На трассе Одесса-Николаев фургон врезался в два микроавтобуса: трое погибших

Ночью 9 августа на автодороге Одесса — Николаев произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового фургона и двух микроавтобусов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ГУНП в Одесской области.

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Ночная авария с выездом на встречную полосу

По предварительным данным следствия, 56-летний водитель грузового фургона двигался в направлении Николаева. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

На встречной полосе фургон столкнулся с двумя микроавтобусами, которые двигались навстречу.

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Жертвы и пострадавшие в результате столкновения

В результате аварии погибли три человека. Среди них водитель фургона, а также двое пассажиров одного из микроавтобусов - 34-летний мужчина и 73-летняя женщина.

Еще семеро пассажиров получили разные травмы. Их доставили в медицинское учреждение.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

"Правоохранители призывают водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными за рулем и выбирать безопасную скорость".

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что бывшую полицейскую, которая насмерть сбила ребенка в Прилуках, приговорили к 8 годам лишения свободы.

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