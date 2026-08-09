На трассе Одесса-Николаев фургон врезался в два микроавтобуса: трое погибших
Ночью 9 августа на автодороге Одесса — Николаев произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового фургона и двух микроавтобусов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ГУНП в Одесской области.
Ночная авария с выездом на встречную полосу
По предварительным данным следствия, 56-летний водитель грузового фургона двигался в направлении Николаева. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
На встречной полосе фургон столкнулся с двумя микроавтобусами, которые двигались навстречу.
Жертвы и пострадавшие в результате столкновения
В результате аварии погибли три человека. Среди них водитель фургона, а также двое пассажиров одного из микроавтобусов - 34-летний мужчина и 73-летняя женщина.
Еще семеро пассажиров получили разные травмы. Их доставили в медицинское учреждение.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
"Правоохранители призывают водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными за рулем и выбирать безопасную скорость".
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что бывшую полицейскую, которая насмерть сбила ребенка в Прилуках, приговорили к 8 годам лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль