Гибель 6-летней девочки в результате ДТП в Прилуках: полицейскую приговорили к максимальному сроку - 8 годам лишения свободы

Полицейскую приговорили к максимальному сроку в 8 лет лишения свободы за ДТП в Прилуках, в результате которого погиб 6-летний ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

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Как отмечается, публичное обвинение по делу поддерживал заместитель генерального прокурора Виктор Логачев, возглавлявший группу прокуроров. Вместе с руководителем и прокурорами Черниговской областной прокуратуры он представлял позицию обвинения и настаивал на назначении полицейской самого сурового наказания.

Какое решение принял суд?

4 августа Прилукский горрайонный суд Черниговской области поддержал позицию прокуратуры и назначил обвиняемой максимальное наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 286 УК Украины, - 8 лет лишения свободы. Также она лишена права управлять транспортными средствами на 3 года.

Прокуратура с самого начала уголовного производства последовательно отстаивала принципиальную позицию - как в отношении содержания обвиняемой под стражей, так и в отношении назначения максимального наказания. Собранные и исследованные в суде доказательства полностью подтвердили ее вину и прямую причинно-следственную связь между допущенными нарушениями и гибелью шестилетнего ребенка. Суд поддержал позицию стороны обвинения и назначил максимальный срок лишения свободы — 8 лет. Статус сотрудника правоохранительного органа не освобождает от ответственности — напротив, он предполагает повышенную обязанность действовать законно и безопасно", — отметил Логачев.

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Обстоятельства трагедии

Прокуроры доказали, что 10 декабря 2025 года около 11:44 полицейская управляла служебным автомобилем Mitsubishi Outlander и направлялась на вызов по поводу другого ДТП.

На улице Вячеслава Чорновола в Прилуках она приблизилась к нерегулируемому пешеходному переходу, где женщина вместе с шестилетней дочерью переходили проезжую часть. Несмотря на ограничение скорости 40 км/ч, служебный автомобиль двигался со скоростью около 51–55 км/ч.

На автомобиле были включены мигающие маячки, однако специальный звуковой сигнал не использовался. Водитель не снизила скорость перед переходом, не уступила дорогу пешеходам и не приняла своевременных мер для остановки автомобиля.

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Детали

Экспертиза подтвердила, что у полицейской была техническая возможность избежать наезда при условии соблюдения Правил дорожного движения. Суд признал установленные нарушения непосредственной причиной ДТП.

В результате наезда ребенок получил тяжелые травмы и погиб. Матери причинены телесные повреждения средней степени тяжести.

Обвиняемая признала вину лишь частично. Суд не установил обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, и учел, что на момент ДТП она была сотрудницей Национальной полиции и выполняла служебное задание.

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и постановил взыскать 6 млн грн в качестве компенсации морального вреда.

Что предшествовало?

10 декабря 2025 года около 11:44 в Прилуках полицейская, управляя служебным автомобилем и направляясь на вызов по поводу другого ДТП, совершила наезд на женщину и ее 6-летнюю дочь. Они переходили дорогу на регулируемом пешеходном переходе на улице Вячеслава Чорновола.

В результате наезда ребенок погиб на месте, ее мать с телесными повреждениями была госпитализирована.

Обвиняемая находилась под стражей.

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