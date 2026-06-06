Водію Mercedes, який спричинив смертельну ДТП у Києві, повідомили про підозру. ФОТО
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури 49-річному водію повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть чотирьох людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, дії водія кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України.
Обставини трагедії
Встановлено, що 5 червня 2026 року, близько 17 години дня водій, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, рухався Чоколівським бульваром із перевищенням швидкості. На заокругленій ділянці дороги він виїхав з проїжджої частини та влетів у підземний перехід, де були люди.
Жертви
В результаті ДТП четверо пішоходів - двоє дільничних офіцерів поліції, жінка та 12 річний хлопчик загинули на місці. Тілесних ушкоджень зазнали ще троє людей.
Сам водій дістав тілесні травми, які не становлять загрози його життю. Він затриманий та перебуває під охороною у палаті лікарні.
На цей час встановлено, що на момент ДТП чоловік був тверезий.
Штрафи
Водночас з січня 2025 року його 5 разів притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості, ще 5 разів штрафували за інші порушення правил дорожнього руху. Тобто загалом водій має 10 штрафів за останні 1,5 року.
- Крім повідомлення про підозру, йому вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.
- За вчинення смертельного ДТП водієві загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
- Досудове розслідування проводять слідчі ГУ Нацполіціїі у м. Києві.
Що передувало?
- Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі. Є загиблі та поранені.
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Не дієвіше було одразу і повісити це ******, на місці убивства ним Українців??