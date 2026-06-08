2 523 18
Пассажир таксиста-убийцы Плешивцева рассказала, что он хотел похвастаться "умелым вождением", - Нацполиция
Водитель Mercedes Плешивцев, сбивший людей в подземном переходе в Киеве, на момент ДТП работал таксистом и выполнял заказ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина рассказали в Нацполиции.
Новые подробности
Как отметили в полиции, пассажир, которая на момент аварии находилась в автомобиле, рассказала, что водитель просто хотел похвастаться своим ловким вождением перед ней, что и стало причиной ДТП.
Сейчас женщина с травмами находится в больнице.
Ранее адвокат заявил, что убийца Плешивцев не помнит обстоятельств смертельного ДТП. Он был таксистом и вез пассажира.
Что предшествовало?
- Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Дач в Соломенском районе. Есть погибшие и раненые.
- Суд взял под стражу водителя-убийцу Плешивцева, который въехал в подземный переход в Киеве и убил четырех человек.
Топ комментарии
+3 Ан Мур
показать весь комментарий08.06.2026 15:46 Ответить Ссылка
+2 Грицько Добрий
показать весь комментарий08.06.2026 15:48 Ответить Ссылка
+1 Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий08.06.2026 15:42 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Значить, за 19 ДТП перед смертельною аварією (в т.ч. дві цього року) ніхто з ментів прав в нього не відбирав, і по суду не позбавляли.
Значить, Голобуцький правий: нарівні з вбивцею відповідальність за це смертельне ДТП мають понести і відповідальні за адмінпрактику менти.
Ты что, не помнишь ничего?
Не помню. В поезде я с полки упал,башкой вниз ...ударился. Тут помню, тут...ничего.
Обзовись
Век воли не видать. Суд помню, как шлем брали - помню,в середине - отрезало!
Так не бывает: тут помню - тут не помню!