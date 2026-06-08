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Новости Фото ДТП в Киеве
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Суд взял под стражу водителя Плешивцева, который въехал в подземный переход в Киеве и убил четырех человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

Шевченковский райсуд избрал меру пресечения в отношении водителя Плешивцева, подозреваемого в совершении ДТП со смертельным исходом в Киеве. Ему назначено содержание под стражей на 60 суток без возможности освобождения под залог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

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В настоящее время по ходатайству следователей Шевченковский районный суд столицы избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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Плешивцев
Плешивцев
Плешивцев
Плешивцев
Плешивцев

Не рад, что остался жив

Как отмечается, адвокат водителя отметил, что его клиент не рад, что остался жив. По словам стороны защиты, они готовы сотрудничать со следствием и "отбеливаться не собираются". Адвокат добавил, что подозреваемый не может физически бежать или самостоятельно передвигаться, поэтому просит дождаться завершения его лечения.

Сам водитель заявил, что чувствует себя виновным в совершении ДТП.

Прокурор отметил, что содержание под стражей определяет ограничение передвижения, но не ограничивает оказание медицинской помощи, в которой нуждается подозреваемый.

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Что предшествовало?

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Автор: 

ДТП (7617) Киев (26431) мера пресечения (645)
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Топ комментарии
+19
Чому в тій клітці у суді немає тих мусоров і судей які відмазували цю паскуду за попередні порушення ПДД і аварії ?
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08.06.2026 12:31 Ответить
+11
Не плєшивцев, а підарасцев якийсь
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08.06.2026 12:34 Ответить
+9
як тобі сук@ спиться після того, як загубив чотири життя?
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08.06.2026 12:37 Ответить
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Чому в тій клітці у суді немає тих мусоров і судей які відмазували цю паскуду за попередні порушення ПДД і аварії ?
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08.06.2026 12:31 Ответить
Казнить. Нельзя помиловать.
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08.06.2026 12:33 Ответить
Не плєшивцев, а підарасцев якийсь
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08.06.2026 12:34 Ответить
як тобі сук@ спиться після того, як загубив чотири життя?
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08.06.2026 12:37 Ответить
Погано, нога болить, спати заважає.
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08.06.2026 13:00 Ответить
Хоть би вчинив прикре самогубство…, за убивство Українців!
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08.06.2026 13:13 Ответить
до того крісла-каталки, також клєтчатого одіяла не вистачає, шоб можно було зразу взяти його на прокурорські поруки з призначенням йому інвалідських виплат та відправити на пожиттєву VIP- пенсію!
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08.06.2026 12:39 Ответить
У тюрмі теж є доктора, там і долікуєшся.
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08.06.2026 12:51 Ответить
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08.06.2026 13:02 Ответить
клієнт не радий, що залишився живим Джерело: https://censor.net/ua/n4007247
Кожний робить свій вибір...
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08.06.2026 13:04 Ответить
Черговий, «хворий інвалід», як і Насралов, без проходження оновлення персональних данних у Військомматі=ТЦК, з 2014 року????
Ганяв собі на мерсі, з останніх сил в інвалідному возику???
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08.06.2026 13:05 Ответить
Може я помиляюсь, але на першому фото, там де він збоку дивиться, не видно на обличчі якогось розкаяння.
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08.06.2026 13:08 Ответить
Знову покривала та простирадло,носилки та інвалідне крісло,коли вбивця повинен відповідати?
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08.06.2026 13:14 Ответить
«…його клієнт не радий, що залишився живим» так що, мало гострих предметів в лікарні, виправляй ситуацію!
«…"відбілюватися не збираються" - це каже людина як порушувала пдр 40 разів і спокійно їздить далі.
Через тиждень, з пропрацьованим сценарієм чи з знайденою поломкою в авто, сидітиме з жалісливим видом і релігійною книгою на серці.
Ну і раптово розбагатівший суддя зробить що і завжди робив..
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08.06.2026 13:20 Ответить
Хто йому таку хвамілію придумав?..
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08.06.2026 13:29 Ответить
Якби то Плешивуев переїхав народного депутата з СН, або якогось з їх родичів - зараз усі б ЗМІ знали тих суддів та поліцейських,які відмазували вбивцю за інші численні порушення ПДР. В так - буде сидіти один...А "бійці невидимого фронту" продовжать заробляти на мажорах....та воювати з старими на ланосах та жигулях
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08.06.2026 13:41 Ответить
Правильно!!!
В клініку "Шаріте" його на примусове лікування!
Весь реквізит вже є, тільки картатої ковдри "а-ля Насіров" не вистачає.
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08.06.2026 14:04 Ответить
Цікаво: невже дійсно є відповідність поведінки людини її прізвищу?
В данному разі -- повне співпадіння.
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08.06.2026 14:12 Ответить
 
 