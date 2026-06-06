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Новости Смертельные ДТП ДТП в Киеве
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Водителю Mercedes, который стал виновником смертельного ДТП в Киеве, сообщили о подозрении. ФОТО

ДТП в Киеве на Кардачах

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры 49-летнему водителю предъявлено подозрение в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть четырех человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

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Как отмечается, действия водителя квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Обстоятельства трагедии

Установлено, что 5 июня 2026 года, около 17 часов дня водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, двигался по Чоколовскому бульвару с превышением скорости. На закругленном участке дороги он выехал с проезжей части и врезался в подземный переход, где находились люди.

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Жертвы

В результате ДТП четверо пешеходов — двое участковых офицеров полиции, женщина и 12-летний мальчик — погибли на месте. Телесные повреждения получили еще трое человек.

Сам водитель получил телесные травмы, не представляющие угрозы для его жизни. Он задержан и находится под охраной в палате больницы.

На данный момент установлено, что на момент ДТП мужчина был трезв.

Штрафы

В то же время с января 2025 года его 5 раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости, еще 5 раз штрафовали за другие нарушения правил дорожного движения. То есть в общей сложности у водителя 10 штрафов за последние 1,5 года.

  • Помимо уведомления о подозрении, ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.
  • За совершение смертельного ДТП водителю грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
  • Досудебное расследование проводят следователи ГУ Нацполиции в г. Киеве.

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Что предшествовало?

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ДТП (7610) Киев (26425) Офис Генпрокурора (3135)
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так прямо й сказали - подозрітєльний тіп! такий собі - київська зайцева! (вже мабуть її випустили і ізвінілісь за причинённиє нєудобства, з виплатою компенсації)
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06.06.2026 15:11 Ответить
А браслєт і відпустити «дамой», як «смертельно хворого інваліда»???
Не дієвіше було одразу і повісити це ******, на місці убивства ним Українців??
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06.06.2026 15:22 Ответить
5 разів судді випускали потенційного вбивцю на дороги в надії що він когось вб'є ... І ось нарешті надії непідкупних українських суддів справдились багатократно 🤔
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06.06.2026 15:14 Ответить
У водія є ім'я і прізвище? А то коли "клятих ухилянтів" ловлять то навіть і групу крові викладають!
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06.06.2026 15:15 Ответить
Цікаво, а цей водій мерса сам ухилянт чи броньовик?
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06.06.2026 15:26 Ответить
Я думаю і те і інше і інвалід ще.
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06.06.2026 15:34 Ответить
Мерседесу не висунули обвинувачення і то добре. А імʼя водія хоч прокуратура знає?
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06.06.2026 15:21 Ответить
https://ua.korrespondent.net/city/kiev/4884388-smertelna-dtp-u-kyievi-scho-vidomo-pro-trahediui
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06.06.2026 15:29 Ответить
Показали бы уже рожу этого ублюдка. Страна должна знать своих антигероев!
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06.06.2026 15:32 Ответить
Як обговорюють всякі схеми по блокуванні карток клятих ухилянтів так тут вони перші! Як показати морду злочинця так тут ні, ох там мабуть непросте тіло.
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06.06.2026 15:35 Ответить
Коли ефемерний "водій" перетвориться на конкретну особу? Чи вже увімкнено механізм відмазки?
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06.06.2026 15:35 Ответить
Стаття мае бути 115 частина 1 умисне вбивство 4осіб він чудово розумів що на такий швидкості,він когось вбье підора посадити довічно
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06.06.2026 15:36 Ответить
Плєшивцев він.
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06.06.2026 15:43 Ответить
Поліція співучасники вбивці!!! Скількі можно відпускати з миром грубого порушника!!! 3штрафи за рік, забирайте права на 3роки!!!сів без прав, конфіскація авто!!!
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06.06.2026 15:45 Ответить
 
 