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Новини Смертельні ДТП
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Вбивця Плешивцев вбив 12-річного сина воїна, який зараз на фронті

глушич,григорій

У ДТП, яка сталася 5 червня у Києві, загинув 12-річний Григорій Глушич, батько якого зараз на війні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській вальдорфській школі "Софія", де він навчався.

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"Друзі, у нас велике горе. Загинув Гріша Глушич. Загинув вчора в страшній аварії. Родина нашої спільноти - родина Олександри, Олексія та Аліси втратила дитину. Це біль для всіх нас", - ідеться в повідомленні.

Цього року хлопець закінчив 6 клас.

"Однокласник розповів, що батько Григорія на війні. А загиблий хлопець мріяв стати програмістом", - повідомляє "5" канал.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Смертельна ДТП у Києві: за автомобілем Mercedes-Benz C300 зафіксовано 39 порушень ПДР, - Білошицький. ФОТО

Що передувало?

Також читайте: Водія Mercedes, який скоїв смертельну ДТП у Києві, затримано, він під конвоєм, - поліція

Автор: 

ДТП (4512) Київ (20841)
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Топ коментарі
+18
От беремо тих суддів, які не забирали у покидька права (мабуть за понятть і простіть)і нехай будуть співучасниками, бо з їх висновків(звісно за хабарі) це і сталося. Хлопця жалко.
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06.06.2026 18:32 Відповісти
+14
Коли людина, свідомо порушуючи правила дорожнього руху (в т.ч. проїзд на червоне світло, збиття когось на пішохідному переході, суттєве і тривале перевищення швидкості тощо), завдає смерті іншим, то це мало б трактуватися як зумисне вбивство із застосуванням зброї в спосіб, що загрожував оточуючим, з усім, що з цього випливає згідно норм ККУ
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06.06.2026 18:33 Відповісти
+9
Паства, назбирає чемодан грошей, передадуть вбивці чеченців, той зробить дзвінок прокурору-інваліду і... суд затягнеться на роки.
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06.06.2026 18:36 Відповісти
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Пастор на призвисько "Валет".
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06.06.2026 18:29 Відповісти
Вафлєт
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06.06.2026 18:38 Відповісти
Плешивий до суду може не дожити
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06.06.2026 18:30 Відповісти
Плєшивцєв нє жилєц.
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06.06.2026 18:30 Відповісти
Жах.
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06.06.2026 18:30 Відповісти
От беремо тих суддів, які не забирали у покидька права (мабуть за понятть і простіть)і нехай будуть співучасниками, бо з їх висновків(звісно за хабарі) це і сталося. Хлопця жалко.
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06.06.2026 18:32 Відповісти
Коли людина, свідомо порушуючи правила дорожнього руху (в т.ч. проїзд на червоне світло, збиття когось на пішохідному переході, суттєве і тривале перевищення швидкості тощо), завдає смерті іншим, то це мало б трактуватися як зумисне вбивство із застосуванням зброї в спосіб, що загрожував оточуючим, з усім, що з цього випливає згідно норм ККУ
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06.06.2026 18:33 Відповісти
ухилянт....

.
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06.06.2026 18:36 Відповісти
Паства, назбирає чемодан грошей, передадуть вбивці чеченців, той зробить дзвінок прокурору-інваліду і... суд затягнеться на роки.
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06.06.2026 18:36 Відповісти
💯🤬
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06.06.2026 18:46 Відповісти
А до чого тут чеченці?
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06.06.2026 19:06 Відповісти
Ну що з такою паскудою робити прив'язати до стовба ганьби на Соломянці, а потім повісити я думав мажор ,але вже старе яке малоб клепку в голові мати ,але воно відчуло свою безкарність до речі тут вина і МВС за безнаказаність жлобя яке бикує.
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06.06.2026 18:37 Відповісти
Старі в нас після 60.
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06.06.2026 18:41 Відповісти
А тут суть в чому? В тому, що родину свою не захистив, втратив сина, а поліція жує соплі над реальними порушниками і самі гинуть. Пздц...Вибачте за гнів, але коли діти помирають від дебілів, важко втриматись. В Києві дуже багато мажорів переселенців, які дуже погано себе ведуть і питання до поліції, чому Ви не чіпаєте їх?
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06.06.2026 18:47 Відповісти
Та й мобілізувати переселенців варто було б в першу чергу, то ж їх землю окупували...
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06.06.2026 18:54 Відповісти
Той пастор відмазався релігією, до ворожки не ходи..
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06.06.2026 19:02 Відповісти
Ця пол(ю)іція саме і створена, прикормлена, пригріта і прикарманена для того, щоб "не чіпати"...
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06.06.2026 19:00 Відповісти
Я не вірю в це, але виглядає все дійсно так.
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06.06.2026 19:14 Відповісти
Кажете 10 років позбавлення волі?
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06.06.2026 19:04 Відповісти
Вбивця повинний сидіти до кінця днів своїх!
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06.06.2026 19:07 Відповісти
Поки хтось гине, калічиться на війні, інші почуваючи безкарність жирують, дають/беруть хабарі, вбивають та калічать людей.
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06.06.2026 19:11 Відповісти
 
 