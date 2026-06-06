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Новости Смертельные ДТП
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Убийца Плешивцев убил 12-летнего сына воина, который сейчас на фронте

глушич, григорий

В ДТП, произошедшем 5 июня в Киеве, погиб 12-летний Григорий Глушич, отец которого сейчас находится на войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской вальдорфской школе "София", где он учился.

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"Друзья, у нас большое горе. Погиб Гриша Глушич. Погиб вчера в страшной аварии. Семья нашего сообщества — семья Александры, Алексея и Алисы — потеряла ребенка. Это боль для всех нас", — говорится в сообщении.

В этом году парень закончил 6 класс.

"Одноклассник рассказал, что отец Григория на войне. А погибший мальчик мечтал стать программистом", - сообщает "5" канал.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Смертельное ДТП в Киеве: за автомобилем Mercedes-Benz C300 зафиксировано 39 нарушений ПДД, - Белошицкий. ФОТО

Что предшествовало?

Читайте также: Водитель Mercedes, совершивший смертельное ДТП в Киеве, задержан, он находится под конвоем, — полиция

Автор: 

ДТП (7610) Киев (26425)
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Топ комментарии
+40
От беремо тих суддів, які не забирали у покидька права (мабуть за понятть і простіть)і нехай будуть співучасниками, бо з їх висновків(звісно за хабарі) це і сталося. Хлопця жалко.
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06.06.2026 18:32 Ответить
+26
Коли людина, свідомо порушуючи правила дорожнього руху (в т.ч. проїзд на червоне світло, збиття когось на пішохідному переході, суттєве і тривале перевищення швидкості тощо), завдає смерті іншим, то це мало б трактуватися як зумисне вбивство із застосуванням зброї в спосіб, що загрожував оточуючим, з усім, що з цього випливає згідно норм ККУ
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06.06.2026 18:33 Ответить
+16
Паства, назбирає чемодан грошей, передадуть вбивці чеченців, той зробить дзвінок прокурору-інваліду і... суд затягнеться на роки.
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06.06.2026 18:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Пастор на призвисько "Валет".
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06.06.2026 18:29 Ответить
Вафлєт
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06.06.2026 18:38 Ответить
Отже, відповідає лише перед Богом.
Але прискорити їх зустріч може і Людина
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06.06.2026 20:21 Ответить
Плешивий до суду може не дожити
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06.06.2026 18:30 Ответить
Плєшивцєв нє жилєц.
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06.06.2026 18:30 Ответить
Жах.
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06.06.2026 18:30 Ответить
От беремо тих суддів, які не забирали у покидька права (мабуть за понятть і простіть)і нехай будуть співучасниками, бо з їх висновків(звісно за хабарі) це і сталося. Хлопця жалко.
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06.06.2026 18:32 Ответить
"беремо" вибачте дуже гучно в муку. Ніхто і ви також нічого не "беремо", бо є причини. І всі вказані вами будуть жити своє краще життя, бо у них "броні до закінчення воєнного стану" це відомо.
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06.06.2026 20:02 Ответить
Як ви висловилися- "гучно в муку" на цьому і багатьох форумах, це 80% коментарів. Це не гучно в муку, а запит на справедливість. По вашому виходить, якщо якісь придурок мчить під ваші двері потрібно пройти місто, бо це нічого не змінить? Мені запам'яталась історія, мені її розказав батько. Було це в Новочеркаську(доречі місто засновано полковником з Черкас). Менти побили після зарплатні мужичка під шафе і забрали гроші. Побили що відбили щось, що йому лікарі сказали, що вам не довго на цьому світі. Він продав машину і купив калаш і ріжок (це брехня що при СССР неможливо це купити, аби гроші були). Пішов у відділок і поклав у труну трьох, та ще декількох поранив. Вмирати, так з музикою(справедливістю). Іноді з'являються ті, для кого це не в муку, а за справедливість.
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06.06.2026 20:17 Ответить
Він не навмисне це зробив,просто грубо порушив ПДР.Але біди наробив страшної.Просто страшної
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06.06.2026 20:24 Ответить
Коли людина, свідомо порушуючи правила дорожнього руху (в т.ч. проїзд на червоне світло, збиття когось на пішохідному переході, суттєве і тривале перевищення швидкості тощо), завдає смерті іншим, то це мало б трактуватися як зумисне вбивство із застосуванням зброї в спосіб, що загрожував оточуючим, з усім, що з цього випливає згідно норм ККУ
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06.06.2026 18:33 Ответить
І всі ті, хто повинен був його зупинити 39 раз пішли б як співучасники.
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06.06.2026 20:28 Ответить
ухилянт....

