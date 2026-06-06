Смертельна ДТП у Києві: за автомобілем Mercedes-Benz C300 зафіксовано 39 порушень ПДР, - Білошицький. ФОТО
За автомобілем Mercedes-Benz C300, який потрапив у ДТП у Києві, зафіксовано 39 порушень ПДР.
Про це пише у фейсбуку перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що звичайний день, який для чотирьох людей, зокрема й дитини, став останнім. Ще троє осіб отримали тяжкі травми. Водія автомобіля буквально вирвали з повністю розбитого транспортного засобу.
"За автомобілем Mercedes-Benz C300, який потрапив у ДТП, зафіксовано 39 порушень ПДР, з них переважна частина саме за перевищення швидкості. 18 - лише протягом минулого року...А також 1 ДТП без травмованих в березні цьогоріч", - уточнив Білошицький.
"Якщо людина регулярно нехтує ПДР, це має бути сигналом для держави та суспільства про потенційну небезпеку для інших учасників дорожнього руху. І така людина має доводити своє право бути учасником дорожнього руху в ролі водія! З огляду на вчорашню трагедію і багато інших ДТП, які були і ще будуть, нашій країні теж потрібен такий механізм", - переконаний він.
Що передувало?
- Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі. Є загиблі та поранені.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це лише один з багатьох різновидів, системної продажності отих кабміндічів!! Перевертні-держслужбовці з ГПУ, СБУ, УДО, ДБР, НАБУ і САП, митниці, податкової, пожежники та інших кривопродажних структур, торгують собою на посадах, як повії з окружної, купивши посвідчення УБД, у 2016-17 році!!
Повна їх безкарність, від гройсмана-Порошенка-яйценюк, ще з часів Майдану, спонукала до злиття, - криміналу з кривоОхоронними….
А наслідки цього злиття, Українці бачуть щоденно у їх спільних «сімейних посиділках» за чарчиною!!!! Мусора, це «оформили», як робота з агентурою…
Де хоч можна знайти інформацію.
Джерела їх доходів ніхто перевірити небажає?
Цього пастора вже неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Крім того, він був учасником чотирьох дорожньо-транспортних пригод, дві з яких сталися у 2026 році.
питання до наших правоохоронців- ви чекали коли воно людей вб'є ???
ну що це таке
У Японії за запізнення прибуття потягу більш ніж на 15 секунд відправляють машиніста поїзда на перездачу іспитів зі знання правил дотримання графіку руху.
Може, якісь кадрові висновки, прізвища?