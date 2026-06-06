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Смертельна ДТП у Києві: за автомобілем Mercedes-Benz C300 зафіксовано 39 порушень ПДР, - Білошицький. ФОТО

За автомобілем Mercedes-Benz C300, який потрапив у ДТП у Києві, зафіксовано 39 порушень ПДР.

Про це пише у фейсбуку перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

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Він нагадав, що звичайний день, який для чотирьох людей, зокрема й дитини, став останнім. Ще троє осіб отримали тяжкі травми. Водія автомобіля буквально вирвали з повністю розбитого транспортного засобу.

"За автомобілем Mercedes-Benz C300, який потрапив у ДТП, зафіксовано 39 порушень ПДР, з них переважна частина саме за перевищення швидкості. 18 - лише протягом минулого року...А також 1 ДТП без травмованих в березні цьогоріч", - уточнив Білошицький.

"Якщо людина регулярно нехтує ПДР, це має бути сигналом для держави та суспільства про потенційну небезпеку для інших учасників дорожнього руху. І така людина має доводити своє право бути учасником дорожнього руху в ролі водія! З огляду на вчорашню трагедію і багато інших ДТП, які були і ще будуть, нашій країні теж потрібен такий механізм", - переконаний він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водія Mercedes, який скоїв смертельну ДТП у Києві, затримано, він під конвоєм, - поліція

дтп у Києві
дтп у Києві

Що передувало?

Також читайте: ДТП у Києві: загинули 12-річний хлопчик, двоє чоловіків та жінка, розпочато розслідування, - ОГП

Автор: 

ДТП (4512) Київ (20841) патрульна поліція (1432) Білошицький Олексій (113)
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Топ коментарі
+23
То як же він їздив? - це чія вина? -Білошицький?
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06.06.2026 13:24 Відповісти
+17
Керівник відділення церкви ЄХБ, пастор церкви села Підстепне. Ті що хєрню несуть всіляку з трибуни й псалми співають. В мене їх молитовний будинок на сусідній вулиці. Розвелось сект..доречі - занафіга йому харю заблюрили - я хз. Його рожа є у відкритому доступу, навіть з відосами співів.

Джерела їх доходів ніхто перевірити небажає?
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06.06.2026 13:47 Відповісти
+16
Хто цей виродок? Місце народження, Ім'я, прізвище? Країна має знати в обличчя своїх "хероїв"!
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06.06.2026 13:25 Відповісти
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То як же він їздив? - це чія вина? -Білошицький?
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06.06.2026 13:24 Відповісти
Дійсно, можливо то була чудова людина, стався серцевий напад, що і стало причиною аварії, а ми тут на водія нападаємо. Але ніт, пишуть що в нього були зальоти з порушенням правил, і його як слід не покарали. Тому особу не розкривають, бо не хочуть визнавати що самі причетні до загибелі поліцейських.
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06.06.2026 13:41 Відповісти
.. продовжуєте плести павутиння несенітниць? На одній сторінці..у Вас одна версія...про замовчування імені і події... Тут вже друга версія?
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06.06.2026 13:46 Відповісти
Баптисти не останні люди в Україні, кривавий пастор теж баптист, тому їм можна порушувати ПДР, перебувати в нетверезому або наркотичному сп'янінні за кермом, вбивати людей на дорозі і їх не посадять і навіть в армію не мобілізують, бо вони заброньовані.
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06.06.2026 13:55 Відповісти
..так це послідовець кривавого пастора? ... Ігорьок!! У тебе знову приступ? І баптисти у тебе з бронью виявляється? Все!! Тепер все стало на свої місця. Винен кривавий пастор ...!! і баптистька віра..))))
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06.06.2026 14:04 Відповісти
І як тут не повірити тепер що людина ходить під богом.
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06.06.2026 14:09 Відповісти
Начальники мусоровські в МВС, як і завжди упродовж 30 років, продаються бандюкам за гроші, а ті уже придбали собі, за списками портнова, і суддівських-прокурорських!!
Це лише один з багатьох різновидів, системної продажності отих кабміндічів!! Перевертні-держслужбовці з ГПУ, СБУ, УДО, ДБР, НАБУ і САП, митниці, податкової, пожежники та інших кривопродажних структур, торгують собою на посадах, як повії з окружної, купивши посвідчення УБД, у 2016-17 році!!
Повна їх безкарність, від гройсмана-Порошенка-яйценюк, ще з часів Майдану, спонукала до злиття, - криміналу з кривоОхоронними….
А наслідки цього злиття, Українці бачуть щоденно у їх спільних «сімейних посиділках» за чарчиною!!!! Мусора, це «оформили», як робота з агентурою…
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06.06.2026 15:04 Відповісти
Однобокий базіка Згинь з чата,пиши там куда втік.
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06.06.2026 16:18 Відповісти
Хто цей виродок? Місце народження, Ім'я, прізвище? Країна має знати в обличчя своїх "хероїв"!
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06.06.2026 13:25 Відповісти
Так перший заступник начальника і сказав: "за автомобілем Mercedes-Benz C300 зафіксовано 39 порушень ПДР". Водія в автомобілі не було.
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06.06.2026 13:33 Відповісти
https://unn.ua/ru/news/rukovoditel-tserkvi-baptistov-kotorii-uzhe-pobival-v-ryade-dtp-chto-izvestno-o-voditele-mercedes-ubivshem-chetirekh-chelovek-v-kieve

