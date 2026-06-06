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Новости ДТП в Киеве
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Водитель Mercedes, совершивший смертельное ДТП в Киеве, задержан, он находится под конвоем, - полиция

ДТП в Киеве

Водитель, который вчера совершил ДТП со смертельным исходом в Киеве, задержан в соответствии с процессуальным порядком и находится под конвоем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева. 

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Детали

Как сообщалось, вчера на Чоколовском бульваре 49-летний водитель автомобиля Mercedes на большой скорости въехал в подземный переход, где находились люди. В результате наезда погибли 12-летний мальчик, 47-летняя женщина и двое полицейских в возрасте 21 и 23 лет. Также были травмированы двое мужчин и женщина, которые сейчас находятся в больнице.

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Водителя задержали

Правоохранители задержали водителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователями главка полиции Киева под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры было возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц. Сейчас решается вопрос о сообщении водителю о подозрении.

Что предшествовало?

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Автор: 

ДТП (7610) Киев (26425) Нацполиция (16967)
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Топ комментарии
+18
На місці убитих Українців, мали бути ті мусора, що його відмивали від попередніх порушень ПДР‼️🤬‼️🤬🤬
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06.06.2026 10:23 Ответить
+12
Щирі Співчуття родичам та близьким загиблих!!
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06.06.2026 10:42 Ответить
+9
Тепер і здохнеш паскуда в тюрязі ,в країні війна, а бидло бикує .
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06.06.2026 10:17 Ответить
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тобі весело? **** *******!
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06.06.2026 12:01 Ответить
Тепер і здохнеш паскуда в тюрязі ,в країні війна, а бидло бикує .
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06.06.2026 10:17 Ответить
Написали б, хто цей бик !
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06.06.2026 10:19 Ответить
Это святой челавек - панять и прастить. Ща за него еще и америкосы впишуться, они сваих не брасают.
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06.06.2026 10:21 Ответить
На місці убитих Українців, мали бути ті мусора, що його відмивали від попередніх порушень ПДР‼️🤬‼️🤬🤬
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06.06.2026 10:23 Ответить
Та ну, а чому тоді всі незадоволені, коли їх зупиняє поліція і запитує причина зупинки, де боді камера, де жетон тощо? А то виходить і тут поліція винна. Вважаю, що провинна поліція є і вірніше закон, в місті дозволено 50 км/год, порушив на 5 км/год, штраф, а то можна перевищувати на 20 км/год.
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06.06.2026 11:08 Ответить
а як одні порушення виправдовують інші???
правильно роблять всі незадоволені, коли їх зупиняє поліція і запитує причина зупинки, де боді камера, де жетон .
і поліція винна що цей вбивця їздив, вірніше продовжував літати по дорогам.
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06.06.2026 11:13 Ответить
То бто щоб у кожній машині стдів поліціянт і гамселив вас таких по потилиці, щоб ви, аси, вишвидкіть не перевищували?
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06.06.2026 12:00 Ответить
чому юзік жаліється що ти йому унітаз погано миєш?
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06.06.2026 12:06 Ответить
Винні депутати, що беруть хабарі з мусарів за призначення, фактично кришуючи хабарництво мусарів.
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06.06.2026 11:33 Ответить
Александр, ну, плиз, включите логику. Если нарушения зафиксированы, то выявили их именно менты. Если нарушения были незначительными, то и наказание за них - максимум штраф (согласно законодательству, а не на усмотрение инспектора, который его выявил), а если значительные - то по ним решение суд принимал.
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06.06.2026 11:49 Ответить
До чого " америкоси"? Пий зеленьку.
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06.06.2026 11:57 Ответить
Який там пастор. В якомусь селі? Напевно, що там такого і не знають. Це для ухилення, нехай хворі воюють і хто не відкашляв, позиція влади зрозуміла.
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06.06.2026 12:31 Ответить
Винуватцем аварії у Києві може бути керівник церкви баптистів Павло Плешивцев.
