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Новости Удары по энергетике Обстрелы Одесчины
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ДТЭК о ситуации с энергетикой в Одесской области: враг совершил одну из самых масштабных атак, повреждения значительные

Одесса после обстрела

Сегодня, 9 августа, враг совершил одну из самых масштабных атак на Одесскую область в этом году. В частности, повреждены энергетические объекты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

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Под ударом энергетика

Как отмечается, без света осталась часть семей Одесского района, в частности Приморского, Хаджибейского и Пересыпского районов города Одессы, а также объекты критической инфраструктуры.

"Повреждения серьезные, ремонт займет время. Энергетики всей Одесской области делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - отмечают в ДТЭК.

Есть перебои со связью

По данным ОВА, также в некоторых районах города отмечаются перебои с подачей воды и мобильной связью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате обстрелов произошло отключение электроэнергии в пяти областях, из-за непогоды - еще в семи, - Минэнерго

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что россияне массированно атаковали Одессу: есть разрушения и пострадавшие.
  • По данным Воздушных сил, враг атаковал Одесскую область ракетами и запустил 202 дрона, обезврежено 174 БПЛА и 5 "Бандеролей".

Читайте: Россияне нанесли удар по Одессе: есть пострадавшие, поврежден стадион "Черноморец"

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Одесса (8430) Одесская область (4640) ДТЭК (651) отключение света (834) Одесский район (727)
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Топ комментарии
+11
Українська влада не знала, що ворог буде знищувати енергообєкти? Що по цьому поводу кажуть наєм і міндіч? Хіба вони не на всіх об'єктах встановили захисні споруди? А Верховний прикрив системами ППО ці і інші об'єкти?
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09.08.2026 10:51 Ответить
+9
Зеленський про результати 40-денної операції проти РФ: Я задоволений, там вражаючі втрати
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09.08.2026 10:56 Ответить
+5
А в мокві все добре ,по кільцевій мкад 23 ТЕЦ навкруги все працює.
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09.08.2026 10:50 Ответить

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