Водія Mercedes, який скоїв смертельну ДТП у Києві, затримано, він під конвоєм, - поліція
Водія, який учора скоїв смертельну ДТП у Києві, затримано у процесуальному порядку, він перебуває під конвоєм.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.
Деталі
Як повідомлялося, вчора на Чоколівському бульварі 49-річний водій автомобіля Mercedes на великій швидкості вʼїхав у підземний перехід, де перебували люди. Внаслідок наїзду загинули 12-річний хлопчик, 47-річна жінка та двоє поліцейських віком 21 та 23 роки. Також було травмовано двох чоловіків та жінку, які наразі перебувають у лікарні.
Водія затримали
Правоохоронці затримали водія у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчими главку поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. Наразі вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру.
Що передувало?
- Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі. Є загиблі та поранені.
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правильно роблять всі незадоволені, коли їх зупиняє поліція і запитує причина зупинки, де боді камера, де жетон .
і поліція винна що цей вбивця їздив, вірніше продовжував літати по дорогам.
водій Mercedes-Benz народився 1976 року у Херсоні, а зареєстрований у селі Підстепне Херсонського району Херсонської області. Більше того, чоловік є керівником релігійної громади євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне». Сама організація зареєстрована в Херсонській області.
Це вже не перша дорожньо-транспортна пригода за участю чоловіка. Загалом, він скоїв 4 такі інциденти, два з яких сталися у 2026 році, за що неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.
Адвокатська шушера портновська, одразу «заметушилася» з вертухаями з мусорських, шанувальників дєньог від убивці!!
Зараз його суддівські з доброчесними маєтками, мабуть таки «покарають» за «***********»?!?!
Більше не треба букв.
Все від безкарності.