Суд взял под стражу водителя Плешивцева, который въехал в подземный переход в Киеве и убил четырех человек. ФОТОРЕПОРТАЖ
Шевченковский райсуд избрал меру пресечения в отношении водителя Плешивцева, подозреваемого в совершении ДТП со смертельным исходом в Киеве. Ему назначено содержание под стражей на 60 суток без возможности освобождения под залог.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.
В настоящее время по ходатайству следователей Шевченковский районный суд столицы избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Не рад, что остался жив
Как отмечается, адвокат водителя отметил, что его клиент не рад, что остался жив. По словам стороны защиты, они готовы сотрудничать со следствием и "отбеливаться не собираются". Адвокат добавил, что подозреваемый не может физически бежать или самостоятельно передвигаться, поэтому просит дождаться завершения его лечения.
Сам водитель заявил, что чувствует себя виновным в совершении ДТП.
Прокурор отметил, что содержание под стражей определяет ограничение передвижения, но не ограничивает оказание медицинской помощи, в которой нуждается подозреваемый.
Что предшествовало?
- Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Датч в Соломенском районе. Есть погибшие и раненые.
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Кожний робить свій вибір...
Ганяв собі на мерсі, з останніх сил в інвалідному возику???
«…"відбілюватися не збираються" - це каже людина як порушувала пдр 40 разів і спокійно їздить далі.
Через тиждень, з пропрацьованим сценарієм чи з знайденою поломкою в авто, сидітиме з жалісливим видом і релігійною книгою на серці.
Ну і раптово розбагатівший суддя зробить що і завжди робив..
В клініку "Шаріте" його на примусове лікування!
Весь реквізит вже є, тільки картатої ковдри "а-ля Насіров" не вистачає.
В данному разі -- повне співпадіння.