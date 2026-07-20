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Новини Фото Смертельні ДТП
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П’яний водій спричинив смертельну ДТП на Львівщині та втік: загинули три неповнолітні дівчини, винуватця вже затримали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Львівщині затримали водія, який у п’яному стані спричинив ДТП із трьома загиблими підлітками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Що про ДТП відомо?

Як зазначається, уночі 20 липня, близько 02:00, у Бродах сталася смертельна ДТП.

ДТП у Бродах сьогодні
ДТП у Бродах сьогодні
ДТП у Бродах сьогодні
ДТП у Бродах сьогодні

За попередніми даними, 24-річний водій автомобіля Mercedes, рухаючись вулицею Івана Богуна, не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги. Автомобіль виїхав на узбіччя, врізався у дерево та бетонну електроопору, після чого перекинувся.

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У салоні перебували шестеро людей - водій і п’ятеро неповнолітніх пасажирів. Внаслідок аварії три дівчини - дві 16-річні та одна 15-річна - загинули на місці. Ще одну 16-річну пасажирку у тяжкому стані госпіталізували до реанімації. Також травмувався 17-річний хлопець, який після ДТП самостійно звернувся по медичну допомогу.

Компанія поверталася зі святкування

За попередньою інформацією, компанія поверталася зі святкування днів народження двох пасажирів.

Після аварії водій утік з місця події, однак правоохоронці оперативно встановили його місцеперебування та затримали. Медичний огляд показав, що вміст алкоголю в його організмі майже удвічі перевищував допустиму норму.

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  • За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб.
  • Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

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Броди (11) ДТП (4567) жертви (2023) Львівська область (2856) Золочівський район (7)
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Топ коментарі
+11
В країні війна ,а бидло бикує ,коли вас вже почнуть вішати виродків ? на жаль в ВР немає часу щоб посилити відповідальність порушників дтп.
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20.07.2026 10:41 Відповісти
+4
Йому 24, він ще маленький щоб воювати...
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20.07.2026 10:49 Відповісти
+2
Дві години ночі,в західній Україні війни немає, мабуть,що зочуть те і творять.Воювати нікому 😢
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20.07.2026 10:45 Відповісти

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