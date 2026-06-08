Работница детского сада Ирина Лазарева погибла от наезда водителя-убийцы Плешивцева. ФОТО

Работница дошкольного учебного заведения Ирина Лазарева погибла вследствие наезда на людей, совершенного водителем Плешивцевым 5 июня в Киеве.

Об этом сообщили на странице в Facebook детского сада, где работала Ирина Лазарева, передает Цензор.НЕТ.

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"С глубокой скорбью сообщаем, что 5 июня 2026 года вследствие трагического ДТП на Чоколовском бульваре погибла наша коллега, Ирина Лазарева. Ирина была добрым, искренним, отзывчивым человеком, которого уважали коллеги и любили дети. Ее преждевременная смерть стала тяжелой утратой для всего нашего коллектива", — говорится в сообщении.



Фото - Facebook / Детский сад 350

Мама одной из воспитанниц садика Наталья Березий рассказала, что у погибшей Ирины остались сын с особыми потребностями и пожилые родители.

"Она была воспитательницей в детском саду, куда ходит мой ребенок. Для кого-то она — просто сотрудница детского сада. Для нас — человек, который каждый день вкладывал в детей тепло, спокойствие и заботу. Она искренне любила малышей. И это было ощутимо во всем — во взгляде, в голосе, в мелочах", — написала Березий.

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Что предшествовало?

Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Датч в Соломенском районе.

На месте погибли старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук, лейтенант полиции Денис Будченко и 12-летний Григорий Глушич, отец которого сейчас на войне.

Суд взял под стражу водителя-убийцу Плешивцева, который въехал в подземный переход в Киеве и убил четырех человек.

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