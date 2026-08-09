Частина Одеси без світла після нічної атаки РФ: електротранспорт не працює

У частині Одеси після нічної масованої атаки РФ зникло світло.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

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Знеструмлення у місті

Як зазначається, через локальну аварію в мережі без електропостачання залишилися Одеський, Приморський, Хаджибейський та Пересипський райони міста.

За даними міської ради, через нічну атаку також тимчасово призупинили рух електротранспорту. На маршрутах наразі працюють автобуси.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що росіяни масовано атакували Одесу: є руйнування та постраждалі.

За даними Повітряних сил, ворог атакував Одещину ракетами та запустив 202 дрони, знешкоджено 174 БпЛА і 5 "Бандеролей".

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