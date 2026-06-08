Пассажир таксиста-убийцы Плешивцева рассказала, что он хотел похвастаться "умелым вождением", - Нацполиция

Водитель Mercedes Плешивцев, сбивший людей в подземном переходе в Киеве, на момент ДТП работал таксистом и выполнял заказ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина рассказали в Нацполиции.

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Как отметили в полиции, пассажир, которая на момент аварии находилась в автомобиле, рассказала, что водитель просто хотел похвастаться своим ловким вождением перед ней, что и стало причиной ДТП.

Сейчас женщина с травмами находится в больнице.

Ранее адвокат заявил, что убийца Плешивцев не помнит обстоятельств смертельного ДТП. Он был таксистом и вез пассажира.

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Что предшествовало?

Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Дач в Соломенском районе. Есть погибшие и раненые.

Суд взял под стражу водителя-убийцу Плешивцева, который въехал в подземный переход в Киеве и убил четырех человек.

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