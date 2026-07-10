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Новини Смертельні ДТП
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Петиція батька загиблого в ДТП у Києві 12-річного Григорія про безпеку на дорогах набрала 25 тис. підписів за два тижні

глушич,григорій

Петиція батька загиблого у ДТП в Києві 12-річного Григорія Глушича щодо посилення безпеки на дорогах та покарання водіїв-екстремалів, набрала необхідні 25 000 підписів для розгляду президента лише за 14 днів.

Про це повідомив сам Олексій Глушич, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Олексій Глушич наголосив, що безпека дітей та право повертатися додому живими є базовим консенсусом для всіх українців, і методи боротьби з порушниками давно перевірені світовим досвідом.

Він окреслив зони відповідальності для кожної владної та силової вертикалі:

"Пане Президенте, Ваша черга. Ми чекаємо дій, а не формальної відповіді. Дороги мають стати безпечними. Народні депутати, ваша черга. Закони мають бути болючими. Не можеш безпечно водити — ходиш пішки. Поліція, ваша черга. Відповідальність має бути неминучою. А не вибірковою".

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Смертельна ДТП у Києві 5 червня 2026 року

Читайте на "Цензор.НЕТ": Батько загиблого в ДТП у Києві 12-річного Григорія вимагає винести питання смертності на дорогах на розгляд РНБО: подано петицію до президента

Петиція Олексія Глушича

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