водій Mercedes-Benz народився 1976 року у Херсоні, а зареєстрований у селі Підстепне Херсонського району Херсонської області. Більше того, чоловік є керівником релігійної громади євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне». Сама організація зареєстрована в Херсонській області.
Це вже не перша дорожньо-транспортна пригода за участю чоловіка. Загалом, він скоїв 4 такі інциденти, два з яких сталися у 2026 році, за що неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.
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06.06.2026 10:59 Ответить
Церкви *********...
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06.06.2026 12:27 Ответить
«Втратив» совість від чергового порушення ПДР з убивством Українців??
Адвокатська шушера портновська, одразу «заметушилася» з вертухаями з мусорських, шанувальників дєньог від убивці!!
Зараз його суддівські з доброчесними маєтками, мабуть таки «покарають» за «***********»?!?!
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06.06.2026 10:21 Ответить
Не думаю, що його покарають. Церкви зараз стали ********* пральнями брудних коштів у дуже великих розмірах. Час завершувати історію з благодійними не обоікованами готівковими коштами в релігійних установах та церквах. Тільки без нал, тільки на рахунок, і тільки через термінал будь які треби та товари в церквах. Час ввести тотальне подання декларацій релігійними служителями і чиеовниками всіх рангів.
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06.06.2026 12:09 Ответить
Якби це був звичайний громадянин, то вже все б написали в новині, натомість подробиці про «героя» і причини чого він не справився з керуванням не повідомляють.
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06.06.2026 10:25 Ответить
Павло Плешивцев. Очолює релігійну громаду евангелістських християн-баптистів села Підстепне на лівому березі Дніпра..яке зараз окуповане. Звичайне чмо..яке з села попало у місто..і у якого поїхав дах. Влуплять йому по повній. А чому не справився з керуванням...так в інтернеті маса відео з камер..як ця паскуда ЛЕТІЛА по дорозі. Там і професійний гонщик не справився б.
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06.06.2026 11:04 Ответить
Дякую за інформацію, але це я хочу дізнаватися з новини, а не від коментаторів.
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06.06.2026 11:29 Ответить
А в новинах не коментатори? Мабуть там одні Нобелевські лауреати...
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06.06.2026 12:30 Ответить
.. Інтернет дає ДУЖЕ багато можливостей дізнатися !!! Якщо Ви не маєте таких навичок... то вчити Вас ніхто не буде. Але ж Ви зробили висновок ..що це не звичайний громодянин? І новини Вам не потрібні були!!! Ну а Ваше ...причини чого він не справився з керуванням не повідомляють це шедевр!!! )))) Причину зрозуміє навіть першокласник..коли побачить..як ідіот нісся по вулиці..і з ДИКОЮ швидкістью!!! Чи Ви так і не спромоглися відео подивитися?
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06.06.2026 12:30 Ответить
А якщо я хочу все побачити в одній новині. В багатьох подібних випадках ДТП все і одразу викладають. Мене цікавить сам факт чому замовчують подробиці про горе-водятла. Я знаю що рано чи пізно це дізнаюся з Цензором чи без нього. А в Тєлегі чи інших соцпомийках мене немає і не буде.
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06.06.2026 12:36 Ответить
три джерела, та три складові частини сьогоднішнх владців та їх багатства - тцкуни, мєнти, та мажори яких вони захищають.
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06.06.2026 10:28 Ответить
Щирі Співчуття родичам та близьким загиблих!!
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06.06.2026 10:42 Ответить
Головне щоб украiнцi пам'ятали: коли наступного разу ВР введе штрафнi бали, конфiскацiю прав, кожнорiчнi екзамени на ПДР, чи ще щось подiбне - то це зробиться виключно для свавiлля, а не для попередження таких ось випадкiв.
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06.06.2026 11:07 Ответить
Закриють палюбому. Двоє вбитих ментів - відмазатись не вийде.
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06.06.2026 11:45 Ответить
Писали що він у реанімації, уникне покарання, ще й будуть утримувати за державний кошт пожиттєво.
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06.06.2026 12:31 Ответить
А те, що скоїв 4 ДТП і продовжував їздити, це вина системи, влади, суддів, прокурорів, ментів! Ці смерті на їхній совісті! У нас така ж історія, маму збив пʼяний покидьок, коли вона йшла на зелене світло, 7-й рік, не сидів ні дня і не платить, все куплено в суді! А голова суду головачов скуповує маєтки на Ларнаці. Купа переламів великих кісток!
Все від безкарності.
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06.06.2026 12:32 Ответить
 
 