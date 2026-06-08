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Новини ДТП у Києві
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Пасажирка таксиста-вбивці Плешивцева розповіла, що він хотів похизуватись "вправним водінням", - Нацполіція (оновлено)

Плешивцев

Водій Mercedes Плешивцев, який збив людей у підземному переході в Києві, на момент ДТП працював у таксі та виконував замовлення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна розповіли у Нацполіції. 

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Нові деталі

Як зазначили у поліції, пасажирка, яка на момент аварії перебувала в авто, розповіла, що водій просто хотів похизуватись своїм вправним водінням перед нею, що і стало причиною ДТП.

Зараз жінка із травмами перебуває в лікарні.

Раніше адвокат заявив, що вбивця Плешивцев не пам’ятає обставин смертельної ДТП. Він був таксистом і віз пасажирку.

Також читайте: Водія Mercedes, який скоїв смертельну ДТП у Києві, затримано, він під конвоєм, - поліція

Оновлена інформація

Як повідомили "УП" у Київській міській прокуратурі, пасажирка є однією з трьох постраждалих у ДТП. Вона отримала перелами, перебуває у лікарні та спілкується зі слідством. Жінка викликала автомобіль таксі через застосунок. Прокуратура не уточнює назву компанії, але сам Плешивцев на суді сказав, що таксував, співпрацюючи з компанією Bolt.

Правоохоронцям жінка повідомила, що водій був привітним, але почав збільшувати швидкість, перелаштовувався зі смуги в смугу, їй стало страшно і вона зробила йому зауваження. Водій проігнорував її зауваження, продовжував набирати швидкість, після чого жінка попросила його зупинити авто. Це прохання він проігнорував. За деякий час автомобіль влетів у пішохідний перехід.

У судовому засіданні з обрання водію запобіжного заходу, його адвокат заявляв, що смертельна аварія сталася через те, що начебто "відбулось щось схоже на некерованість автомобілем". Втім такі припущення сторони захисту спростовуються показами пасажирки автомобіля, вказують у прокуратурі.

Що передувало?

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Автор: 

