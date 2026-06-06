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Убийца Плешивцев убил 12-летнего сына воина, который сейчас на фронте
В ДТП, произошедшем 5 июня в Киеве, погиб 12-летний Григорий Глушич, отец которого сейчас находится на войне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской вальдорфской школе "София", где он учился.
"Друзья, у нас большое горе. Погиб Гриша Глушич. Погиб вчера в страшной аварии. Семья нашего сообщества — семья Александры, Алексея и Алисы — потеряла ребенка. Это боль для всех нас", — говорится в сообщении.
В этом году парень закончил 6 класс.
"Одноклассник рассказал, что отец Григория на войне. А погибший мальчик мечтал стать программистом", - сообщает "5" канал.
Что предшествовало?
- 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Дач в Соломенском районе. Есть погибшие и раненые.
- 6 июня под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры 49-летнему водителю сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть четырех человек.
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+40 Alex #613031
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+26 Сергей Папков #616945
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+16 Evgen Karpenko
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Але прискорити їх зустріч може і Людина
.
Про сам факт вбивства 4-х людей (двоє чоловіків, жінка і 12-річний підліток, травмовано ще двох) автівкою, яка на великій швидкості увірвалась в перехід, ви вже в курсі.
А тепер додались деталі: це не був нещасний випадок - це був цілком прогнозований вчинок. Бо 49-річного водія вже неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотирьох ДТП, дві з яких стались цього року.
"Попередньо, водій автомобіля Mercedes рухався на великій швидкості, не впорався з керуванням, внаслідок чого здійснив наїзд на пішохідну зону", - поліція. Сам водій теж травмувався - його випилювали з того мерса. Зараз нібито "в реанімації в тяжкому стані". Але навіть якщо здохне - чи стане від цього легше вбитим і їхнім родичам?
Водій регулярно наривався на щось таке. Але права в нього так і не відібрали (це мінімальний варіант попередження трагедій, якщо очевидно, що людина послідовно лізе в аварії). А відсутність невідворотності покарання закономірно рано чи дуже рано завершується відірваними головами цілком непричетних людей, які просто йшли у своїх справах.
Пастор НАВМИСНО вбив хлопчика і трьох дорослих, як мінімум хтось з патрульної поліції є спільником у вбивстві - інакше потрактовувати факт 19-ї ДТП за рік неможливо. Водій Mercedes, який учора в Києві збив 4 людини (серед них 12-річну дитину та двох молодих поліцейських), мав 39 порушень ПДР, більшість - перевищення швидкості. Тільки за 2025-й рік його штрафували за це 18 разів, - патрульна поліція.
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Погодьтесь, порушень було більш ніж достатньо для хоч якихось притомних дій поліції відповідно до мінімум 2-х статей КУпАП (хтось вважає, що пастор вперше перевищував швидкість напідпитку, а попередні рази порушував кришталево тверезим?). Хоча би після 3-го порушення. Чи 10-го. Чи 15-го.
Нагадаю, в Україні поліція може вилучити права у водія закрема за таке:
- Створення аварійної ситуації. Посвідчення водія можуть вилучити на 6-12 місяців.
- Вина у ДТП. Як правило, їздити за кермом заборонять терміном від 6 місяців до 1 року, але судом можуть бути розглянуті обтяжливі обставини і термін позбавлення прав стане більшим.
- Перебування за кермом напідпитку і окремо ДТП з п'яним водієм. Тут до 10-х років.
Але тов.пастор якось "порішав" мінімум 18 разів поспіль питання порушення правил. Тільки за 19-м разом звична схема зірвалась.
Тепер пастор отримає до 10 років ув'язнення за вбивство 4 людей (які були би живі, якби йому на 10 років патрульні відібрали права за хоч якесь з попередніх порушень). Виходить 2,5 чи й менше роки за кожне відібране життя (а чоловік, який 2 роки тому у п'яній бійці вбив підлітка у фунікулері, отримав довічне).
За таке хтось би мусив відповісти, чи не так?