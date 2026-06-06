Смертельное ДТП в Киеве: за автомобилем Mercedes-Benz C300 зафиксировано 39 нарушений ПДД, - Билошицкий. ФОТО

На автомобиль Mercedes-Benz C300, попавший в ДТП в Киеве, зафиксировано 39 нарушений ПДД.

Об этом пишет в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, сообщает Цензор.НЕТ.

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Он напомнил, что обычный день, который для четырех человек, в том числе и ребенка, стал последним. Еще трое человек получили тяжелые травмы. Водителя автомобиля буквально вырвали из полностью разбитого транспортного средства.

"За автомобилем Mercedes-Benz C300, который попал в ДТП, зафиксировано 39 нарушений ПДД, из них подавляющая часть именно за превышение скорости. 18 — только в течение прошлого года... А также 1 ДТП без пострадавших в марте этого года", — уточнил Билошицкий.

"Если человек регулярно пренебрегает ПДД, это должно быть сигналом для государства и общества о потенциальной опасности для других участников дорожного движения. И такой человек должен доказывать свое право быть участником дорожного движения в роли водителя! Учитывая вчерашнюю трагедию и многие другие ДТП, которые были и еще будут, нашей стране тоже нужен такой механизм", - убежден он.

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Что предшествовало?

Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Дач в Соломенском районе. Есть погибшие и раненые.

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