Суд взял под стражу водителя Плешивцева, который въехал в подземный переход в Киеве и убил четырех человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

Шевченковский райсуд избрал меру пресечения в отношении водителя Плешивцева, подозреваемого в совершении ДТП со смертельным исходом в Киеве. Ему назначено содержание под стражей на 60 суток без возможности освобождения под залог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

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В настоящее время по ходатайству следователей Шевченковский районный суд столицы избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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Не рад, что остался жив

Как отмечается, адвокат водителя отметил, что его клиент не рад, что остался жив. По словам стороны защиты, они готовы сотрудничать со следствием и "отбеливаться не собираются". Адвокат добавил, что подозреваемый не может физически бежать или самостоятельно передвигаться, поэтому просит дождаться завершения его лечения.

Сам водитель заявил, что чувствует себя виновным в совершении ДТП.

Прокурор отметил, что содержание под стражей определяет ограничение передвижения, но не ограничивает оказание медицинской помощи, в которой нуждается подозреваемый.

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Что предшествовало?

Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Датч в Соломенском районе. Есть погибшие и раненые.

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