Пасажирка таксиста-вбивці Плешивцева розповіла, що він хотів похизуватись "вправним водінням", - Нацполіція (оновлено)

Водій Mercedes Плешивцев, який збив людей у підземному переході в Києві, на момент ДТП працював у таксі та виконував замовлення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна розповіли у Нацполіції.

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Як зазначили у поліції, пасажирка, яка на момент аварії перебувала в авто, розповіла, що водій просто хотів похизуватись своїм вправним водінням перед нею, що і стало причиною ДТП.

Зараз жінка із травмами перебуває в лікарні.

Раніше адвокат заявив, що вбивця Плешивцев не пам’ятає обставин смертельної ДТП. Він був таксистом і віз пасажирку.

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Оновлена інформація

Як повідомили "УП" у Київській міській прокуратурі, пасажирка є однією з трьох постраждалих у ДТП. Вона отримала перелами, перебуває у лікарні та спілкується зі слідством. Жінка викликала автомобіль таксі через застосунок. Прокуратура не уточнює назву компанії, але сам Плешивцев на суді сказав, що таксував, співпрацюючи з компанією Bolt.

Правоохоронцям жінка повідомила, що водій був привітним, але почав збільшувати швидкість, перелаштовувався зі смуги в смугу, їй стало страшно і вона зробила йому зауваження. Водій проігнорував її зауваження, продовжував набирати швидкість, після чого жінка попросила його зупинити авто. Це прохання він проігнорував. За деякий час автомобіль влетів у пішохідний перехід.

У судовому засіданні з обрання водію запобіжного заходу, його адвокат заявляв, що смертельна аварія сталася через те, що начебто "відбулось щось схоже на некерованість автомобілем". Втім такі припущення сторони захисту спростовуються показами пасажирки автомобіля, вказують у прокуратурі.

Що передувало?

Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі. Є загиблі та поранені.

Суд взяв під варту водія-вбивцю Плешивцева, який в’їхав у підземний перехід у Києві та вбив чотирьох людей.

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