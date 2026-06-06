Водитель Mercedes, совершивший смертельное ДТП в Киеве, задержан, он находится под конвоем, - полиция
Водитель, который вчера совершил ДТП со смертельным исходом в Киеве, задержан в соответствии с процессуальным порядком и находится под конвоем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.
Детали
Как сообщалось, вчера на Чоколовском бульваре 49-летний водитель автомобиля Mercedes на большой скорости въехал в подземный переход, где находились люди. В результате наезда погибли 12-летний мальчик, 47-летняя женщина и двое полицейских в возрасте 21 и 23 лет. Также были травмированы двое мужчин и женщина, которые сейчас находятся в больнице.
Водителя задержали
Правоохранители задержали водителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователями главка полиции Киева под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры было возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц. Сейчас решается вопрос о сообщении водителю о подозрении.
Что предшествовало?
- Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Датч в Соломенском районе. Есть погибшие и раненые.
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правильно роблять всі незадоволені, коли їх зупиняє поліція і запитує причина зупинки, де боді камера, де жетон .
і поліція винна що цей вбивця їздив, вірніше продовжував літати по дорогам.
водій Mercedes-Benz народився 1976 року у Херсоні, а зареєстрований у селі Підстепне Херсонського району Херсонської області. Більше того, чоловік є керівником релігійної громади євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне». Сама організація зареєстрована в Херсонській області.
Це вже не перша дорожньо-транспортна пригода за участю чоловіка. Загалом, він скоїв 4 такі інциденти, два з яких сталися у 2026 році, за що неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.
Адвокатська шушера портновська, одразу «заметушилася» з вертухаями з мусорських, шанувальників дєньог від убивці!!
Зараз його суддівські з доброчесними маєтками, мабуть таки «покарають» за «***********»?!?!
Все від безкарності.