Де хоч можна знайти інформацію.
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06.06.2026 13:42 Відповісти
Керівник відділення церкви ЄХБ, пастор церкви села Підстепне. Ті що хєрню несуть всіляку з трибуни й псалми співають. В мене їх молитовний будинок на сусідній вулиці. Розвелось сект..доречі - занафіга йому харю заблюрили - я хз. Його рожа є у відкритому доступу, навіть з відосами співів.

Джерела їх доходів ніхто перевірити небажає?
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06.06.2026 13:47 Відповісти
Божа людина. Його звати Павло Плешивцев, 1976 року народження.
Цього пастора вже неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Крім того, він був учасником чотирьох дорожньо-транспортних пригод, дві з яких сталися у 2026 році.
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06.06.2026 15:33 Відповісти
Так, а що ж це за підАр такий непотопляємий? В нього прізвище є?
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06.06.2026 13:26 Відповісти
Вище)
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06.06.2026 13:48 Відповісти
49 р урод - баптист - поганяло Плєшивий
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06.06.2026 13:49 Відповісти
Хто і як видав посвідчення водія цьому неадеквату, їх також потрібно перевірити і тих хто його "відмазував".
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06.06.2026 13:27 Відповісти
Посил зрозумілий: Мерседес - порушник-рецидивіст, водій - його жертва.
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06.06.2026 13:31 Відповісти
Цікаво, а на цей раз водійське посвідчення у нього відберуть?
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06.06.2026 13:33 Відповісти
У всьому винен Мерседес, а не його водій, імʼя якого й далі вперто не розкривають. МожеMercedes-Benz C300 заборонити так як і вільне носіння зброї, бо він теж вбиває?
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06.06.2026 13:34 Відповісти
..Ви так і не в змозі знайти ім*я ідіота? Навіть у новинах (для Вас особисто) вже повідомили..... Всі..кому не лінь... ЗМІ опублікували його ім*я...А Ви так і перебуваєте у невідомості? Чи може несвідомості?
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06.06.2026 13:49 Відповісти
Я вже знайшов інше імʼя ідіота, якому порвало пердак по невідомій причині і він не може заспокоїтися -це UR Navigator.
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06.06.2026 13:53 Відповісти
..чекаємо твою третью версію.... можна і четверту..конспіративну...))) Ти тут видатний створювач різних версій... Як завжди дитячих..і відверто дурноголових. Але що зробиш... ))))
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06.06.2026 13:58 Відповісти
Я бачу що ти тупий ботяра, який впрягся відмазувати цього пастора і доколупуєшся до інших коментаторів. Тому словами тобі нічого пояснювати, бо всі боти тупі як валянки.
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06.06.2026 14:05 Відповісти
... виявляється...коли я тобі...дав інфу де знайти дані цього ідіота...( бо ти неспроможне) .. розвіяв твій дитячий міф про те..що приховують його дані для суспільства...(ти продовжив нести маячню)...І тут виявилося..що що я відмазую пастора!!))) Хочу тобі сказати про психологічні вади людей..які використовують смайлики. Це доведено дослідниками вченими....що людина..яка використовує смайлики неспроможна обгрунтувати свої слова...має обмежену розумову активність. На українській мові..це означають..дурноголове..)))
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06.06.2026 14:11 Відповісти
