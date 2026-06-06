Смертельное ДТП в Киеве: за автомобилем Mercedes-Benz C300 зафиксировано 39 нарушений ПДД, - Билошицкий. ФОТО
На автомобиль Mercedes-Benz C300, попавший в ДТП в Киеве, зафиксировано 39 нарушений ПДД.
Об этом пишет в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, сообщает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что обычный день, который для четырех человек, в том числе и ребенка, стал последним. Еще трое человек получили тяжелые травмы. Водителя автомобиля буквально вырвали из полностью разбитого транспортного средства.
"За автомобилем Mercedes-Benz C300, который попал в ДТП, зафиксировано 39 нарушений ПДД, из них подавляющая часть именно за превышение скорости. 18 — только в течение прошлого года... А также 1 ДТП без пострадавших в марте этого года", — уточнил Билошицкий.
"Если человек регулярно пренебрегает ПДД, это должно быть сигналом для государства и общества о потенциальной опасности для других участников дорожного движения. И такой человек должен доказывать свое право быть участником дорожного движения в роли водителя! Учитывая вчерашнюю трагедию и многие другие ДТП, которые были и еще будут, нашей стране тоже нужен такой механизм", - убежден он.
Что предшествовало?
- Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Дач в Соломенском районе. Есть погибшие и раненые.
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Це лише один з багатьох різновидів, системної продажності отих кабміндічів!! Перевертні-держслужбовці з ГПУ, СБУ, УДО, ДБР, НАБУ і САП, митниці, податкової, пожежники та інших кривопродажних структур, торгують собою на посадах, як повії з окружної, купивши посвідчення УБД, у 2016-17 році!!
Повна їх безкарність, від гройсмана-Порошенка-яйценюк, ще з часів Майдану, спонукала до злиття, - криміналу з кривоОхоронними….
А наслідки цього злиття, Українці бачуть щоденно у їх спільних «сімейних посиділках» за чарчиною!!!! Мусора, це «оформили», як робота з агентурою…
Де хоч можна знайти інформацію.
Джерела їх доходів ніхто перевірити небажає?
Цього пастора вже неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Крім того, він був учасником чотирьох дорожньо-транспортних пригод, дві з яких сталися у 2026 році.
питання до наших правоохоронців- ви чекали коли воно людей вб'є ???
ну що це таке
У Японії за запізнення прибуття потягу більш ніж на 15 секунд відправляють машиніста поїзда на перездачу іспитів зі знання правил дотримання графіку руху.
Може, якісь кадрові висновки, прізвища?