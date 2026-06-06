Водія Mercedes, який скоїв смертельну ДТП у Києві, затримано, він під конвоєм, - поліція

Водія, який учора скоїв смертельну ДТП у Києві, затримано у процесуальному порядку, він перебуває під конвоєм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

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Деталі

Як повідомлялося, вчора на Чоколівському бульварі 49-річний водій автомобіля Mercedes на великій швидкості вʼїхав у підземний перехід, де перебували люди. Внаслідок наїзду загинули 12-річний хлопчик, 47-річна жінка та двоє поліцейських віком 21 та 23 роки. Також було травмовано двох чоловіків та жінку, які наразі перебувають у лікарні.

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Водія затримали

Правоохоронці затримали водія у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчими главку поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. Наразі вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру.

Що передувало?

Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі. Є загиблі та поранені.

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