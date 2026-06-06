Убийца Плешивцев убил 12-летнего сына воина, который сейчас на фронте

В ДТП, произошедшем 5 июня в Киеве, погиб 12-летний Григорий Глушич, отец которого сейчас находится на войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской вальдорфской школе "София", где он учился.

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"Друзья, у нас большое горе. Погиб Гриша Глушич. Погиб вчера в страшной аварии. Семья нашего сообщества — семья Александры, Алексея и Алисы — потеряла ребенка. Это боль для всех нас", — говорится в сообщении.

В этом году парень закончил 6 класс.



"Одноклассник рассказал, что отец Григория на войне. А погибший мальчик мечтал стать программистом", - сообщает "5" канал.

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Что предшествовало?

5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Дач в Соломенском районе. Есть погибшие и раненые.

6 июня под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры 49-летнему водителю сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть четырех человек.

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