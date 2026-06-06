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Смертельное ДТП в Киеве: за автомобилем Mercedes-Benz C300 зафиксировано 39 нарушений ПДД, - Билошицкий. ФОТО

На автомобиль Mercedes-Benz C300, попавший в ДТП в Киеве, зафиксировано 39 нарушений ПДД.

Об этом пишет в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, сообщает Цензор.НЕТ.

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Он напомнил, что обычный день, который для четырех человек, в том числе и ребенка, стал последним. Еще трое человек получили тяжелые травмы. Водителя автомобиля буквально вырвали из полностью разбитого транспортного средства.

"За автомобилем Mercedes-Benz C300, который попал в ДТП, зафиксировано 39 нарушений ПДД, из них подавляющая часть именно за превышение скорости. 18 — только в течение прошлого года... А также 1 ДТП без пострадавших в марте этого года", — уточнил Билошицкий.

"Если человек регулярно пренебрегает ПДД, это должно быть сигналом для государства и общества о потенциальной опасности для других участников дорожного движения. И такой человек должен доказывать свое право быть участником дорожного движения в роли водителя! Учитывая вчерашнюю трагедию и многие другие ДТП, которые были и еще будут, нашей стране тоже нужен такой механизм", - убежден он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водитель Mercedes, совершивший смертельное ДТП в Киеве, задержан, он находится под конвоем, — полиция

ДТП в Киеве
ДТП в Киеве

Что предшествовало?

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Автор: 

ДТП (7610) Киев (26425) патрульная полиция (1791) Билошицкий Алексей (109)
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Топ комментарии
+23
То як же він їздив? - це чія вина? -Білошицький?
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06.06.2026 13:24 Ответить
+17
Керівник відділення церкви ЄХБ, пастор церкви села Підстепне. Ті що хєрню несуть всіляку з трибуни й псалми співають. В мене їх молитовний будинок на сусідній вулиці. Розвелось сект..доречі - занафіга йому харю заблюрили - я хз. Його рожа є у відкритому доступу, навіть з відосами співів.

Джерела їх доходів ніхто перевірити небажає?
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06.06.2026 13:47 Ответить
+16
Хто цей виродок? Місце народження, Ім'я, прізвище? Країна має знати в обличчя своїх "хероїв"!
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06.06.2026 13:25 Ответить
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То як же він їздив? - це чія вина? -Білошицький?
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06.06.2026 13:24 Ответить
Дійсно, можливо то була чудова людина, стався серцевий напад, що і стало причиною аварії, а ми тут на водія нападаємо. Але ніт, пишуть що в нього були зальоти з порушенням правил, і його як слід не покарали. Тому особу не розкривають, бо не хочуть визнавати що самі причетні до загибелі поліцейських.
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06.06.2026 13:41 Ответить
.. продовжуєте плести павутиння несенітниць? На одній сторінці..у Вас одна версія...про замовчування імені і події... Тут вже друга версія?
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06.06.2026 13:46 Ответить
Баптисти не останні люди в Україні, кривавий пастор теж баптист, тому їм можна порушувати ПДР, перебувати в нетверезому або наркотичному сп'янінні за кермом, вбивати людей на дорозі і їх не посадять і навіть в армію не мобілізують, бо вони заброньовані.
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06.06.2026 13:55 Ответить
..так це послідовець кривавого пастора? ... Ігорьок!! У тебе знову приступ? І баптисти у тебе з бронью виявляється? Все!! Тепер все стало на свої місця. Винен кривавий пастор ...!! і баптистька віра..))))
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06.06.2026 14:04 Ответить
І як тут не повірити тепер що людина ходить під богом.
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06.06.2026 14:09 Ответить
Начальники мусоровські в МВС, як і завжди упродовж 30 років, продаються бандюкам за гроші, а ті уже придбали собі, за списками портнова, і суддівських-прокурорських!!
Це лише один з багатьох різновидів, системної продажності отих кабміндічів!! Перевертні-держслужбовці з ГПУ, СБУ, УДО, ДБР, НАБУ і САП, митниці, податкової, пожежники та інших кривопродажних структур, торгують собою на посадах, як повії з окружної, купивши посвідчення УБД, у 2016-17 році!!
Повна їх безкарність, від гройсмана-Порошенка-яйценюк, ще з часів Майдану, спонукала до злиття, - криміналу з кривоОхоронними….
А наслідки цього злиття, Українці бачуть щоденно у їх спільних «сімейних посиділках» за чарчиною!!!! Мусора, це «оформили», як робота з агентурою…
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06.06.2026 15:04 Ответить
Хто цей виродок? Місце народження, Ім'я, прізвище? Країна має знати в обличчя своїх "хероїв"!
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06.06.2026 13:25 Ответить
Так перший заступник начальника і сказав: "за автомобілем Mercedes-Benz C300 зафіксовано 39 порушень ПДР". Водія в автомобілі не було.
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06.06.2026 13:33 Ответить
https://unn.ua/ru/news/rukovoditel-tserkvi-baptistov-kotorii-uzhe-pobival-v-ryade-dtp-chto-izvestno-o-voditele-mercedes-ubivshem-chetirekh-chelovek-v-kieve

Де хоч можна знайти інформацію.
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06.06.2026 13:42 Ответить
Керівник відділення церкви ЄХБ, пастор церкви села Підстепне. Ті що хєрню несуть всіляку з трибуни й псалми співають. В мене їх молитовний будинок на сусідній вулиці. Розвелось сект..доречі - занафіга йому харю заблюрили - я хз. Його рожа є у відкритому доступу, навіть з відосами співів.

