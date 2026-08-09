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Новости Обстрел Одессы
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"Где упала ракета - там и штаб": РФ может представлять атаку на портовую инфраструктуру Одессы как удары по военным объектам, - Плетенчук

Атака на порты в Одесской области

Ночная атака РФ на Одессу, в частности удары по портовой инфраструктуре, может быть использована российской стороной для того, чтобы "накормить" своего внутреннего информационного потребителя.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в телеэфире.

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РФ работает на картинку

"Атака была довольно массированной. Такого "внимания" враг давно не уделял Одессе. Они не пожалели довольно дорогостоящих боеприпасов, ракетного вооружения. Конечно, сказать, что это было целесообразно с военной точки зрения, трудно. В очередной раз наносили удары по портовой инфраструктуре. То есть они работают на картинку, работают на то, чтобы как-то накормить своего внутреннего информационного потребителя в так называемой РФ", - отметил Плетенчук.

Он подчеркнул, что такие атаки, как правило, не влияют напрямую на ход боевых действий.

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"Где ракета упала - там и штаб"

Кроме того, по словам спикера, российская сторона может представлять эту атаку как удары по военным грузам или военным объектам. Он добавил, что подобные оправдания россияне используют еще со времен сирийской кампании, мол, "где ракета упала - там и штаб".

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что россияне массированно атаковали Одессу: есть разрушения и пострадавшие.
  • По данным Воздушных сил, враг атаковал Одесскую область ракетами и запустил 202 дрона, обезврежено 174 БПЛА и 5 "Бандеролей".
  • В ДТЭК заявили, что враг совершил одну из самых масштабных атак этого года на Одесскую область.

Автор: 

Одесса (8430) Одесская область (4640) Плетенчук Дмитрий (217) Одесский район (727)
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Топ комментарии
+4
За добу Мадяр дві пускові спалив.Ви просто ще не читали новин.Чим?Ну чимось спалив)
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09.08.2026 12:42 Ответить
+4
Тріумф,панцир та с400
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09.08.2026 12:46 Ответить
+2
Це так як ,де почува москальську мову - там і єсть рускій мір.
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09.08.2026 12:58 Ответить

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