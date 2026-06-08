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Новини ДТП у Києві
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Адвокат каже, що вбивця Плешивцев не пам’ятає обставин смертельної ДТП. Він був таксистом і віз пасажирку

Плешивцев

Підозрюваний у смертельній аварії в Києві Плешивцев заявив, що не пам’ятає моменту ДТП та подій, які їй передували.

Про це його адвокат Євген Мельниченко заявив під час судового засідання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

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Нові деталі

Він в стані, в якому він не може навіть мені розповісти, навіть своїм рідним і взагалі самому собі, яка була послідовність подій", - заявив його адвокат.

Зі слів прокурора, на момент аварії підозрюваний працював водієм таксі та віз пасажирку. Вона проходить у справі як свідок сторони обвинувачення.

Також читайте: Водія Mercedes, який скоїв смертельну ДТП у Києві, затримано, він під конвоєм, - поліція

Що передувало?

Також читайте: ДТП у Києві: загинули 12-річний хлопчик, двоє чоловіків та жінка, розпочато розслідування, - ОГП

Автор: 

ДТП (4519) Київ (20848) жертви (1988)
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Топ коментарі
+14
Понять і прастіть!
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08.06.2026 14:03 Відповісти
+11
Адвокат--слідкуй за своїм язиком і не ганьбись
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08.06.2026 14:01 Відповісти
+9
таксі марселя, млять
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08.06.2026 14:01 Відповісти
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И шо?
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08.06.2026 14:00 Відповісти
Понять і прастіть!
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08.06.2026 14:03 Відповісти
Цьому ублюдки вже шепнули, щоб він просив максимум покарання? Бо чим раніше воно вийде, тим швидше сдохне
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08.06.2026 15:18 Відповісти
І все..))
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08.06.2026 14:27 Відповісти
типу хворенький... А яка була швидкість авто?
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08.06.2026 14:30 Відповісти
Почав сратися і усцикатися, забув як гадив і порушував ПДР, а ложку під час обіду, до вуха несе???!!
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08.06.2026 15:19 Відповісти
таксі марселя, млять
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08.06.2026 14:01 Відповісти
наркоман?
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08.06.2026 14:01 Відповісти
Так це ж "обтяжуючі вину, обставини"! Негайно на наркологічну експертизу... Алкоголь виходить з організму, за кілька днів. Наркоту можна виявить і через місяць... Якщо "тупитиме" на "психологічну складову" - тоді й на обстеження в психіатрію... "Обставлять прапорцями", як вовка, в "окладі"...
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08.06.2026 14:10 Відповісти
Майбутній **********..
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08.06.2026 14:28 Відповісти
Адвокат--слідкуй за своїм язиком і не ганьбись
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08.06.2026 14:01 Відповісти
Якщо поліція схаває таке після загибелі двох колег, то буде видно хто зганьбився.
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08.06.2026 14:42 Відповісти
Прикинувся "шлангом".
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08.06.2026 14:06 Відповісти
Дурь була ну дуже заборіста, така, що навіть перевтілився в героя Такси Даниэля.
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08.06.2026 14:31 Відповісти
Був в прострації - від"їбіться
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08.06.2026 14:07 Відповісти
класика жанру "затєялі там ромашку, тут помню, тут нє помню" отпускайте вже його на пєнсію та лягайте спать! ))
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08.06.2026 14:10 Відповісти
Без ПЛЄДА не працює... Треба накрити потвору . Бажано назавжди!
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08.06.2026 14:11 Відповісти
Під епілепсію буде косити
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08.06.2026 14:12 Відповісти
Схоже на те, тактику вже обрав - косити під дурку.
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08.06.2026 14:33 Відповісти
НасіроФФ вимагає ПЛЄД!!!
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08.06.2026 14:12 Відповісти
А те шо він валив як на німецькому автобані - теж ні сном ні духом?
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08.06.2026 14:13 Відповісти
не підказуй!!! а то адвокат прочитає і передасть - кажи що був на автобані під Штутгартом.
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08.06.2026 14:39 Відповісти
На той світ віз я так розумію, бо судячи з фото понівиченної автівки і кількості жертв він явно намагався злетіти із гіперзвуком
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08.06.2026 14:13 Відповісти
Плєшивцев не памʼятає обставин аварії - значить ви всьо врьоті і тримаєте невинну людину під вартою. Відпускайте і дайте йому нового Мерседеса.
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08.06.2026 14:13 Відповісти
Виконуючи настанови адвоката, "Підозрюваний у смертельній аварії в Києві Плешивцев заявив, що не пам'ятає моменту ДТП та подій, які їй передували..." Джерело: https://censor.net/ua/n4007269
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08.06.2026 14:14 Відповісти
"...працював водієм таксі та віз пасажирку..." так то значить пасажирка винна, вона попросила його влетіти в той перехід.
А податкова знає що він працював таксистом ? Податки усі сплатив ?
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08.06.2026 14:16 Відповісти
"...працював водієм таксі та віз пасажирку..." жінку з косою, але не собі.
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08.06.2026 14:48 Відповісти
І так всі 39 разів
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08.06.2026 14:17 Відповісти
Чекаємо ще на охренітельну історію про те як в МЕрсе заклінило педаль акселератора на повному "газу" та одночасно відмовили гальма та рульове керування.
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08.06.2026 14:17 Відповісти
Про яку пасажирку йде мова? Крім цього тіла ні кого з мерса не витягували! Купа фото та відео! Якась жінка загинула, але то був пішоход, а не пасажир!
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08.06.2026 14:22 Відповісти
Та домалюють, записи камер пропадуть і суддя нічого не побачить, крім нової суми на рахунку дружини)
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08.06.2026 15:02 Відповісти
Мабуть, за верещук їхав на шатлі??
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08.06.2026 15:21 Відповісти
Бог парует *********.
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08.06.2026 14:23 Відповісти
Включили дурку! Для сектантів це норм!
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08.06.2026 14:27 Відповісти
Адвокат не пропонував дати номер картки водія для збору на ремонт авто?...
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08.06.2026 14:31 Відповісти
Повторю своє запитання:
Цікаво: невже дійсно є відповідність поведінки людини її прізвищу?
В данному разі -- повне співпадіння.
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08.06.2026 14:32 Відповісти
Так може він під наркотою був, що не пам'ятає? А це обтяжуючі обставини.
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08.06.2026 14:33 Відповісти
Пасажирка випарувалась?
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08.06.2026 14:34 Відповісти
Ні не випарувалась, він віз її саме в той час на іншому авто та в іншому місці. За рулем автівки-вбивці був не він, хтось інший... або як варіант пасажирка силою перехопила керувння авто та саме вона натиснула газ до полу, він намагався її зупинити, навіть за рахунок власного життя, але не зміг...
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08.06.2026 14:42 Відповісти
має бути смертна кара, щоб у таких скотів пам'ять прорізало
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08.06.2026 14:38 Відповісти
а 39 попередніх порушень пам'ятає? так сцяти в очі можна тільки вкраїнчикам
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08.06.2026 14:39 Відповісти
це єпилепсія....і ничого йому за це небуде....
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08.06.2026 14:45 Відповісти
Довічне лікування
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08.06.2026 15:22 Відповісти
Я думаю буде час в камері згадати все....
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08.06.2026 14:47 Відповісти
Пастор, віруючий, а боїться до тюрми. Як то кажуть всі хочуть до раю та ніхто не хоче помирати. Нехай вівці прихожани скинуться на заставу.
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08.06.2026 14:48 Відповісти
він під вартою?
засуньте в сізо до тих парнєй, що чєловєкособаку вирощують