Коли я написав тобі «дякую», то можна було закінчити розмову, але тобі нудно і ти захотів доколупатися. Мені лінь писати довгі тексти з поясненнями що я хотів від Цензора і від офіційних осіб, а не від тебе, але на безглузду суперечку потрачено купу часу. А смайлики навмисно ще використовують щоб дратувати співрозмовника, як і ті самі дужки замість смайлика. Всьо я пішов геть, а ти за мною.
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06.06.2026 14:20 Відповісти
..ні ..ти виключно попереду. Після дякую ти перебіг на іншу сторінку і почав ПРО ТЕЖ!!! . Чи забува..чи спеціально? То питання? Навіщо ти ...отримавши відповідь почав це знову писати. То може потроху копійчина падає? Чи розуму не вистачає і вирішив на іншій сторінці почати знову? То тільки за моною...смайликовий..)))
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06.06.2026 14:26 Відповісти
39 протоколів хтось розглянув у суді. Встановити того суддю (суддів) - та звільнити! 4 трупи!! 39 раз "притягувався"!! Якщо розглядав декілька разів 1 суддя ....Цікаво,що про самого водія - ані гу-гу!!
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06.06.2026 13:34 Відповісти
судді не всі протоколи розглядають
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06.06.2026 13:38 Відповісти
Просто штраф за каждое аналогичное нарушение совершенное в течении года должен увеличиваться в 10 раз. Уже на 5й раз придется продавать квартиру. Ну и штрафные баллы за рецидив тоже нужно вводить.
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06.06.2026 13:35 Відповісти
Ви небачили їх молитовні дома..паства ще накидає.
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06.06.2026 13:49 Відповісти
перевищення швидкості різні бувають, але якщо в населеному пункті йде вище 100 км/год, то треба не штрафувати, а позбавляти прав, а потім за їзду без прав конфісковувати авто і давати реальний термін позбавлення волі.
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06.06.2026 13:36 Відповісти
39 порушень
питання до наших правоохоронців- ви чекали коли воно людей вб'є ???
ну що це таке
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06.06.2026 13:37 Відповісти
ч.4 ст. 286-1 КК України Смерть потерпілих Санкція-Позбавлення волі на строк від 7 до 12 років
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06.06.2026 13:40 Відповісти
Все є у відкритому доступі, разом з фото. Вище навіть на нього виклали посилання.
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06.06.2026 13:50 Відповісти
Оксана зняла мислення з ручного тормозу!! ))) Бистро поїхала.....)))
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06.06.2026 13:53 Відповісти
Пані Оксана...То хоть Ви не меліть дурню. Може чекаєте ..що Вам ОФІЦІЙНО передадуть дані про ідіота? ЗМІ вже давно все видали..все надрукували і прописали. Виходьте вже з невідомості...))))
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06.06.2026 13:52 Відповісти
"зафіксовано 39 порушень ПДР" - а змушувати перездавати іспити після кожного порушення на знання правил дорожнього руху слабо???
У Японії за запізнення прибуття потягу більш ніж на 15 секунд відправляють машиніста поїзда на перездачу іспитів зі знання правил дотримання графіку руху.
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06.06.2026 13:41 Відповісти
Будни славного Киева: происшествие с пятью участниками,трое из которых молодые,здоровые,пригодные для войны хлопы,один из них полный нигелист к законам, двое других полные нигелисты по отношению к нарушителям закона.
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06.06.2026 13:43 Відповісти
Це бидло з Херсонської області. Понаїхавше.
