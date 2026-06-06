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Новини ДТП у Києві
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Водія Mercedes, який скоїв смертельну ДТП у Києві, затримано, він під конвоєм, - поліція

дтп у Києві

Водія, який учора скоїв смертельну ДТП у Києві, затримано у процесуальному порядку, він перебуває під конвоєм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва. 

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Деталі

Як повідомлялося, вчора на Чоколівському бульварі 49-річний водій автомобіля Mercedes на великій швидкості вʼїхав у підземний перехід, де перебували люди. Внаслідок наїзду загинули 12-річний хлопчик, 47-річна жінка та двоє поліцейських віком 21 та 23 роки. Також було травмовано двох чоловіків та жінку, які наразі перебувають у лікарні.

Також читайте: Поліціянти Дмитро Бондарчук та Денис Будченко загинули від наїзду вбивці чотирьох людей у Києві

Водія затримали

Правоохоронці затримали водія у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчими главку поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. Наразі вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру.

Що передувало?

Також читайте: ДТП у Києві: загинули 12-річний хлопчик, двоє чоловіків та жінка, розпочато розслідування, - ОГП

Автор: 

ДТП (4512) Київ (20841) Нацполіція (15745)
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Топ коментарі
+19
На місці убитих Українців, мали бути ті мусора, що його відмивали від попередніх порушень ПДР‼️🤬‼️🤬🤬
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06.06.2026 10:23 Відповісти
+13
Щирі Співчуття родичам та близьким загиблих!!
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06.06.2026 10:42 Відповісти
+10
Написали б, хто цей бик !
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06.06.2026 10:19 Відповісти
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06.06.2026 12:01 Відповісти
Тепер і здохнеш паскуда в тюрязі ,в країні війна, а бидло бикує .
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06.06.2026 10:17 Відповісти
Написали б, хто цей бик !
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06.06.2026 10:19 Відповісти
Это святой челавек - панять и прастить. Ща за него еще и америкосы впишуться, они сваих не брасают.
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06.06.2026 10:21 Відповісти
На місці убитих Українців, мали бути ті мусора, що його відмивали від попередніх порушень ПДР‼️🤬‼️🤬🤬
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06.06.2026 10:23 Відповісти
Та ну, а чому тоді всі незадоволені, коли їх зупиняє поліція і запитує причина зупинки, де боді камера, де жетон тощо? А то виходить і тут поліція винна. Вважаю, що провинна поліція є і вірніше закон, в місті дозволено 50 км/год, порушив на 5 км/год, штраф, а то можна перевищувати на 20 км/год.
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06.06.2026 11:08 Відповісти
а як одні порушення виправдовують інші???
правильно роблять всі незадоволені, коли їх зупиняє поліція і запитує причина зупинки, де боді камера, де жетон .
і поліція винна що цей вбивця їздив, вірніше продовжував літати по дорогам.
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06.06.2026 11:13 Відповісти
То бто щоб у кожній машині стдів поліціянт і гамселив вас таких по потилиці, щоб ви, аси, вишвидкіть не перевищували?
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06.06.2026 12:00 Відповісти
чому юзік жаліється що ти йому унітаз погано миєш?
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06.06.2026 12:06 Відповісти
Винні депутати, що беруть хабарі з мусарів за призначення, фактично кришуючи хабарництво мусарів.
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06.06.2026 11:33 Відповісти
Александр, ну, плиз, включите логику. Если нарушения зафиксированы, то выявили их именно менты. Если нарушения были незначительными, то и наказание за них - максимум штраф (согласно законодательству, а не на усмотрение инспектора, который его выявил), а если значительные - то по ним решение суд принимал.
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06.06.2026 11:49 Відповісти
До чого " америкоси"? Пий зеленьку.
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06.06.2026 11:57 Відповісти
Який там пастор. В якомусь селі? Напевно, що там такого і не знають. Це для ухилення, нехай хворі воюють і хто не відкашляв, позиція влади зрозуміла.
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06.06.2026 12:31 Відповісти
Винуватцем аварії у Києві може бути керівник церкви баптистів Павло Плешивцев.
водій Mercedes-Benz народився 1976 року у Херсоні, а зареєстрований у селі Підстепне Херсонського району Херсонської області. Більше того, чоловік є керівником релігійної громади євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне». Сама організація зареєстрована в Херсонській області.
Це вже не перша дорожньо-транспортна пригода за участю чоловіка. Загалом, він скоїв 4 такі інциденти, два з яких сталися у 2026 році, за що неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.
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06.06.2026 10:59 Відповісти
Церкви *********...
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06.06.2026 12:27 Відповісти
