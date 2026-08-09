ДТЭК о ситуации с энергетикой в Одесской области: враг совершил одну из самых масштабных атак, повреждения значительные
Сегодня, 9 августа, враг совершил одну из самых масштабных атак на Одесскую область в этом году. В частности, повреждены энергетические объекты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Под ударом энергетика
Как отмечается, без света осталась часть семей Одесского района, в частности Приморского, Хаджибейского и Пересыпского районов города Одессы, а также объекты критической инфраструктуры.
"Повреждения серьезные, ремонт займет время. Энергетики всей Одесской области делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - отмечают в ДТЭК.
Есть перебои со связью
По данным ОВА, также в некоторых районах города отмечаются перебои с подачей воды и мобильной связью.
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+11 Kozyuk
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+9 Vitaliy Mauler #573781
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+5 Alex K #531926
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