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Вбивця Плешивцев вбив 12-річного сина воїна, який зараз на фронті
У ДТП, яка сталася 5 червня у Києві, загинув 12-річний Григорій Глушич, батько якого зараз на війні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській вальдорфській школі "Софія", де він навчався.
"Друзі, у нас велике горе. Загинув Гріша Глушич. Загинув вчора в страшній аварії. Родина нашої спільноти - родина Олександри, Олексія та Аліси втратила дитину. Це біль для всіх нас", - ідеться в повідомленні.
Цього року хлопець закінчив 6 клас.
"Однокласник розповів, що батько Григорія на війні. А загиблий хлопець мріяв стати програмістом", - повідомляє "5" канал.
Що передувало?
- 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі. Є загиблі та поранені.
- 6 червня за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури 49-річному водію повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть чотирьох людей.
Топ коментарі
+18 Alex #613031
показати весь коментар06.06.2026 18:32 Відповісти Посилання
+14 Сергей Папков #616945
показати весь коментар06.06.2026 18:33 Відповісти Посилання
+9 Evgen Karpenko
показати весь коментар06.06.2026 18:36 Відповісти Посилання
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