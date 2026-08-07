ППО України за липень знищила понад 5,3 тис. повітряних цілей і 48 тис. дронів, - Повітряні сили. ВIДЕО
Протягом липня 2026 року Сили оборони України знищили понад 5,3 тис. повітряних цілей, а також знешкодили понад 48 тис. безпілотників тактичного рівня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
За офіційними даними, у липні українські захисники знищили:
- 111 крилатих ракет Х-101;
- 10 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 24 крилаті ракети "Калібр";
- 49 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 1 крилату ракету "Іскандер-К";
- 2 протикорабельні ракети Х-35 комплексу "Бал";
- 3656 ударних безпілотників Shahed-131/136/238;
- 888 розвідувальних БпЛА;
- 707 ударних дронів Lancet.
Крім того, українські військові знешкодили понад 48 тисяч безпілотників тактичного рівня.
Авіація здійснила понад 1,5 тисячі бойових вильотів
У Повітряних силах також повідомили, що протягом липня авіація здійснила понад 1500 літаковильотів.
Із них понад 1100 вильотів були спрямовані на винищувальне авіаційне прикриття, а ще близько 300 – на вогневе ураження противника та авіаційну підтримку українських військ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль