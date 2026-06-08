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Новости ДТП в Киеве
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Пассажир таксиста-убийцы Плешивцева рассказала, что он хотел похвастаться "умелым вождением", - Нацполиция

Плешивцев

Водитель Mercedes Плешивцев, сбивший людей в подземном переходе в Киеве, на момент ДТП работал таксистом и выполнял заказ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина рассказали в Нацполиции. 

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Новые подробности

Как отметили в полиции, пассажир, которая на момент аварии находилась в автомобиле, рассказала, что водитель просто хотел похвастаться своим ловким вождением перед ней, что и стало причиной ДТП.

Сейчас женщина с травмами находится в больнице.

Ранее адвокат заявил, что убийца Плешивцев не помнит обстоятельств смертельного ДТП. Он был таксистом и вез пассажира.

Читайте также: Водитель Mercedes, совершивший смертельное ДТП в Киеве, задержан, он находится под конвоем, - полиция

Что предшествовало?

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Автор: 

ДТП (7617) Киев (26431) жертвы (2251)
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Топ комментарии
+3
Якщо він був таксистом, то він мав права при собі.
Значить, за 19 ДТП перед смертельною аварією (в т.ч. дві цього року) ніхто з ментів прав в нього не відбирав, і по суду не позбавляли.
Значить, Голобуцький правий: нарівні з вбивцею відповідальність за це смертельне ДТП мають понести і відповідальні за адмінпрактику менти.
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08.06.2026 15:46 Ответить
+2
А у нього на лобі не написано шо воно кончене. Дослідження ніхто не проводить, справку з психдіспанцеру видають на основі відсутності його в базі даних та в кращому випадку ще пару запитань від психіатра. А от те, що у нього куча порушень ПДР за перевищення швидкості і все йому сходе з рук то це питання до мєнтів.
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08.06.2026 15:48 Ответить
+1
чому ідіотам дають права ?
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08.06.2026 15:42 Ответить
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чому ідіотам дають права ?
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08.06.2026 15:42 Ответить
Маєте секрет , як визначати ідіотів одразу з дитинства ?
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08.06.2026 15:45 Ответить
Заключение психиатра.
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08.06.2026 15:48 Ответить
Кожен , хто здає на права пред'являє меддовідку ... і що ? Сильно допомагає ?
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08.06.2026 16:12 Ответить
Прізвища на -ов, -ев, -ин, -их.
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08.06.2026 16:13 Ответить
А у нього на лобі не написано шо воно кончене. Дослідження ніхто не проводить, справку з психдіспанцеру видають на основі відсутності його в базі даних та в кращому випадку ще пару запитань від психіатра. А от те, що у нього куча порушень ПДР за перевищення швидкості і все йому сходе з рук то це питання до мєнтів.
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08.06.2026 15:48 Ответить
І до суддів питання - чому його , за стільки порушень , не позбавили прав довічно ?
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08.06.2026 16:14 Ответить
і це йому "вдалось" ((
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08.06.2026 15:42 Ответить
Якщо він був таксистом, то він мав права при собі.
Значить, за 19 ДТП перед смертельною аварією (в т.ч. дві цього року) ніхто з ментів прав в нього не відбирав, і по суду не позбавляли.
Значить, Голобуцький правий: нарівні з вбивцею відповідальність за це смертельне ДТП мають понести і відповідальні за адмінпрактику менти.
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08.06.2026 15:46 Ответить
..Ви можете на протязі доби раз п*ятнадцять попастися на камери ... отримати повідомлення про штрафи... через 10 хвилин все сплатити...та ще й зі знижкою у 50 відсотків....і спокійно продовжувати порушати хоть сотню разів. Головне сплачувати штрафи. Якщо Ви пару разів ..когось штиркнули бампером...чи Вас штиркнули... то ніхто права не забере... і ніяких судів не буде. Про примирення сторін чули? Які аварії на цьому ідіоті нам невідомо. Відомо..що він дійсно хвора на голову людина..а просто ідіот. Але подивіться ..скільки подібних йому верещали тут..що відкупиться... мажор... пастор.. номери менти зняли..бо покривати будуть. ..тощо. А тут виявилося..що звичайний таксист... і....??? Коментарі щезли... Коментатори теж.... Спирайтеся на реальність....факти...а не фантазії....
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08.06.2026 16:03 Ответить
Права. тобто пластикову картку необов'язково возити з собою-достатньо Дії. Тобто смартфон вилучити поліцейські при дтп (я про його попередні порушення) не можуть. А от якщо протокол склали (а їх там пачку офіційно підтверджено)-то тут питання, чого ця інформація (щодо кількості порушень) не дійшла до суду і яка відповідальна особа у роліції має за це відповісти. А якщо дійшла-то питання до судді, чому не було вилучене водійське посвідчення (картка замість Дії не допомогла б у разі зупинки-у патрульних є база в планшетах).
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08.06.2026 16:11 Ответить
Джентльмены Удачи."Тут помню-тут не помню"
Ты что, не помнишь ничего?
Не помню. В поезде я с полки упал,башкой вниз ...ударился. Тут помню, тут...ничего.
Обзовись
Век воли не видать. Суд помню, как шлем брали - помню,в середине - отрезало!
Так не бывает: тут помню - тут не помню!
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08.06.2026 15:50 Ответить
Та быть этот не может. Общественность на Цензоре решила, что он мажор, значит мажор
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08.06.2026 15:52 Ответить
От було ж колись гарне покарання - розривання кіньми.
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08.06.2026 15:58 Ответить
Цікава пасажирка - якщо би сіділа позаду, то навряд була пристебнута - "размазало" би по салону автівці, виходить сиділа спереду пристебнута паском.
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08.06.2026 16:12 Ответить
ну точно не откупіться, раз таксует то бабла там кропаль, при такому. як він раніше права викпав ні зрозуміло
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08.06.2026 16:21 Ответить
Схоже у пасажирки не було грошей і вона саме розрахувалася з таксистом.
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08.06.2026 16:23 Ответить
Якщо хто не знає,то справка на права еоштує 500грн,без всяких лікарів
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08.06.2026 16:28 Ответить
 
 