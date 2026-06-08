Адвокат каже, що вбивця Плешивцев не пам’ятає обставин смертельної ДТП. Він був таксистом і віз пасажирку

Підозрюваний у смертельній аварії в Києві Плешивцев заявив, що не пам’ятає моменту ДТП та подій, які їй передували.

Про це його адвокат Євген Мельниченко заявив під час судового засідання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

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Він в стані, в якому він не може навіть мені розповісти, навіть своїм рідним і взагалі самому собі, яка була послідовність подій", - заявив його адвокат.

Зі слів прокурора, на момент аварії підозрюваний працював водієм таксі та віз пасажирку. Вона проходить у справі як свідок сторони обвинувачення.

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Що передувало?

Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі. Є загиблі та поранені.

Суд взяв під варту водія-вбивцю Плешивцева, який в’їхав у підземний перехід у Києві та вбив чотирьох людей.

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