Пасажирка таксиста-вбивці Плешивцева розповіла, що він хотів похизуватись "вправним водінням", - Нацполіція (оновлено)
Водій Mercedes Плешивцев, який збив людей у підземному переході в Києві, на момент ДТП працював у таксі та виконував замовлення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна розповіли у Нацполіції.
Нові деталі
Як зазначили у поліції, пасажирка, яка на момент аварії перебувала в авто, розповіла, що водій просто хотів похизуватись своїм вправним водінням перед нею, що і стало причиною ДТП.
Зараз жінка із травмами перебуває в лікарні.
Раніше адвокат заявив, що вбивця Плешивцев не пам’ятає обставин смертельної ДТП. Він був таксистом і віз пасажирку.
Оновлена інформація
Як повідомили "УП" у Київській міській прокуратурі, пасажирка є однією з трьох постраждалих у ДТП. Вона отримала перелами, перебуває у лікарні та спілкується зі слідством. Жінка викликала автомобіль таксі через застосунок. Прокуратура не уточнює назву компанії, але сам Плешивцев на суді сказав, що таксував, співпрацюючи з компанією Bolt.
Правоохоронцям жінка повідомила, що водій був привітним, але почав збільшувати швидкість, перелаштовувався зі смуги в смугу, їй стало страшно і вона зробила йому зауваження. Водій проігнорував її зауваження, продовжував набирати швидкість, після чого жінка попросила його зупинити авто. Це прохання він проігнорував. За деякий час автомобіль влетів у пішохідний перехід.
У судовому засіданні з обрання водію запобіжного заходу, його адвокат заявляв, що смертельна аварія сталася через те, що начебто "відбулось щось схоже на некерованість автомобілем". Втім такі припущення сторони захисту спростовуються показами пасажирки автомобіля, вказують у прокуратурі.
Що передувало?
- Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі. Є загиблі та поранені.
- Суд взяв під варту водія-вбивцю Плешивцева, який в’їхав у підземний перехід у Києві та вбив чотирьох людей.
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Якщо вже працюючий викладач пропускає роботу без документально підтвердженої поважної причини - це автоматично ініціює службове розслідування. Ніхто так просто не може не прийти без наслідків.
Тепер щодо бухла. Якщо з'ясовується, що викладач був п'яний на роботі - то це не просто червоний прапор, це фактично початок кінця кар'єри в освіті.
Справа негайно передається до двох незалежних органів: DBS і TRA. DBS вирішує, чи внести людину до Children's Barred List - тобто заборонити їй взагалі працювати з дітьми в будь-якій ролі. А TRA своєю чергою може видати prohibition order - тобто заборону на викладання, яка буває або на фіксований термін, або безстрокова. Обидва органи розглядають справу незалежно, і рішення одного не скасовує рішення іншого.
І якщо факт серйозного проступку доведений, особливо коли він пов'язаний із безпекою дітей або систематичним порушенням, - шанси повернутися в систему освіти близькі до нуля.
Значить, за 19 ДТП перед смертельною аварією (в т.ч. дві цього року) ніхто з ментів прав в нього не відбирав, і по суду не позбавляли.
Значить, Голобуцький правий: нарівні з вбивцею відповідальність за це смертельне ДТП мають понести і відповідальні за адмінпрактику менти.
Хоча, не треба: ви вже пояснили; а він - не зрозуміє...
Ты что, не помнишь ничего?
Не помню. В поезде я с полки упал,башкой вниз ...ударился. Тут помню, тут...ничего.
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Век воли не видать. Суд помню, как шлем брали - помню,в середине - отрезало!
Так не бывает: тут помню - тут не помню!