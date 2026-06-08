Суд взяв під варту водія-вбивцю Плешивцева, який в’їхав у підземний перехід у Києві та вбив чотирьох людей. ФОТОрепортаж
Шевченківський райсуд обрав запобіжний захід водію Плешивцеву, підозрюваному в скоєнні смертельної ДТП у Києві. Йому призначили тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.
Наразі за клопотанням слідчих Шевченківський районний суд столиці обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Не радий, що залишився живим
Як зазначається, адвокат водія зазначив, що його клієнт не радий, що залишився живим. За словами сторони захисту, вони готові співпрацювати зі слідством і "відбілюватися не збираються". Адвокат додав, що підозрюваний не може фізично тікати чи самостійно пересуватися, тому просить дочекатися завершення його лікування.
Сам водій заявив, що почувається винним у скоєнні ДТП.
Прокурор зазначив, що тримання під вартою визначає обмеження пересування, але не обмежує надання меддопомоги, якої потребує підозрюваний.
Що передувало?
- Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі. Є загиблі та поранені.
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Ганяв собі на мерсі, з останніх сил в інвалідному возику???
«…"відбілюватися не збираються" - це каже людина як порушувала пдр 40 разів і спокійно їздить далі.
Через тиждень, з пропрацьованим сценарієм чи з знайденою поломкою в авто, сидітиме з жалісливим видом і релігійною книгою на серці.
Ну і раптово розбагатівший суддя зробить що і завжди робив..