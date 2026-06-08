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Новини ДТП у Києві
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Суд взяв під варту водія-вбивцю Плешивцева, який в’їхав у підземний перехід у Києві та вбив чотирьох людей. ФОТОрепортаж

Шевченківський райсуд обрав запобіжний захід водію Плешивцеву, підозрюваному в скоєнні смертельної ДТП у Києві. Йому призначили тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

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Наразі за клопотанням слідчих Шевченківський районний суд столиці обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Плешивцев
Плешивцев
Плешивцев
Плешивцев
Плешивцев

Не радий, що залишився живим

Як зазначається, адвокат водія зазначив, що його клієнт не радий, що залишився живим. За словами сторони захисту, вони готові співпрацювати зі слідством і "відбілюватися не збираються". Адвокат додав, що підозрюваний не може фізично тікати чи самостійно пересуватися, тому просить дочекатися завершення його лікування.

Сам водій заявив, що почувається винним у скоєнні ДТП.

Прокурор зазначив, що тримання під вартою визначає обмеження пересування, але не обмежує надання меддопомоги, якої потребує підозрюваний.

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Що передувало?

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Автор: 

ДТП (4519) Київ (20848) запобіжний захід (676)
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Топ коментарі
+16
Чому в тій клітці у суді немає тих мусоров і судей які відмазували цю паскуду за попередні порушення ПДД і аварії ?
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08.06.2026 12:31 Відповісти
+9
Не плєшивцев, а підарасцев якийсь
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08.06.2026 12:34 Відповісти
+9
до того крісла-каталки, також клєтчатого одіяла не вистачає, шоб можно було зразу взяти його на прокурорські поруки з призначенням йому інвалідських виплат та відправити на пожиттєву VIP- пенсію!
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08.06.2026 12:39 Відповісти
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Чому в тій клітці у суді немає тих мусоров і судей які відмазували цю паскуду за попередні порушення ПДД і аварії ?
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08.06.2026 12:31 Відповісти
Казнить. Нельзя помиловать.
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08.06.2026 12:33 Відповісти
Не плєшивцев, а підарасцев якийсь
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08.06.2026 12:34 Відповісти
як тобі сук@ спиться після того, як загубив чотири життя?
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08.06.2026 12:37 Відповісти
Погано, нога болить, спати заважає.
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08.06.2026 13:00 Відповісти
Хоть би вчинив прикре самогубство…, за убивство Українців!
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08.06.2026 13:13 Відповісти
до того крісла-каталки, також клєтчатого одіяла не вистачає, шоб можно було зразу взяти його на прокурорські поруки з призначенням йому інвалідських виплат та відправити на пожиттєву VIP- пенсію!
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08.06.2026 12:39 Відповісти
У тюрмі теж є доктора, там і долікуєшся.
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08.06.2026 12:51 Відповісти
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08.06.2026 13:02 Відповісти
клієнт не радий, що залишився живим Джерело: https://censor.net/ua/n4007247
Кожний робить свій вибір...
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08.06.2026 13:04 Відповісти
Черговий, «хворий інвалід», як і Насралов, без проходження оновлення персональних данних у Військомматі=ТЦК, з 2014 року????
Ганяв собі на мерсі, з останніх сил в інвалідному возику???
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08.06.2026 13:05 Відповісти
Може я помиляюсь, але на першому фото, там де він збоку дивиться, не видно на обличчі якогось розкаяння.
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08.06.2026 13:08 Відповісти
Знову покривала та простирадло,носилки та інвалідне крісло,коли вбивця повинен відповідати?
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08.06.2026 13:14 Відповісти
«…його клієнт не радий, що залишився живим» так що, мало гострих предметів в лікарні, виправляй ситуацію!
«…"відбілюватися не збираються" - це каже людина як порушувала пдр 40 разів і спокійно їздить далі.
Через тиждень, з пропрацьованим сценарієм чи з знайденою поломкою в авто, сидітиме з жалісливим видом і релігійною книгою на серці.
Ну і раптово розбагатівший суддя зробить що і завжди робив..
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08.06.2026 13:20 Відповісти
Хто йому таку хвамілію придумав?..
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08.06.2026 13:29 Відповісти
Якби то Плешивуев переїхав народного депутата з СН, або якогось з їх родичів - зараз усі б ЗМІ знали тих суддів та поліцейських,які відмазували вбивцю за інші численні порушення ПДР. В так - буде сидіти один...А "бійці невидимого фронту" продовжать заробляти на мажорах....та воювати з старими на ланосах та жигулях
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08.06.2026 13:41 Відповісти
 
 