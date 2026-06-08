РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Фото ДТП в Киеве
3 453 7

Работница детского сада Ирина Лазарева погибла от наезда водителя-убийцы Плешивцева. ФОТО

Работница дошкольного учебного заведения Ирина Лазарева погибла вследствие наезда на людей, совершенного водителем Плешивцевым 5 июня в Киеве.

Об этом сообщили на странице в Facebook детского сада, где работала Ирина Лазарева, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"С глубокой скорбью сообщаем, что 5 июня 2026 года вследствие трагического ДТП на Чоколовском бульваре погибла наша коллега, Ирина Лазарева. Ирина была добрым, искренним, отзывчивым человеком, которого уважали коллеги и любили дети. Ее преждевременная смерть стала тяжелой утратой для всего нашего коллектива", — говорится в сообщении.

Ирина Лазарева
Фото - Facebook / Детский сад 350

Мама одной из воспитанниц садика Наталья Березий рассказала, что у погибшей Ирины остались сын с особыми потребностями и пожилые родители.

"Она была воспитательницей в детском саду, куда ходит мой ребенок. Для кого-то она — просто сотрудница детского сада. Для нас — человек, который каждый день вкладывал в детей тепло, спокойствие и заботу. Она искренне любила малышей. И это было ощутимо во всем — во взгляде, в голосе, в мелочах", — написала Березий.

Читайте также: Адвокат говорит, что убийца Плешивцев не помнит обстоятельств смертельного ДТП. Он был таксистом и вез пассажирку

Что предшествовало?

Читайте также: Пассажирка таксиста-убийцы Плешивцева рассказала, что он хотел похвастаться "умелым вождением", — Нацполиция (обновлено)

Автор: 

детсад (428) ДТП (7621) Киев (26431) смерть (9122)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Плєшивцеву цьому не завадив би суд Лінча.
показать весь комментарий
08.06.2026 19:31 Ответить
всьому нашому мудрому українському наріту не завадив би

Суд Лінча - самий швидкий та справедливий суд в світі.

без драконівських законів нам Державу не побудувати !

.
показать весь комментарий
08.06.2026 20:34 Ответить
Трагедія сталася тому, що Плєшивцев почував себе безкарним, після декількох плрушень.
Відповідальність повинні нести також судді, які раніше звільняли його від покарання.
показать весь комментарий
08.06.2026 19:40 Ответить
після декількох ДЕСЯТКІВ порушень
показать весь комментарий
08.06.2026 19:57 Ответить
цей пастор шлак заслуговує на гмльйотину... молодь загинула від того що мінти цього пдр не прикрила або не позбавила прав на керування. Хоча він і без їх би летав..все продається і купується
показать весь комментарий
08.06.2026 19:47 Ответить
Народ вбив не пастор, а таксіст Болту. Паства його, якщо вона була, залишилась на окупованій території з 2022 року.
показать весь комментарий
08.06.2026 20:08 Ответить
Цій ПАДАЛІ на мерсі-СМЕРТЬ буде за пробачення; а не 10років
показать весь комментарий
08.06.2026 20:23 Ответить
 
 