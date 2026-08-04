РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13851 посетитель онлайн
Новости Смертельные ДТП
4 014 21

Гибель 6-летней девочки в результате ДТП в Прилуках: полицейскую приговорили к максимальному сроку - 8 годам лишения свободы

виновница ДТП в Прилуках

Полицейскую приговорили к максимальному сроку в 8 лет лишения свободы за ДТП в Прилуках, в результате которого погиб 6-летний ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечается, публичное обвинение по делу поддерживал заместитель генерального прокурора Виктор Логачев, возглавлявший группу прокуроров. Вместе с руководителем и прокурорами Черниговской областной прокуратуры он представлял позицию обвинения и настаивал на назначении полицейской самого сурового наказания.

Какое решение принял суд?

4 августа Прилукский горрайонный суд Черниговской области поддержал позицию прокуратуры и назначил обвиняемой максимальное наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 286 УК Украины, - 8 лет лишения свободы. Также она лишена права управлять транспортными средствами на 3 года.

Прокуратура с самого начала уголовного производства последовательно отстаивала принципиальную позицию - как в отношении содержания обвиняемой под стражей, так и в отношении назначения максимального наказания. Собранные и исследованные в суде доказательства полностью подтвердили ее вину и прямую причинно-следственную связь между допущенными нарушениями и гибелью шестилетнего ребенка. Суд поддержал позицию стороны обвинения и назначил максимальный срок лишения свободы — 8 лет. Статус сотрудника правоохранительного органа не освобождает от ответственности — напротив, он предполагает повышенную обязанность действовать законно и безопасно", — отметил Логачев.

Смотрите также: ДТП в Прилуках, в котором погиб ребенок: прокуратура просит назначить полицейской максимальное наказание. ФОТОрепортаж

Обстоятельства трагедии

Прокуроры доказали, что 10 декабря 2025 года около 11:44 полицейская управляла служебным автомобилем Mitsubishi Outlander и направлялась на вызов по поводу другого ДТП.

На улице Вячеслава Чорновола в Прилуках она приблизилась к нерегулируемому пешеходному переходу, где женщина вместе с шестилетней дочерью переходили проезжую часть. Несмотря на ограничение скорости 40 км/ч, служебный автомобиль двигался со скоростью около 51–55 км/ч.

На автомобиле были включены мигающие маячки, однако специальный звуковой сигнал не использовался. Водитель не снизила скорость перед переходом, не уступила дорогу пешеходам и не приняла своевременных мер для остановки автомобиля.

Смотрите также: Суд продлил содержание под стражей водителя-убийцы Плешивцева до 5 сентября. ВИДЕО+ФОТО

Детали

  • Экспертиза подтвердила, что у полицейской была техническая возможность избежать наезда при условии соблюдения Правил дорожного движения. Суд признал установленные нарушения непосредственной причиной ДТП.
  • В результате наезда ребенок получил тяжелые травмы и погиб. Матери причинены телесные повреждения средней степени тяжести.
  • Обвиняемая признала вину лишь частично. Суд не установил обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, и учел, что на момент ДТП она была сотрудницей Национальной полиции и выполняла служебное задание.
  • Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и постановил взыскать 6 млн грн в качестве компенсации морального вреда.

Что предшествовало?

Смотрите также: Пьяный водитель стал виновником смертельного ДТП во Львовской области и скрылся: погибли три несовершеннолетние девушки, виновника уже задержали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (7901) приговор (1371) Прилуки (64) Черниговская область (1700) Прилукский район (49)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Так водійка порушила ПДР,так загинула дитина і це заслуговує на покарання Але який цинізм і аморальність прокуратури вимагати найвищі покарання Десятки прокурорів, суддів, депутатів роками,навіть не розглядаються в судах за подібні випадки Майже ніхто не засуджений ,атут показали свою "п Продажні судді і прокурори не усвідомили,що це аморально,що їхня "принциповість" --це показ нікчемності їхніх дій Адже і помякшувані обставини---молода бдівчина ,в нас при цьому часто виправдовую--не ламайте життя молодій --то чому тут це не діє Вона була в збудженому стані.бо спішила на визов--звідти і не включила сирену .щоб всічули,а не тільки бачили ,пропустила якусь мить і стала трагедія Вона виконувала роль по захиту інтересів держави,а не свої особисті ДЕ ПОСАДКА ПРОКУРОРІВ,СУДДІВ, ДЕПУТАТІВ ,ТОЛСТОСУМІВ---ЗА ПОДІБНЕ .
показать весь комментарий
04.08.2026 12:23 Ответить
+5
її на 3 роки позбавлено права керувати транспортними засобами

тобто після відбуття покарання чи вже за гратами їй не дозволено керувати ?
показать весь комментарий
04.08.2026 12:11 Ответить
+5
Десь Тандира склоняють шоб відсидів
показать весь комментарий
04.08.2026 12:29 Ответить

Загрузка...

 
 