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06.06.2026 13:51 Відповісти
Киевляне рады таким гостям,главное хабари раздает всем кто пожелает.
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06.06.2026 13:56 Відповісти
Не судіть по собі.
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06.06.2026 15:36 Відповісти
Якісь подробиці про те, як він з таким "послужним списком" лишався з правами?
Може, якісь кадрові висновки, прізвища?
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06.06.2026 13:46 Відповісти
Безкарність згубить цю країну.
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06.06.2026 13:53 Відповісти
Це нам розповідає заступник начальника департаменту Патрульна поліція України. І саме він нам це розповідає. Тобто, за його логікою, ми мали вжити заходів, щоб ця людина не сіла за кермо. Навіть назвати таку людину фарисеєм - це нічого не сказати. Це солідарна провина всіх «мусорів» за цю аварію.І в цьому є гірка іронія долі: загинули двоє працівників мвс. Хтось працює на землі, а хтось сидить у кабінетах і розповідає нам, що таке добре, а що таке погано. Бовдур.
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06.06.2026 14:02 Відповісти
Оно то, конечно все правильно, вот только лишить права управления транспортным средством может только суд.
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06.06.2026 14:48 Відповісти
Я не говорил и не приписывал МВС то, что может сделать только суд. Но наша тактика должна быть такова, что мы на кого-то должны давить. Мы не знаем и знать не можем предысторию этих 39 штрафов. То есть, во-первых, у МВС есть мощные инструментарии у самих. Это отобрать права, это забрать машину на штрафстоянку. И также у них есть инструментарий, если суд решил оставить права у этого водителя, подавать на апелляцию. То есть, как Вы и сказали, решить может только суд. Вопрос в том, что сколько действий МВС приложило, чтобы эта потенциальная бомба была лишена права вождения. Если мы не будем давить, в данном случае на МВС, мы не узнаем историю. То есть, виновны или МВС, или суды. Озвучить нам историю может только МВС. Как оно было, как 39 раз этот человек выходил сухим из воды. Может быть, не МВС виновны? Может быть. Под большим вопросом, но может быть. Тогда мы должны узнать, кто из судей это сделал. И как это выглядело. Суд принял решение, что человек достоин водить машину даже в состоянии алкогольного опьянения. И МВД согласилось. Или МВД подало в апелляцию, и суд высшей инстанции тоже принял такое решение. Тогда мы должны знать, кто эти судьи. Это должно выглядеть как-то так, но начать надо с малого.
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06.06.2026 15:11 Відповісти
Цей ***** не приватизував усю патрульну поліцію? Просто окуеть... 39 порушень - хто і як на це закривав очі, чи це круто набирати бонуси, вже 40... Тварини ті, хто його прикривав і знав...
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06.06.2026 14:28 Відповісти
Конечно, изучить вопрос по которому хочется высказать свое мнение - ниже достоинства большинства комментаторов на Цензоре. Но, блин, неужели не понятно, что эти 39 нарушение именно полиция и выявила, а вот суд (который только и может лишить права управления транспортным средством) почему-то при таком количестве нарушений никаких мер к этому не предпринял.
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06.06.2026 14:58 Відповісти
Ну то й може суд йому постійно виписував штрафи. За перевищення. Навіть якщо по максималці - той пастор небідний зовсім.
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06.06.2026 15:41 Відповісти
 
 