ДТП (4519) Київ (20848) жертви (1988)
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Топ коментарі
+7
Якщо він був таксистом, то він мав права при собі.
Значить, за 19 ДТП перед смертельною аварією (в т.ч. дві цього року) ніхто з ментів прав в нього не відбирав, і по суду не позбавляли.
Значить, Голобуцький правий: нарівні з вбивцею відповідальність за це смертельне ДТП мають понести і відповідальні за адмінпрактику менти.
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08.06.2026 15:46 Відповісти
+4
..Ви можете на протязі доби раз п*ятнадцять попастися на камери ... отримати повідомлення про штрафи... через 10 хвилин все сплатити...та ще й зі знижкою у 50 відсотків....і спокійно продовжувати порушати хоть сотню разів. Головне сплачувати штрафи. Якщо Ви пару разів ..когось штиркнули бампером...чи Вас штиркнули... то ніхто права не забере... і ніяких судів не буде. Про примирення сторін чули? Які аварії на цьому ідіоті нам невідомо. Відомо..що він дійсно хвора на голову людина..а просто ідіот. Але подивіться ..скільки подібних йому верещали тут..що відкупиться... мажор... пастор.. номери менти зняли..бо покривати будуть. ..тощо. А тут виявилося..що звичайний таксист... і....??? Коментарі щезли... Коментатори теж.... Спирайтеся на реальність....факти...а не фантазії....
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08.06.2026 16:03 Відповісти
+3
чому ідіотам дають права ?
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08.06.2026 15:42 Відповісти
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чому ідіотам дають права ?
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08.06.2026 15:42 Відповісти
Маєте секрет , як визначати ідіотів одразу з дитинства ?
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08.06.2026 15:45 Відповісти
Заключение психиатра.
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08.06.2026 15:48 Відповісти
Кожен , хто здає на права пред'являє меддовідку ... і що ? Сильно допомагає ?
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08.06.2026 16:12 Відповісти
Прізвища на -ов, -ев, -ин, -их.
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08.06.2026 16:13 Відповісти
в ЮК особливо в систему освіти стоїть жорсткий але працюючий фільтр ідіотів. Щоб взагалі потрапити працювати у школу, потрібно пройти Enhanced DBS Check, підтвердити кваліфікацію, надати задокументовану трудову історію та референси. І це ще до того, як тебе взагалі розглянуть як кандидата.
Якщо вже працюючий викладач пропускає роботу без документально підтвердженої поважної причини - це автоматично ініціює службове розслідування. Ніхто так просто не може не прийти без наслідків.
Тепер щодо бухла. Якщо з'ясовується, що викладач був п'яний на роботі - то це не просто червоний прапор, це фактично початок кінця кар'єри в освіті.
Справа негайно передається до двох незалежних органів: DBS і TRA. DBS вирішує, чи внести людину до Children's Barred List - тобто заборонити їй взагалі працювати з дітьми в будь-якій ролі. А TRA своєю чергою може видати prohibition order - тобто заборону на викладання, яка буває або на фіксований термін, або безстрокова. Обидва органи розглядають справу незалежно, і рішення одного не скасовує рішення іншого.
І якщо факт серйозного проступку доведений, особливо коли він пов'язаний із безпекою дітей або систематичним порушенням, - шанси повернутися в систему освіти близькі до нуля.
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08.06.2026 16:38 Відповісти
А у нього на лобі не написано шо воно кончене. Дослідження ніхто не проводить, справку з психдіспанцеру видають на основі відсутності його в базі даних та в кращому випадку ще пару запитань від психіатра. А от те, що у нього куча порушень ПДР за перевищення швидкості і все йому сходе з рук то це питання до мєнтів.
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08.06.2026 15:48 Відповісти
І до суддів питання - чому його , за стільки порушень , не позбавили прав довічно ?
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08.06.2026 16:14 Відповісти
інколи президентами обирають
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08.06.2026 16:50 Відповісти
і це йому "вдалось" ((
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08.06.2026 15:42 Відповісти
Якщо він був таксистом, то він мав права при собі.
Значить, за 19 ДТП перед смертельною аварією (в т.ч. дві цього року) ніхто з ментів прав в нього не відбирав, і по суду не позбавляли.
Значить, Голобуцький правий: нарівні з вбивцею відповідальність за це смертельне ДТП мають понести і відповідальні за адмінпрактику менти.
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08.06.2026 15:46 Відповісти
..Ви можете на протязі доби раз п*ятнадцять попастися на камери ... отримати повідомлення про штрафи... через 10 хвилин все сплатити...та ще й зі знижкою у 50 відсотків....і спокійно продовжувати порушати хоть сотню разів. Головне сплачувати штрафи. Якщо Ви пару разів ..когось штиркнули бампером...чи Вас штиркнули... то ніхто права не забере... і ніяких судів не буде. Про примирення сторін чули? Які аварії на цьому ідіоті нам невідомо. Відомо..що він дійсно хвора на голову людина..а просто ідіот. Але подивіться ..скільки подібних йому верещали тут..що відкупиться... мажор... пастор.. номери менти зняли..бо покривати будуть. ..тощо. А тут виявилося..що звичайний таксист... і....??? Коментарі щезли... Коментатори теж.... Спирайтеся на реальність....факти...а не фантазії....
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08.06.2026 16:03 Відповісти
Права. тобто пластикову картку необов'язково возити з собою-достатньо Дії. Тобто смартфон вилучити поліцейські при дтп (я про його попередні порушення) не можуть. А от якщо протокол склали (а їх там пачку офіційно підтверджено)-то тут питання, чого ця інформація (щодо кількості порушень) не дійшла до суду і яка відповідальна особа у роліції має за це відповісти. А якщо дійшла-то питання до судді, чому не було вилучене водійське посвідчення (картка замість Дії не допомогла б у разі зупинки-у патрульних є база в планшетах).
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08.06.2026 16:11 Відповісти
поясніть, будь-ласка, це опоненту вище.
Хоча, не треба: ви вже пояснили; а він - не зрозуміє...
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08.06.2026 16:29 Відповісти
Щодо камер-він правий. Наразі в Україні законодавство не обмежує кількість постанов, які водій може отримати за рік, тож штрафні бали, за якими колись можна було забрати водійське посвідчення та "на перездачу"-зараз не працює. А дарма. Треба цю норму повертати для отаких шумахерів. Як в Німеччині-перевищення швидкості на +31км - і ти без прав з першого разу від 3-х місяців до року. Або 8 балів за незначні перевищення чи інші порушення-і ти теж без прав. Щодо дтп-то тут вже інша історія. Навіть примирення сторін за участю поліції (а раз дтп офіційно зафіксоване-то поліція була присутня)-це усе одно або адміністративна, або кримінальна відповідальність в залежності від наслідків і водій мав би бути взятий під більш пильну увагу.
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08.06.2026 16:51 Відповісти
Шумахєри продовжуть літати, а відіграються як і завжди на пересічних водіях.
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08.06.2026 17:26 Відповісти
автоматичні штрафи з камер присилають на номер автомобіля його власнику, а не тому хто саме був за кермом (тобто арендував авто або по довіреності) - і ніякі поліцейські при цьому не присутні
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08.06.2026 16:49 Відповісти
Джентльмены Удачи."Тут помню-тут не помню"
Ты что, не помнишь ничего?
Не помню. В поезде я с полки упал,башкой вниз ...ударился. Тут помню, тут...ничего.
Обзовись
Век воли не видать. Суд помню, как шлем брали - помню,в середине - отрезало!
Так не бывает: тут помню - тут не помню!
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08.06.2026 15:50 Відповісти
Та быть этот не может. Общественность на Цензоре решила, что он мажор, значит мажор
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08.06.2026 15:52 Відповісти
От було ж колись гарне покарання - розривання кіньми.
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08.06.2026 15:58 Відповісти
Цікава пасажирка - якщо би сіділа позаду, то навряд була пристебнута - "размазало" би по салону автівці, виходить сиділа спереду пристебнута паском.
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08.06.2026 16:12 Відповісти
ну точно не откупіться, раз таксует то бабла там кропаль, при такому. як він раніше права викпав ні зрозуміло
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08.06.2026 16:21 Відповісти
Схоже у пасажирки не було грошей і вона саме розрахувалася з таксистом.
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08.06.2026 16:23 Відповісти
Якщо хто не знає,то справка на права еоштує 500грн,без всяких лікарів
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08.06.2026 16:28 Відповісти
здуру можна і йєнг зламати..
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08.06.2026 16:30 Відповісти
баптистський пастор - вже діагноз
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08.06.2026 16:32 Відповісти
то просто прикриття, щоб отримати броню
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08.06.2026 16:51 Відповісти
 
 