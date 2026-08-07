ППО України за липень знищила понад 5,3 тис. повітряних цілей і 48 тис. дронів, - Повітряні сили. ВIДЕО

Протягом липня 2026 року Сили оборони України знищили понад 5,3 тис. повітряних цілей, а також знешкодили понад 48 тис. безпілотників тактичного рівня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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За офіційними даними, у липні українські захисники знищили:

111 крилатих ракет Х-101;

10 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

24 крилаті ракети "Калібр";

49 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

1 крилату ракету "Іскандер-К";

2 протикорабельні ракети Х-35 комплексу "Бал";

3656 ударних безпілотників Shahed-131/136/238;

888 розвідувальних БпЛА;

707 ударних дронів Lancet.

Крім того, українські військові знешкодили понад 48 тисяч безпілотників тактичного рівня.

Авіація здійснила понад 1,5 тисячі бойових вильотів

У Повітряних силах також повідомили, що протягом липня авіація здійснила понад 1500 літаковильотів.

Із них понад 1100 вильотів були спрямовані на винищувальне авіаційне прикриття, а ще близько 300 – на вогневе ураження противника та авіаційну підтримку українських військ.

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