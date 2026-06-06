Водителю Mercedes, который стал виновником смертельного ДТП в Киеве, сообщили о подозрении. ФОТО

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры 49-летнему водителю предъявлено подозрение в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть четырех человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

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Как отмечается, действия водителя квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Обстоятельства трагедии

Установлено, что 5 июня 2026 года, около 17 часов дня водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, двигался по Чоколовскому бульвару с превышением скорости. На закругленном участке дороги он выехал с проезжей части и врезался в подземный переход, где находились люди.

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Жертвы

В результате ДТП четверо пешеходов — двое участковых офицеров полиции, женщина и 12-летний мальчик — погибли на месте. Телесные повреждения получили еще трое человек.

Сам водитель получил телесные травмы, не представляющие угрозы для его жизни. Он задержан и находится под охраной в палате больницы.

На данный момент установлено, что на момент ДТП мужчина был трезв.

Штрафы

В то же время с января 2025 года его 5 раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости, еще 5 раз штрафовали за другие нарушения правил дорожного движения. То есть в общей сложности у водителя 10 штрафов за последние 1,5 года.

Помимо уведомления о подозрении, ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

За совершение смертельного ДТП водителю грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Досудебное расследование проводят следователи ГУ Нацполиции в г. Киеве.

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Что предшествовало?

Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Дач в Соломенском районе. Есть погибшие и раненые.

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