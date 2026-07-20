П’яний водій спричинив смертельну ДТП на Львівщині та втік: загинули три неповнолітні дівчини, винуватця вже затримали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Львівщині затримали водія, який у п’яному стані спричинив ДТП із трьома загиблими підлітками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Що про ДТП відомо?
Як зазначається, уночі 20 липня, близько 02:00, у Бродах сталася смертельна ДТП.
За попередніми даними, 24-річний водій автомобіля Mercedes, рухаючись вулицею Івана Богуна, не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги. Автомобіль виїхав на узбіччя, врізався у дерево та бетонну електроопору, після чого перекинувся.
У салоні перебували шестеро людей - водій і п’ятеро неповнолітніх пасажирів. Внаслідок аварії три дівчини - дві 16-річні та одна 15-річна - загинули на місці. Ще одну 16-річну пасажирку у тяжкому стані госпіталізували до реанімації. Також травмувався 17-річний хлопець, який після ДТП самостійно звернувся по медичну допомогу.
Компанія поверталася зі святкування
За попередньою інформацією, компанія поверталася зі святкування днів народження двох пасажирів.
Після аварії водій утік з місця події, однак правоохоронці оперативно встановили його місцеперебування та затримали. Медичний огляд показав, що вміст алкоголю в його організмі майже удвічі перевищував допустиму норму.
- За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб.
- Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.
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