Джерела їх доходів ніхто перевірити небажає?
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06.06.2026 13:47 Ответить
Божа людина. Його звати Павло Плешивцев, 1976 року народження.
Цього пастора вже неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Крім того, він був учасником чотирьох дорожньо-транспортних пригод, дві з яких сталися у 2026 році.
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06.06.2026 15:33 Ответить
Так, а що ж це за підАр такий непотопляємий? В нього прізвище є?
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06.06.2026 13:26 Ответить
Вище)
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06.06.2026 13:48 Ответить
49 р урод - баптист - поганяло Плєшивий
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06.06.2026 13:49 Ответить
Хто і як видав посвідчення водія цьому неадеквату, їх також потрібно перевірити і тих хто його "відмазував".
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06.06.2026 13:27 Ответить
Посил зрозумілий: Мерседес - порушник-рецидивіст, водій - його жертва.
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06.06.2026 13:31 Ответить
Цікаво, а на цей раз водійське посвідчення у нього відберуть?
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06.06.2026 13:33 Ответить
У всьому винен Мерседес, а не його водій, імʼя якого й далі вперто не розкривають. МожеMercedes-Benz C300 заборонити так як і вільне носіння зброї, бо він теж вбиває?
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06.06.2026 13:34 Ответить
..Ви так і не в змозі знайти ім*я ідіота? Навіть у новинах (для Вас особисто) вже повідомили..... Всі..кому не лінь... ЗМІ опублікували його ім*я...А Ви так і перебуваєте у невідомості? Чи може несвідомості?
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06.06.2026 13:49 Ответить
Я вже знайшов інше імʼя ідіота, якому порвало пердак по невідомій причині і він не може заспокоїтися -це UR Navigator.
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06.06.2026 13:53 Ответить
..чекаємо твою третью версію.... можна і четверту..конспіративну...))) Ти тут видатний створювач різних версій... Як завжди дитячих..і відверто дурноголових. Але що зробиш... ))))
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06.06.2026 13:58 Ответить
Я бачу що ти тупий ботяра, який впрягся відмазувати цього пастора і доколупуєшся до інших коментаторів. Тому словами тобі нічого пояснювати, бо всі боти тупі як валянки.
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06.06.2026 14:05 Ответить
... виявляється...коли я тобі...дав інфу де знайти дані цього ідіота...( бо ти неспроможне) .. розвіяв твій дитячий міф про те..що приховують його дані для суспільства...(ти продовжив нести маячню)...І тут виявилося..що що я відмазую пастора!!))) Хочу тобі сказати про психологічні вади людей..які використовують смайлики. Це доведено дослідниками вченими....що людина..яка використовує смайлики неспроможна обгрунтувати свої слова...має обмежену розумову активність. На українській мові..це означають..дурноголове..)))
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06.06.2026 14:11 Ответить
Коли я написав тобі «дякую», то можна було закінчити розмову, але тобі нудно і ти захотів доколупатися. Мені лінь писати довгі тексти з поясненнями що я хотів від Цензора і від офіційних осіб, а не від тебе, але на безглузду суперечку потрачено купу часу. А смайлики навмисно ще використовують щоб дратувати співрозмовника, як і ті самі дужки замість смайлика. Всьо я пішов геть, а ти за мною.
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06.06.2026 14:20 Ответить
..ні ..ти виключно попереду. Після дякую ти перебіг на іншу сторінку і почав ПРО ТЕЖ!!! . Чи забува..чи спеціально? То питання? Навіщо ти ...отримавши відповідь почав це знову писати. То може потроху копійчина падає? Чи розуму не вистачає і вирішив на іншій сторінці почати знову? То тільки за моною...смайликовий..)))
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06.06.2026 14:26 Ответить
39 протоколів хтось розглянув у суді. Встановити того суддю (суддів) - та звільнити! 4 трупи!! 39 раз "притягувався"!! Якщо розглядав декілька разів 1 суддя ....Цікаво,що про самого водія - ані гу-гу!!
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06.06.2026 13:34 Ответить
судді не всі протоколи розглядають
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06.06.2026 13:38 Ответить
Просто штраф за каждое аналогичное нарушение совершенное в течении года должен увеличиваться в 10 раз. Уже на 5й раз придется продавать квартиру. Ну и штрафные баллы за рецидив тоже нужно вводить.
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06.06.2026 13:35 Ответить
Ви небачили їх молитовні дома..паства ще накидає.
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06.06.2026 13:49 Ответить
перевищення швидкості різні бувають, але якщо в населеному пункті йде вище 100 км/год, то треба не штрафувати, а позбавляти прав, а потім за їзду без прав конфісковувати авто і давати реальний термін позбавлення волі.
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06.06.2026 13:36 Ответить
39 порушень
питання до наших правоохоронців- ви чекали коли воно людей вб'є ???
