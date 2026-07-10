Петиция отца погибшего в ДТП в Киеве 12-летнего Григория о безопасности на дорогах собрала 25 тыс. подписей за две недели
Петиция отца 12-летнего Григория Глушича, погибшего в ДТП в Киеве, об усилении безопасности на дорогах и наказании водителей-экстремалов набрала необходимые 25 000 подписей для рассмотрения президентом всего за 14 дней.
Об этом сообщил сам Алексей Глушич, передает Цензор.НЕТ.
Детали
Алексей Глушич подчеркнул, что безопасность детей и право возвращаться домой живыми являются базовым консенсусом для всех украинцев, а методы борьбы с нарушителями давно проверены мировым опытом.
Он обозначил зоны ответственности для каждой властной и силовой вертикали:
"Господин Президент, ваша очередь. Мы ждем действий, а не формального ответа. Дороги должны стать безопасными. Народные депутаты, ваша очередь. Законы должны быть жесткими. Не можешь безопасно водить — ходи пешком. Полиция, ваша очередь. Ответственность должна быть неизбежной. А не избирательной".
Смертельное ДТП в Киеве 5 июня 2026 года
- Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Дач в Соломенском районе.
- На месте погибли старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук, лейтенант полиции Денис Будченко и 12-летний Григорий Глушич, отец которого сейчас на войне.
- Также погибла сотрудница дошкольного учебного заведения Ирина Лазарева.
- Суд взял под стражу водителя-убийцу Плешивцева, который въехал в подземный переход в Киеве и убил четырех человек.
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