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Новости Обстрел Одессы
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Россияне нанесли удар по Одессе: есть пострадавшие, повреждена спортивная инфраструктура

Россия атаковала Одессу

Сегодня, 7 августа, российские войска нанесли удар по Одессе, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Враг атаковал Одессу. Пострадала спортивная инфраструктура", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, есть пострадавшие.

В настоящее время выясняются детали. Других подробностей не сообщается.

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обстрел (34753) Одесса (8428) Одесская область (4632) Одесский район (726)
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