Суд взяв під варту водія-вбивцю Плешивцева, який в’їхав у підземний перехід у Києві та вбив чотирьох людей. ФОТОрепортаж

Шевченківський райсуд обрав запобіжний захід водію Плешивцеву, підозрюваному в скоєнні смертельної ДТП у Києві. Йому призначили тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

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Наразі за клопотанням слідчих Шевченківський районний суд столиці обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Не радий, що залишився живим

Як зазначається, адвокат водія зазначив, що його клієнт не радий, що залишився живим. За словами сторони захисту, вони готові співпрацювати зі слідством і "відбілюватися не збираються". Адвокат додав, що підозрюваний не може фізично тікати чи самостійно пересуватися, тому просить дочекатися завершення його лікування.

Сам водій заявив, що почувається винним у скоєнні ДТП.

Прокурор зазначив, що тримання під вартою визначає обмеження пересування, але не обмежує надання меддопомоги, якої потребує підозрюваний.

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Що передувало?

Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі. Є загиблі та поранені.

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