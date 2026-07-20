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Новости Фото Смертельные ДТП
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Пьяный водитель стал виновником смертельного ДТП на Львовщине и скрылся с места происшествия: погибли три несовершеннолетние девушки, виновник уже задержан. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во Львовской области задержали водителя, который в нетрезвом состоянии стал виновником ДТП, в результате которого погибли трое подростков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

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Что известно о ДТП?

Как отмечается, ночью 20 июля, около 02:00, в Бродах произошло смертельное ДТП.

ДТП в Бродах сегодня
ДТП в Бродах сегодня
ДТП в Бродах сегодня
ДТП в Бродах сегодня

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по улице Ивана Богуна, не справился с управлением на закругленном участке дороги. Автомобиль выехал на обочину, врезался в дерево и бетонную электроопору, после чего перевернулся.

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В салоне находились шесть человек — водитель и пятеро несовершеннолетних пассажиров. В результате аварии три девушки — две 16-летние и одна 15-летняя — погибли на месте. Еще одну 16-летнюю пассажирку в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию. Также получил травмы 17-летний парень, который после ДТП самостоятельно обратился за медицинской помощью.

Компания возвращалась с празднования

По предварительной информации, компания возвращалась с празднования дней рождения двух пассажиров.

После аварии водитель скрылся с места происшествия, однако правоохранители оперативно установили его местонахождение и задержали. Медицинское обследование показало, что содержание алкоголя в его организме почти вдвое превышало допустимую норму.

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  • Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель нескольких человек.
  • Решается вопрос о предъявлении задержанному уведомления о подозрении.

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Броды (16) ДТП (7663) жертвы (2285) Львовская область (3256) Золочевский район (8)
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Топ комментарии
+6
В країні війна ,а бидло бикує ,коли вас вже почнуть вішати виродків ? на жаль в ВР немає часу щоб посилити відповідальність порушників дтп.
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20.07.2026 10:41 Ответить
+1
Сук@, довічне у камері з блатними. Слідкувати за подіями у суді.
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20.07.2026 10:35 Ответить
+1
Дві години ночі,в західній Україні війни немає, мабуть,що зочуть те і творять.Воювати нікому 😢
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20.07.2026 10:45 Ответить

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