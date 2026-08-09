"Где упала ракета - там и штаб": РФ может представлять атаку на портовую инфраструктуру Одессы как удары по военным объектам, - Плетенчук

Ночная атака РФ на Одессу, в частности удары по портовой инфраструктуре, может быть использована российской стороной для того, чтобы "накормить" своего внутреннего информационного потребителя.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в телеэфире.

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РФ работает на картинку

"Атака была довольно массированной. Такого "внимания" враг давно не уделял Одессе. Они не пожалели довольно дорогостоящих боеприпасов, ракетного вооружения. Конечно, сказать, что это было целесообразно с военной точки зрения, трудно. В очередной раз наносили удары по портовой инфраструктуре. То есть они работают на картинку, работают на то, чтобы как-то накормить своего внутреннего информационного потребителя в так называемой РФ", - отметил Плетенчук.

Он подчеркнул, что такие атаки, как правило, не влияют напрямую на ход боевых действий.

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"Где ракета упала - там и штаб"

Кроме того, по словам спикера, российская сторона может представлять эту атаку как удары по военным грузам или военным объектам. Он добавил, что подобные оправдания россияне используют еще со времен сирийской кампании, мол, "где ракета упала - там и штаб".

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