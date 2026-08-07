Росіяни вдарили по Одесі: є постраждалі, пошкоджено стадіон "Чорноморець"

Сьогодні, 7 серпня, російські війська завдали удару по Одесі, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Ворог атакував Одесу. Постраждала спортивна інфраструктура", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попередньо, є постраждалі.

Наразі зʼясовуються деталі. Інших подробиць не повідомляють.

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Оновлення

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, унаслідок удару пошкоджено футбольний стадіон "Чорноморець" у центрі міста. Зазнали руйнувань дах, скління та трибуни.

За попередньою інформацією, на жаль, постраждала одна людина.