Вбивця Плешивцев вбив 12-річного сина воїна, який зараз на фронті

У ДТП, яка сталася 5 червня у Києві, загинув 12-річний Григорій Глушич, батько якого зараз на війні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській вальдорфській школі "Софія", де він навчався.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Друзі, у нас велике горе. Загинув Гріша Глушич. Загинув вчора в страшній аварії. Родина нашої спільноти - родина Олександри, Олексія та Аліси втратила дитину. Це біль для всіх нас", - ідеться в повідомленні.

Цього року хлопець закінчив 6 клас.



"Однокласник розповів, що батько Григорія на війні. А загиблий хлопець мріяв стати програмістом", - повідомляє "5" канал.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Смертельна ДТП у Києві: за автомобілем Mercedes-Benz C300 зафіксовано 39 порушень ПДР, - Білошицький. ФОТО

Що передувало?

5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі. Є загиблі та поранені.

6 червня за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури 49-річному водію повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть чотирьох людей.

Також читайте: Водія Mercedes, який скоїв смертельну ДТП у Києві, затримано, він під конвоєм, - поліція