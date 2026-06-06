Смертельна ДТП у Києві: за автомобілем Mercedes-Benz C300 зафіксовано 39 порушень ПДР, - Білошицький. ФОТО

За автомобілем Mercedes-Benz C300, який потрапив у ДТП у Києві, зафіксовано 39 порушень ПДР.

Про це пише у фейсбуку перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

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Він нагадав, що звичайний день, який для чотирьох людей, зокрема й дитини, став останнім. Ще троє осіб отримали тяжкі травми. Водія автомобіля буквально вирвали з повністю розбитого транспортного засобу.

"За автомобілем Mercedes-Benz C300, який потрапив у ДТП, зафіксовано 39 порушень ПДР, з них переважна частина саме за перевищення швидкості. 18 - лише протягом минулого року...А також 1 ДТП без травмованих в березні цьогоріч", - уточнив Білошицький.

"Якщо людина регулярно нехтує ПДР, це має бути сигналом для держави та суспільства про потенційну небезпеку для інших учасників дорожнього руху. І така людина має доводити своє право бути учасником дорожнього руху в ролі водія! З огляду на вчорашню трагедію і багато інших ДТП, які були і ще будуть, нашій країні теж потрібен такий механізм", - переконаний він.

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Що передувало?

Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі. Є загиблі та поранені.

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