Пьяный водитель стал виновником смертельного ДТП на Львовщине и скрылся с места происшествия: погибли три несовершеннолетние девушки, виновник уже задержан. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Во Львовской области задержали водителя, который в нетрезвом состоянии стал виновником ДТП, в результате которого погибли трое подростков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.
Что известно о ДТП?
Как отмечается, ночью 20 июля, около 02:00, в Бродах произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по улице Ивана Богуна, не справился с управлением на закругленном участке дороги. Автомобиль выехал на обочину, врезался в дерево и бетонную электроопору, после чего перевернулся.
В салоне находились шесть человек — водитель и пятеро несовершеннолетних пассажиров. В результате аварии три девушки — две 16-летние и одна 15-летняя — погибли на месте. Еще одну 16-летнюю пассажирку в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию. Также получил травмы 17-летний парень, который после ДТП самостоятельно обратился за медицинской помощью.
Компания возвращалась с празднования
По предварительной информации, компания возвращалась с празднования дней рождения двух пассажиров.
После аварии водитель скрылся с места происшествия, однако правоохранители оперативно установили его местонахождение и задержали. Медицинское обследование показало, что содержание алкоголя в его организме почти вдвое превышало допустимую норму.
- Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель нескольких человек.
- Решается вопрос о предъявлении задержанному уведомления о подозрении.
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