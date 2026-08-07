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Росіяни вдарили по Одесі: є постраждалі, пошкоджено стадіон "Чорноморець"
Сьогодні, 7 серпня, російські війська завдали удару по Одесі, унаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Ворог атакував Одесу. Постраждала спортивна інфраструктура", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що попередньо, є постраждалі.
Наразі зʼясовуються деталі. Інших подробиць не повідомляють.
Оновлення
За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, унаслідок удару пошкоджено футбольний стадіон "Чорноморець" у центрі міста. Зазнали руйнувань дах, скління та трибуни.
За попередньою інформацією, на жаль, постраждала одна людина.
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