.
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06.06.2026 18:36 Ответить
Паства, назбирає чемодан грошей, передадуть вбивці чеченців, той зробить дзвінок прокурору-інваліду і... суд затягнеться на роки.
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06.06.2026 18:36 Ответить
💯🤬
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06.06.2026 18:46 Ответить
А до чого тут чеченці?
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06.06.2026 19:06 Ответить
Ну татаров же жхвалився, як чеченців вбивав.
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06.06.2026 19:16 Ответить
Це спогади Зеленського, як Татаров з Малюком різали чеченців на підступах до ОП, а Арестович відстрілювався гранатометом.
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06.06.2026 19:20 Ответить
А Коля - катлетами.
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06.06.2026 19:29 Ответить
Не катлєтами, а мітболами.
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06.06.2026 19:37 Ответить
Зрозумів. Це було вже давно, тому не вловив натяк.
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06.06.2026 19:49 Ответить
Але судити будуть його в СІЗО
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06.06.2026 20:25 Ответить
Ну що з такою паскудою робити прив'язати до стовба ганьби на Соломянці, а потім повісити я думав мажор ,але вже старе яке малоб клепку в голові мати ,але воно відчуло свою безкарність до речі тут вина і МВС за безнаказаність жлобя яке бикує.
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06.06.2026 18:37 Ответить
Старі в нас після 60.
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06.06.2026 18:41 Ответить
А тут суть в чому? В тому, що родину свою не захистив, втратив сина, а поліція жує соплі над реальними порушниками і самі гинуть. Пздц...Вибачте за гнів, але коли діти помирають від дебілів, важко втриматись. В Києві дуже багато мажорів переселенців, які дуже погано себе ведуть і питання до поліції, чому Ви не чіпаєте їх?
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06.06.2026 18:47 Ответить
Та й мобілізувати переселенців варто було б в першу чергу, то ж їх землю окупували...
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06.06.2026 18:54 Ответить
Той пастор відмазався релігією, до ворожки не ходи..
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06.06.2026 19:02 Ответить
100%..бачив не пастора, а свідків царства єгова...заїзджають здоровезні сараї чорного кольору з тонованими вікнами до них у двір..а потім бачу картинку стоїть мурло здоровезне спортивної статури і роздає брошурки..а вони ж відмазані, бо їм зброю брати до рук не можна...і вони не допомагають ЗСУ бо це теж не можна
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06.06.2026 20:00 Ответить
Так біля того молитовного будинку, що на Литвинова вони взагалі парковку зробили ззовні своєї території. Ну й теж - сараї та дорогі седани. Ту секту реал перевіряти нормально треба, бо вони скоріш за все пов'язані з московитськими відділеннями. Цікаво, а в Києві цей пастор заробляє тим самим, що й в Херсоні? Квітами на 8 березня барижить?)
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06.06.2026 20:31 Ответить
Раніше навіть доктррина була, служба в межах своєї області, щоб була можливіть короткої відпустки, щоб бачитись з сім'єю, це все зникло раптово.
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06.06.2026 19:18 Ответить
а можна переселенцям просто виїхати з України?
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06.06.2026 19:21 Ответить
Ця пол(ю)іція саме і створена, прикормлена, пригріта і прикарманена для того, щоб "не чіпати"...
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06.06.2026 19:00 Ответить
Я не вірю в це, але виглядає все дійсно так.
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06.06.2026 19:14 Ответить
Кажете 10 років позбавлення волі?
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06.06.2026 19:04 Ответить
До 10..а можуть дати 8 й через 5 років на УДО за гарну поведінку. Гроші та судді творять дива..
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06.06.2026 19:23 Ответить
Вбивця повинний сидіти до кінця днів своїх!
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06.06.2026 19:07 Ответить
