ДТЕК про ситуацію з енергетикою на Одещині: ворог здійснив одну з наймасштабніших атак, пошкодження значні

Сьогодні, 9 серпня, ворог здійснив одну з наймасштабніших атак на Одещину цього року. Зокрема є пошкодження енергетичних обʼєктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

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Під ударом енергетика

Як зазначається, без світла залишилася частина родин Одеського району, зокрема Приморського, Хаджибейського та Пересипського районів міста Одеси, а також обʼєкти критичної інфраструктури.

"Пошкодження серйозні, ремонт потребуватиме часу. Енергетики всієї Одещини роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", - наголошують у ДТЕК.

Є перебої зі зв'язком

За даними ОВА, також в деяких районах міста відмічаються перебої з подачею води та мобільним звʼязком.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що росіяни масовано атакували Одесу: є руйнування та постраждалі.

За даними Повітряних сил, ворог атакував Одещину ракетами та запустив 202 дрони, знешкоджено 174 БпЛА і 5 "Бандеролей".

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