ну що це таке
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06.06.2026 13:37 Ответить
ч.4 ст. 286-1 КК України Смерть потерпілих Санкція-Позбавлення волі на строк від 7 до 12 років
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06.06.2026 13:40 Ответить
Все є у відкритому доступі, разом з фото. Вище навіть на нього виклали посилання.
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06.06.2026 13:50 Ответить
Оксана зняла мислення з ручного тормозу!! ))) Бистро поїхала.....)))
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06.06.2026 13:53 Ответить
Пані Оксана...То хоть Ви не меліть дурню. Може чекаєте ..що Вам ОФІЦІЙНО передадуть дані про ідіота? ЗМІ вже давно все видали..все надрукували і прописали. Виходьте вже з невідомості...))))
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06.06.2026 13:52 Ответить
"зафіксовано 39 порушень ПДР" - а змушувати перездавати іспити після кожного порушення на знання правил дорожнього руху слабо???
У Японії за запізнення прибуття потягу більш ніж на 15 секунд відправляють машиніста поїзда на перездачу іспитів зі знання правил дотримання графіку руху.
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06.06.2026 13:41 Ответить
Будни славного Киева: происшествие с пятью участниками,трое из которых молодые,здоровые,пригодные для войны хлопы,один из них полный нигелист к законам, двое других полные нигелисты по отношению к нарушителям закона.
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06.06.2026 13:43 Ответить
Це бидло з Херсонської області. Понаїхавше.
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06.06.2026 13:51 Ответить
Киевляне рады таким гостям,главное хабари раздает всем кто пожелает.
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06.06.2026 13:56 Ответить
Не судіть по собі.
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06.06.2026 15:36 Ответить
Якісь подробиці про те, як він з таким "послужним списком" лишався з правами?
Може, якісь кадрові висновки, прізвища?
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06.06.2026 13:46 Ответить
Безкарність згубить цю країну.
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06.06.2026 13:53 Ответить
Це нам розповідає заступник начальника департаменту Патрульна поліція України. І саме він нам це розповідає. Тобто, за його логікою, ми мали вжити заходів, щоб ця людина не сіла за кермо. Навіть назвати таку людину фарисеєм - це нічого не сказати. Це солідарна провина всіх «мусорів» за цю аварію.І в цьому є гірка іронія долі: загинули двоє працівників мвс. Хтось працює на землі, а хтось сидить у кабінетах і розповідає нам, що таке добре, а що таке погано. Бовдур.
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06.06.2026 14:02 Ответить
Оно то, конечно все правильно, вот только лишить права управления транспортным средством может только суд.
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06.06.2026 14:48 Ответить
Я не говорил и не приписывал МВС то, что может сделать только суд. Но наша тактика должна быть такова, что мы на кого-то должны давить. Мы не знаем и знать не можем предысторию этих 39 штрафов. То есть, во-первых, у МВС есть мощные инструментарии у самих. Это отобрать права, это забрать машину на штрафстоянку. И также у них есть инструментарий, если суд решил оставить права у этого водителя, подавать на апелляцию. То есть, как Вы и сказали, решить может только суд. Вопрос в том, что сколько действий МВС приложило, чтобы эта потенциальная бомба была лишена права вождения. Если мы не будем давить, в данном случае на МВС, мы не узнаем историю. То есть, виновны или МВС, или суды. Озвучить нам историю может только МВС. Как оно было, как 39 раз этот человек выходил сухим из воды. Может быть, не МВС виновны? Может быть. Под большим вопросом, но может быть. Тогда мы должны узнать, кто из судей это сделал. И как это выглядело. Суд принял решение, что человек достоин водить машину даже в состоянии алкогольного опьянения. И МВД согласилось. Или МВД подало в апелляцию, и суд высшей инстанции тоже принял такое решение. Тогда мы должны знать, кто эти судьи. Это должно выглядеть как-то так, но начать надо с малого.
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06.06.2026 15:11 Ответить
Цей ***** не приватизував усю патрульну поліцію? Просто окуеть... 39 порушень - хто і як на це закривав очі, чи це круто набирати бонуси, вже 40... Тварини ті, хто його прикривав і знав...
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06.06.2026 14:28 Ответить
Конечно, изучить вопрос по которому хочется высказать свое мнение - ниже достоинства большинства комментаторов на Цензоре. Но, блин, неужели не понятно, что эти 39 нарушение именно полиция и выявила, а вот суд (который только и может лишить права управления транспортным средством) почему-то при таком количестве нарушений никаких мер к этому не предпринял.
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06.06.2026 14:58 Ответить
Ну то й може суд йому постійно виписував штрафи. За перевищення. Навіть якщо по максималці - той пастор небідний зовсім.
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06.06.2026 15:41 Ответить
 
 