Поки хтось гине, калічиться на війні, інші почуваючи безкарність жирують, дають/беруть хабарі, вбивають та калічать людей.
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06.06.2026 19:11 Ответить
https://t.me/allgolobutsky/35190 Олексій Голобуцький:
Про сам факт вбивства 4-х людей (двоє чоловіків, жінка і 12-річний підліток, травмовано ще двох) автівкою, яка на великій швидкості увірвалась в перехід, ви вже в курсі.
А тепер додались деталі: це не був нещасний випадок - це був цілком прогнозований вчинок. Бо 49-річного водія вже неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотирьох ДТП, дві з яких стались цього року.
"Попередньо, водій автомобіля Mercedes рухався на великій швидкості, не впорався з керуванням, внаслідок чого здійснив наїзд на пішохідну зону", - поліція. Сам водій теж травмувався - його випилювали з того мерса. Зараз нібито "в реанімації в тяжкому стані". Але навіть якщо здохне - чи стане від цього легше вбитим і їхнім родичам?
Водій регулярно наривався на щось таке. Але права в нього так і не відібрали (це мінімальний варіант попередження трагедій, якщо очевидно, що людина послідовно лізе в аварії). А відсутність невідворотності покарання закономірно рано чи дуже рано завершується відірваними головами цілком непричетних людей, які просто йшли у своїх справах.
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06.06.2026 19:17 Ответить
https://t.me/allgolobutsky/35196 Олексій Голобуцький:
Пастор НАВМИСНО вбив хлопчика і трьох дорослих, як мінімум хтось з патрульної поліції є спільником у вбивстві - інакше потрактовувати факт 19-ї ДТП за рік неможливо. Водій Mercedes, який учора в Києві збив 4 людини (серед них 12-річну дитину та двох молодих поліцейських), мав 39 порушень ПДР, більшість - перевищення швидкості. Тільки за 2025-й рік його штрафували за це 18 разів, - патрульна поліція.
==
Погодьтесь, порушень було більш ніж достатньо для хоч якихось притомних дій поліції відповідно до мінімум 2-х статей КУпАП (хтось вважає, що пастор вперше перевищував швидкість напідпитку, а попередні рази порушував кришталево тверезим?). Хоча би після 3-го порушення. Чи 10-го. Чи 15-го.
Нагадаю, в Україні поліція може вилучити права у водія закрема за таке:
- Створення аварійної ситуації. Посвідчення водія можуть вилучити на 6-12 місяців.
- Вина у ДТП. Як правило, їздити за кермом заборонять терміном від 6 місяців до 1 року, але судом можуть бути розглянуті обтяжливі обставини і термін позбавлення прав стане більшим.
- Перебування за кермом напідпитку і окремо ДТП з п'яним водієм. Тут до 10-х років.
Але тов.пастор якось "порішав" мінімум 18 разів поспіль питання порушення правил. Тільки за 19-м разом звична схема зірвалась.
Тепер пастор отримає до 10 років ув'язнення за вбивство 4 людей (які були би живі, якби йому на 10 років патрульні відібрали права за хоч якесь з попередніх порушень). Виходить 2,5 чи й менше роки за кожне відібране життя (а чоловік, який 2 роки тому у п'яній бійці вбив підлітка у фунікулері, отримав довічне).
За таке хтось би мусив відповісти, чи не так?
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06.06.2026 19:20 Ответить
Вилучити можуть, позбавити - ні. Позбавляє суд. Питання в тому, чому не суди не позбавляли. Хоча б за збитого у Херсоні пішохода.
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06.06.2026 19:27 Ответить
Ви впевнені, що у нього права не вилучені? Сумніваюся.
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06.06.2026 19:36 Ответить
І йому всього-навсього загрожує до 10 років за смерть 4 людей! Оце в нас закони! За таке треба довічне давати!
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06.06.2026 19:29 Ответить
Отак мразота яку судді і поліцаї відмазували від покарання за злочини і від мобілізації вбила дитину фронтовика. Постає питання, за що люди воюють?
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06.06.2026 19:45 Ответить
А в судах вже готують колядки. Цікаво кому випаде шанс. Може достойникам з славетного Печерського.
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06.06.2026 19:48 Ответить
І що оце людське лайно має спільного з Христовою вірою?
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06.06.2026 20:02 Ответить
 
 