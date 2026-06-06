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Новини Смертельні ДТП ДТП у Києві
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Водію Mercedes, який спричинив смертельну ДТП у Києві, повідомили про підозру. ФОТО

дтп у києві на Кардачах

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури 49-річному водію повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть чотирьох людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Як зазначається, дії водія кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України.

Обставини трагедії

Встановлено, що 5 червня 2026 року, близько 17 години дня водій, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, рухався Чоколівським бульваром із перевищенням швидкості. На заокругленій ділянці дороги він виїхав з проїжджої частини та влетів у підземний перехід, де були люди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельна ДТП у Києві: за автомобілем Mercedes-Benz C300 зафіксовано 39 порушень ПДР, - Білошицький. ФОТО

Жертви

В результаті ДТП четверо пішоходів - двоє дільничних офіцерів поліції, жінка та 12 річний хлопчик загинули на місці. Тілесних ушкоджень зазнали ще троє людей.

Сам водій дістав тілесні травми, які не становлять загрози його життю. Він затриманий та перебуває під охороною у палаті лікарні.

На цей час встановлено, що на момент ДТП чоловік був тверезий.

Штрафи

Водночас з січня 2025 року його 5 разів притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості, ще 5 разів штрафували за інші порушення правил дорожнього руху. Тобто загалом водій має 10 штрафів за останні 1,5 року.

  • Крім повідомлення про підозру, йому вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.
  • За вчинення смертельного ДТП водієві загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
  • Досудове розслідування проводять слідчі ГУ Нацполіціїі у м. Києві.

Також читайте: Водія Mercedes, який скоїв смертельну ДТП у Києві, затримано, він під конвоєм, - поліція

Що передувало?

Також читайте: ДТП у Києві: загинули 12-річний хлопчик, двоє чоловіків та жінка, розпочато розслідування, - ОГП

Автор: 

