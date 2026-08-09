ДТЕК про ситуацію з енергетикою на Одещині: ворог здійснив одну з наймасштабніших атак, пошкодження значні
Сьогодні, 9 серпня, ворог здійснив одну з наймасштабніших атак на Одещину цього року. Зокрема є пошкодження енергетичних обʼєктів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Під ударом енергетика
Як зазначається, без світла залишилася частина родин Одеського району, зокрема Приморського, Хаджибейського та Пересипського районів міста Одеси, а також обʼєкти критичної інфраструктури.
"Пошкодження серйозні, ремонт потребуватиме часу. Енергетики всієї Одещини роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", - наголошують у ДТЕК.
Є перебої зі зв'язком
За даними ОВА, також в деяких районах міста відмічаються перебої з подачею води та мобільним звʼязком.
Що передувало?
Топ коментарі
+12 Kozyuk
показати весь коментар09.08.2026 10:51 Відповісти Посилання
+9 Vitaliy Mauler #573781
показати весь коментар09.08.2026 10:56 Відповісти Посилання
+6 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар09.08.2026 11:10 Відповісти Посилання
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