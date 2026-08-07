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ПВО Украины за июль уничтожила более 5,3 тыс. воздушных целей и 48 тыс. дронов, - Воздушные силы. ВИДЕО

В течение июля 2026 года Силы обороны Украины уничтожили более 5,3 тыс. воздушных целей, а также обезвредили более 48 тыс. беспилотников тактического уровня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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По официальным данным, в июле украинские защитники уничтожили:

  • 111 крылатых ракет Х-101;
  • 10 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
  • 24 крылатые ракеты "Калибр";
  • 49 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
  • 1 крылатая ракета "Искандер-К";
  • 2 противокорабельные ракеты Х-35 комплекса "Бал";
  • 3656 ударных беспилотников Shahed-131/136/238;
  • 888 разведывательных БПЛА;
  • 707 ударных дронов Lancet.

Кроме того, украинские военные обезвредили более 48 тысяч беспилотников тактического уровня.

Авиация совершила более 1,5 тысячи боевых вылетов

В Воздушных силах также сообщили, что в течение июля авиация совершила более 1500 самолетных вылетов.

Из них более 1100 вылетов были направлены на истребительное авиационное прикрытие, а еще около 300 — на огневое поражение противника и авиационную поддержку украинских войск.

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