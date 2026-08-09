УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11412 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці Обстріли Одещини
1 887 10

ДТЕК про ситуацію з енергетикою на Одещині: ворог здійснив одну з наймасштабніших атак, пошкодження значні

Одеса після обстрілу

Сьогодні, 9 серпня, ворог здійснив одну з наймасштабніших атак на Одещину цього року. Зокрема є пошкодження енергетичних обʼєктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Під ударом енергетика

Як зазначається, без світла залишилася частина родин Одеського району, зокрема Приморського, Хаджибейського та Пересипського районів міста Одеси, а також обʼєкти критичної інфраструктури.

"Пошкодження серйозні, ремонт потребуватиме часу. Енергетики всієї Одещини роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", - наголошують у ДТЕК.

Є перебої зі зв'язком

За даними ОВА, також в деяких районах міста відмічаються перебої з подачею води та мобільним звʼязком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілів є знеструмлення у п’яти областях, через негоду - ще у семи, - Міненерго

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що росіяни масовано атакували Одесу: є руйнування та постраждалі.
  • За даними Повітряних сил, ворог атакував Одещину ракетами та запустив 202 дрони, знешкоджено 174 БпЛА і 5 "Бандеролей".

Читайте: Росіяни вдарили по Одесі: є постраждалі, пошкоджено стадіон "Чорноморець"

Автор: 

Одеса (5129) Одеська область (4092) ДТЕК (858) відключення світла (1363) Одеський район (744)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Українська влада не знала, що ворог буде знищувати енергообєкти? Що по цьому поводу кажуть наєм і міндіч? Хіба вони не на всіх об'єктах встановили захисні споруди? А Верховний прикрив системами ППО ці і інші об'єкти?
показати весь коментар
09.08.2026 10:51 Відповісти
+9
Зеленський про результати 40-денної операції проти РФ: Я задоволений, там вражаючі втрати
показати весь коментар
09.08.2026 10:56 Відповісти
+6
Ахметов, як власник ДЕТЕК, запропонує свистки користувачам та рації, як це ж він пропонував у 2014-16 роках в ОРДЛО!!???
показати весь коментар
09.08.2026 11:10 Відповісти

Завантаження...

 
 