ДТП (4512) Київ (20841) Офіс Генпрокурора (3911)
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Топ коментарі
+9
5 разів судді випускали потенційного вбивцю на дороги в надії що він когось вб'є ... І ось нарешті надії непідкупних українських суддів справдились багатократно 🤔
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06.06.2026 15:14 Відповісти
+4
так прямо й сказали - подозрітєльний тіп! такий собі - київська зайцева! (вже мабуть її випустили і ізвінілісь за причинённиє нєудобства, з виплатою компенсації)
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06.06.2026 15:11 Відповісти
+4
У водія є ім'я і прізвище? А то коли "клятих ухилянтів" ловлять то навіть і групу крові викладають!
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06.06.2026 15:15 Відповісти
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так прямо й сказали - подозрітєльний тіп! такий собі - київська зайцева! (вже мабуть її випустили і ізвінілісь за причинённиє нєудобства, з виплатою компенсації)
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06.06.2026 15:11 Відповісти
А браслєт і відпустити «дамой», як «смертельно хворого інваліда»???
Не дієвіше було одразу і повісити це ******, на місці убивства ним Українців??
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06.06.2026 15:22 Відповісти
5 разів судді випускали потенційного вбивцю на дороги в надії що він когось вб'є ... І ось нарешті надії непідкупних українських суддів справдились багатократно 🤔
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06.06.2026 15:14 Відповісти
Суддя тандир - гугл, і нічого.
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06.06.2026 16:00 Відповісти
Доречі, Тандир якраз тим і "славився", що відмазував отаких виродків як цей.
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06.06.2026 16:42 Відповісти
суди перевищення не розглядають, якщо оштрафований сам не подає в суд.
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06.06.2026 16:31 Відповісти
У водія є ім'я і прізвище? А то коли "клятих ухилянтів" ловлять то навіть і групу крові викладають!
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06.06.2026 15:15 Відповісти
Цікаво, а цей водій мерса сам ухилянт чи броньовик?
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06.06.2026 15:26 Відповісти
Я думаю і те і інше і інвалід ще.
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06.06.2026 15:34 Відповісти
Водія не показують тому що він сидіти не буде. Переїде в інше місто чи за кордон щоб на вулицях не світитись, а замість нього оформлять якогось наркомана ваську на зону та й по всьому. Це так завжди робила влада.
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06.06.2026 16:12 Відповісти
Мерседесу не висунули обвинувачення і то добре. А імʼя водія хоч прокуратура знає?
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06.06.2026 15:21 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/city/kiev/4884388-smertelna-dtp-u-kyievi-scho-vidomo-pro-trahediui
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06.06.2026 15:29 Відповісти
Показали бы уже рожу этого ублюдка. Страна должна знать своих антигероев!
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06.06.2026 15:32 Відповісти
Як обговорюють всякі схеми по блокуванні карток клятих ухилянтів так тут вони перші! Як показати морду злочинця так тут ні, ох там мабуть непросте тіло.
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06.06.2026 15:35 Відповісти
Коли ефемерний "водій" перетвориться на конкретну особу? Чи вже увімкнено механізм відмазки?
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06.06.2026 15:35 Відповісти
Тут на цензорі це ж не перша стаття. Є всі данні керівник громади церкви ЄХБ Павло Плєшивцев. Понаїхавший з Херсону. З тих, що зброю до рук не беруть, несуть чухню з трибуни й псалми співають. Сирітськи будиночки, й такі ж самі авто. І фото у відкритому доступі є.
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06.06.2026 15:56 Відповісти
Стаття мае бути 115 частина 1 умисне вбивство 4осіб він чудово розумів що на такий швидкості,він когось вбье підора посадити довічно
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06.06.2026 15:36 Відповісти
Там серед загиблих двоє поліціянтів - можна й довічно..але суддя, як зазвичай, дасть мінімалку. Потім вийде достроково..А потім це падло ще когось вб'є.
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06.06.2026 16:00 Відповісти
Плєшивцев він.
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06.06.2026 15:43 Відповісти
Поліція співучасники вбивці!!! Скількі можно відпускати з миром грубого порушника!!! 3штрафи за рік, забирайте права на 3роки!!!сів без прав, конфіскація авто!!!
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06.06.2026 15:45 Відповісти
Зразу видно що ви тупо нічого не знаєте.в законодавстві і правах поліції.
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06.06.2026 15:50 Відповісти
Поліція справи до суду передавала, бо тільки суд має право позбавити прав. Питання до суддів є??
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06.06.2026 16:02 Відповісти
Оце в нас закони. Вбив чотирьох людей. І до 10 років тюрми. Може ще й раніше вийде і буде спокійно жити далі, а людей вже ніколи не повернеш, в тому числі дитину. За такі злочини має бути довічне ув'язнення. Дійсно Україна - це країна чудес.
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06.06.2026 15:49 Відповісти
Може за резонанс та вбивство дільничих дадуть пожиттєве..
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06.06.2026 16:04 Відповісти
Имя сестра! Скажи имя!!!
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06.06.2026 15:53 Відповісти
За сзч 3 роки тюрми, вбив 4 людей - 10 років ... тцк вбили людину - нікому нічого. Нажаль
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06.06.2026 16:02 Відповісти
Жах,таким усього 10 років?
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06.06.2026 16:03 Відповісти
До 10 років? І водій секретний.
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06.06.2026 16:06 Відповісти
Ну що кондоми штопані, врятували вас зниження швидкості з 60 до 50км/год? Водію мерседеса як завжди нічого не буде. Не дарма ж його стільки разів відпускали поліцаї і судді. А ось на остальних учасників дорожнього руху влада і поліцаї відірвуться по повній ще більше затягнувши зашморг на шиї і піднявши штрафи за страховку, грязний номерний знак чи лампочку габаритів. Бо наші пани щоб не карати себе, краще сильніше б'ють по шапці рабів
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06.06.2026 16:09 Відповісти
ч. 3 ст. 286 КК України - до 10 років, по 2.5 за душу
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06.06.2026 16:10 Відповісти
У баптистів афігенна криша, там такі юристи, там усі суди під ними. Тому... нажаль, нічого йому не буде.
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06.06.2026 16:31 Відповісти
це фактично американці, бо вони всі під захисним крилом американських баптистів.
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06.06.2026 16:34 Відповісти
Ну я не розбирався прям так... просто фірма, де я колись працював, судилася з ними. Вони хотіли відрізати шмат землі для своєї богадєльні. І фірма наша також під депутатом ВР була... і ніфіга, баптисти усі суди виграли на рівному місці. Чи то у власників фірми грошей не вистачило, чи зв'язків. Прямо з ноднією з наших будівель відсудили, навтіь без компенсації.
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06.06.2026 16:38 Відповісти
Звуть його - Павло Плешивцев, 1976 року народження. Він є керівником релігійної громади євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне»
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06.06.2026 16:45 Відповісти
 
 