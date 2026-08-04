Гибель 6-летней девочки в результате ДТП в Прилуках: полицейскую приговорили к максимальному сроку - 8 годам лишения свободы
Полицейскую приговорили к максимальному сроку в 8 лет лишения свободы за ДТП в Прилуках, в результате которого погиб 6-летний ребенок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.
Как отмечается, публичное обвинение по делу поддерживал заместитель генерального прокурора Виктор Логачев, возглавлявший группу прокуроров. Вместе с руководителем и прокурорами Черниговской областной прокуратуры он представлял позицию обвинения и настаивал на назначении полицейской самого сурового наказания.
Какое решение принял суд?
4 августа Прилукский горрайонный суд Черниговской области поддержал позицию прокуратуры и назначил обвиняемой максимальное наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 286 УК Украины, - 8 лет лишения свободы. Также она лишена права управлять транспортными средствами на 3 года.
Прокуратура с самого начала уголовного производства последовательно отстаивала принципиальную позицию - как в отношении содержания обвиняемой под стражей, так и в отношении назначения максимального наказания. Собранные и исследованные в суде доказательства полностью подтвердили ее вину и прямую причинно-следственную связь между допущенными нарушениями и гибелью шестилетнего ребенка. Суд поддержал позицию стороны обвинения и назначил максимальный срок лишения свободы — 8 лет. Статус сотрудника правоохранительного органа не освобождает от ответственности — напротив, он предполагает повышенную обязанность действовать законно и безопасно", — отметил Логачев.
Обстоятельства трагедии
Прокуроры доказали, что 10 декабря 2025 года около 11:44 полицейская управляла служебным автомобилем Mitsubishi Outlander и направлялась на вызов по поводу другого ДТП.
На улице Вячеслава Чорновола в Прилуках она приблизилась к нерегулируемому пешеходному переходу, где женщина вместе с шестилетней дочерью переходили проезжую часть. Несмотря на ограничение скорости 40 км/ч, служебный автомобиль двигался со скоростью около 51–55 км/ч.
На автомобиле были включены мигающие маячки, однако специальный звуковой сигнал не использовался. Водитель не снизила скорость перед переходом, не уступила дорогу пешеходам и не приняла своевременных мер для остановки автомобиля.
Детали
- Экспертиза подтвердила, что у полицейской была техническая возможность избежать наезда при условии соблюдения Правил дорожного движения. Суд признал установленные нарушения непосредственной причиной ДТП.
- В результате наезда ребенок получил тяжелые травмы и погиб. Матери причинены телесные повреждения средней степени тяжести.
- Обвиняемая признала вину лишь частично. Суд не установил обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, и учел, что на момент ДТП она была сотрудницей Национальной полиции и выполняла служебное задание.
- Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и постановил взыскать 6 млн грн в качестве компенсации морального вреда.
Что предшествовало?
- 10 декабря 2025 года около 11:44 в Прилуках полицейская, управляя служебным автомобилем и направляясь на вызов по поводу другого ДТП, совершила наезд на женщину и ее 6-летнюю дочь. Они переходили дорогу на регулируемом пешеходном переходе на улице Вячеслава Чорновола.
- В результате наезда ребенок погиб на месте, ее мать с телесными повреждениями была госпитализирована.
- Обвиняемая находилась под стражей.
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тобто після відбуття покарання чи вже за гратами їй не дозволено керувати ?