 9 серпня 2026 року війська РФ атакували Одещину балістичними, протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами: Іскандер-М/С-400, Онікс, Х-31П (райони пусків ТОТ АР Крим, акваторія Чорного моря), крім того, випустив по Україні 202 ударних БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивні), Гербера та дрони-імітатори типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Куди поцілив ворог?

Як зазначається, основний напрямок удару - Одещина!

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Читайте: ППО України за липень знищила понад 5,3 тис. повітряних цілей і 48 тис. дронів, - Повітряні сили. ВIДЕО

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 174 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, дрони інших типів, а також 5 баражуючих боєприпасів "Бандероль" на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях. Внаслідок протидії, кілька ворожих ракет ракет цілей не досягли, інформація щодо місць падіння уточнюється.

"Атака триває, в повітряному просторі - ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

Що передувало?

Як повідомлялося, росіяни масовано атакували Одесу: є руйнування та постраждалі.

Також читайте: РФ випустила 28 "Цирконів" та "Іскандерів" по Україні: збити не вдалося жодної ракети. ІНФОГРАФІКА