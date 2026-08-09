ДТЭК о ситуации с энергетикой в Одесской области: враг совершил одну из самых масштабных атак, повреждения значительные

Сегодня, 9 августа, враг совершил одну из самых масштабных атак на Одесскую область в этом году. В частности, повреждены энергетические объекты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

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Под ударом энергетика

Как отмечается, без света осталась часть семей Одесского района, в частности Приморского, Хаджибейского и Пересыпского районов города Одессы, а также объекты критической инфраструктуры.

"Повреждения серьезные, ремонт займет время. Энергетики всей Одесской области делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - отмечают в ДТЭК.

Есть перебои со связью

По данным ОВА, также в некоторых районах города отмечаются перебои с подачей воды и мобильной связью.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что россияне массированно атаковали Одессу: есть разрушения и пострадавшие.

По данным Воздушных сил, враг атаковал Одесскую область ракетами и запустил 202 дрона, обезврежено 174 БПЛА и 5 "Бандеролей".

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