ПВО Украины за июль уничтожила более 5,3 тыс. воздушных целей и 48 тыс. дронов, - Воздушные силы. ВИДЕО
В течение июля 2026 года Силы обороны Украины уничтожили более 5,3 тыс. воздушных целей, а также обезвредили более 48 тыс. беспилотников тактического уровня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
По официальным данным, в июле украинские защитники уничтожили:
- 111 крылатых ракет Х-101;
- 10 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 24 крылатые ракеты "Калибр";
- 49 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 1 крылатая ракета "Искандер-К";
- 2 противокорабельные ракеты Х-35 комплекса "Бал";
- 3656 ударных беспилотников Shahed-131/136/238;
- 888 разведывательных БПЛА;
- 707 ударных дронов Lancet.
Кроме того, украинские военные обезвредили более 48 тысяч беспилотников тактического уровня.
Авиация совершила более 1,5 тысячи боевых вылетов
В Воздушных силах также сообщили, что в течение июля авиация совершила более 1500 самолетных вылетов.
Из них более 1100 вылетов были направлены на истребительное авиационное прикрытие, а еще около 300 — на огневое поражение противника и авиационную поддержку украинских войск.
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