«Втратив» совість від чергового порушення ПДР з убивством Українців??
Адвокатська шушера портновська, одразу «заметушилася» з вертухаями з мусорських, шанувальників дєньог від убивці!!
Зараз його суддівські з доброчесними маєтками, мабуть таки «покарають» за «***********»?!?!
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06.06.2026 10:21 Відповісти
Не думаю, що його покарають. Церкви зараз стали ********* пральнями брудних коштів у дуже великих розмірах. Час завершувати історію з благодійними не обоікованами готівковими коштами в релігійних установах та церквах. Тільки без нал, тільки на рахунок, і тільки через термінал будь які треби та товари в церквах. Час ввести тотальне подання декларацій релігійними служителями і чиеовниками всіх рангів.
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06.06.2026 12:09 Відповісти
Якби це був звичайний громадянин, то вже все б написали в новині, натомість подробиці про «героя» і причини чого він не справився з керуванням не повідомляють.
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06.06.2026 10:25 Відповісти
Павло Плешивцев. Очолює релігійну громаду евангелістських християн-баптистів села Підстепне на лівому березі Дніпра..яке зараз окуповане. Звичайне чмо..яке з села попало у місто..і у якого поїхав дах. Влуплять йому по повній. А чому не справився з керуванням...так в інтернеті маса відео з камер..як ця паскуда ЛЕТІЛА по дорозі. Там і професійний гонщик не справився б.
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06.06.2026 11:04 Відповісти
Дякую за інформацію, але це я хочу дізнаватися з новини, а не від коментаторів.
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06.06.2026 11:29 Відповісти
А в новинах не коментатори? Мабуть там одні Нобелевські лауреати...
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06.06.2026 12:30 Відповісти
.. Інтернет дає ДУЖЕ багато можливостей дізнатися !!! Якщо Ви не маєте таких навичок... то вчити Вас ніхто не буде. Але ж Ви зробили висновок ..що це не звичайний громодянин? І новини Вам не потрібні були!!! Ну а Ваше ...причини чого він не справився з керуванням не повідомляють це шедевр!!! )))) Причину зрозуміє навіть першокласник..коли побачить..як ідіот нісся по вулиці..і з ДИКОЮ швидкістью!!! Чи Ви так і не спромоглися відео подивитися?
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06.06.2026 12:30 Відповісти
А якщо я хочу все побачити в одній новині. В багатьох подібних випадках ДТП все і одразу викладають. Мене цікавить сам факт чому замовчують подробиці про горе-водятла. Я знаю що рано чи пізно це дізнаюся з Цензором чи без нього. А в Тєлегі чи інших соцпомийках мене немає і не буде.
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06.06.2026 12:36 Відповісти
Які Ви хочете подробиці? Вам треба його біографічні дані? Чи може при аваріях ЗМІ розповідають ..що...де...хто...як..і хто винний? Що Вам викладають при інших ДТП? Які Вам треба підробиці? Коли він виїхав з села? Де жив і чим займався? Вам недостатньо..що він потенційний ідіот...і вбив безневинних? А от питання...? Чому ..і з яких причин Ви почали так впевненно казати Якби це був звичайний громадянин, то вже все б написали в новині,..... От якраз про звичайних ніхто нічого і не пише. Чи то може авто..яке називається Мерседест...так на Вас подіяло? Бо..деякі розумні побачивши відсутність номерів на авто... зразу зробили висновок..**менти зняли..мажор...тепер все замнуть**... Ну скажуть в новинах (Марафоні)..хто це...Вам допоможе? А то що Вас немає у Телеграмі...соцпомийках...так то Ваше рішення. Новини з державної соцпомийки Ви то сприймаєте ..як правду.
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06.06.2026 12:49 Відповісти
Я задався простим запитанням, отримав від Вас відповідь, подякував нормальним тоном.
Більше не треба букв.
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06.06.2026 13:21 Відповісти
три джерела, та три складові частини сьогоднішнх владців та їх багатства - тцкуни, мєнти, та мажори яких вони захищають.
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06.06.2026 10:28 Відповісти
Щирі Співчуття родичам та близьким загиблих!!
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06.06.2026 10:42 Відповісти
Головне щоб украiнцi пам'ятали: коли наступного разу ВР введе штрафнi бали, конфiскацiю прав, кожнорiчнi екзамени на ПДР, чи ще щось подiбне - то це зробиться виключно для свавiлля, а не для попередження таких ось випадкiв.
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06.06.2026 11:07 Відповісти
Закриють палюбому. Двоє вбитих ментів - відмазатись не вийде.
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06.06.2026 11:45 Відповісти
Писали що він у реанімації, уникне покарання, ще й будуть утримувати за державний кошт пожиттєво.
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06.06.2026 12:31 Відповісти
А те, що скоїв 4 ДТП і продовжував їздити, це вина системи, влади, суддів, прокурорів, ментів! Ці смерті на їхній совісті! У нас така ж історія, маму збив пʼяний покидьок, коли вона йшла на зелене світло, 7-й рік, не сидів ні дня і не платить, все куплено в суді! А голова суду головачов скуповує маєтки на Ларнаці. Купа переламів великих кісток!
Все від безкарності.
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06.06.2026 12:32 Відповісти
 
 