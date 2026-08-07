Россияне нанесли удар по Одессе: есть пострадавшие, повреждена спортивная инфраструктура

Сегодня, 7 августа, российские войска нанесли удар по Одессе, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Враг атаковал Одессу. Пострадала спортивная инфраструктура", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, есть пострадавшие.

В настоящее время выясняются детали. Других подробностей не сообщается.

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