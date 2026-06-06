Водитель Mercedes, совершивший смертельное ДТП в Киеве, задержан, он находится под конвоем, - полиция

Водитель, который вчера совершил ДТП со смертельным исходом в Киеве, задержан в соответствии с процессуальным порядком и находится под конвоем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

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Детали

Как сообщалось, вчера на Чоколовском бульваре 49-летний водитель автомобиля Mercedes на большой скорости въехал в подземный переход, где находились люди. В результате наезда погибли 12-летний мальчик, 47-летняя женщина и двое полицейских в возрасте 21 и 23 лет. Также были травмированы двое мужчин и женщина, которые сейчас находятся в больнице.

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Водителя задержали

Правоохранители задержали водителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователями главка полиции Киева под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры было возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц. Сейчас решается вопрос о сообщении водителю о подозрении.

Что предшествовало?

Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Датч в Соломенском районе. Есть погибшие и раненые.

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