https://censor.net/ua/videonews/4007165/kerivnytstvo-odeskogo-sizo-vidstoronyly-cherez-video-z-katuvannyam-uv-yaznenogo/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_45f6b007-723d-4214-815e-8039399b73cd
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08.06.2026 14:55 Відповісти
Stas Volkov

11 листопада 2025 року Одеський слідчий ізолятор очолив Сергій Нікітін, на той час полковник внутрішньої служби. Як повідомила громадська організація "Нон-Стоп Україна", яка оприлюднила https://www.facebook.com/reel/1739867650337378/?__cft__%5B0%5D=AZYokjiCAZ5s26p_MJCB_Ln9sMcRmv8EOKRhd-4XihZ7uZpWH-gi46eldYouJce4FSJJZH9-yPljeMrWy9uZCWDICW53kPMCnHYBrVq_XMwS-_SrKh2-Is__RH73BV8YvtacznVeRNBAbHtG0A2vdfxaOZbnDlgSnkDpMuyUkgd7S4LOm-UQ5e_MqhC3BI4mMKJyp-uS4IDWAZmiya4O0FbC&__tn__=%2CO%2CP-R відеозапис, що став причиною перевірки, Нікітін наказує підлеглим вимагати з утриманців СІЗО від 2 до 15 тисяч доларів США. У тому разі, якщо людина не в змозі платити, над нею знущаються. Зокрема на відео чоловік за кадром змушує іншого приносити йому в зубах капці, повзаючи навкарачки й називає того собакою.
"За нашими даними, у цьому свавіллі брали участь "смотрящий" за 6 корпусом Руслан Стадников на прізвисько "Подушка" та особа на прізвисько "Спортик", які діяли за прямою вказівкою керівництва СІЗО. Крім того, до залякування ув'язнених залучені Роман Батумський та Ігор Ільницький (він же "Мотиль")", - заявили в "Нон-Стоп Україна".
Щодо людини яку принижують, то громадські діячі стверджують, що це працівник ТЦК, в якого власне намагалися вибити гроші, але він виявився неспроможним виплатити 10 тисяч доларів США.
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08.06.2026 14:59 Відповісти
Ваш Робін гуд - працює на адміністрацію...
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08.06.2026 15:01 Відповісти
не до тих то до таких
робін гудів собі шукайте самі,
мене задовольнять самосуди
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08.06.2026 15:05 Відповісти
Це не самосуд - а брудна робота за гроші - байдуже із ким, і за що. Із Вами і мною там буде також: або плати, або.....
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08.06.2026 15:11 Відповісти
У вбивці, до речі, бабло є...
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08.06.2026 15:13 Відповісти
тобто ви вже змирилася з епілептиком на елітному таксі і йому простили?
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08.06.2026 15:17 Відповісти
Ні в коему разі, я абсолютно Вас розумію, я б його сам би намагався ьи забити до смерті, будь ми в однієї камері. Просто Ваш приклад невдалий
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08.06.2026 15:20 Відповісти
До речі, будь ласка, не згадуйте більше про таксі - Ви поширюєте тим самим брехню від "адвоката"...
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08.06.2026 15:22 Відповісти
Тобто бабтист працював таксистом і віз шалаву на профосмотр?
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08.06.2026 14:59 Відповісти
Оп, вже почались схемки пропрацбовуватись)
і АДВОКАТ - ТОЙ ЩО ЗАХИЩАВ ЗАЙЦЕВУ))
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08.06.2026 15:00 Відповісти
******************. З ними завжди так. Як справа доходить до відповідальності, - повний отказняк. Зброю в руки не беру, нічого не пам'ятаю. А куди пхати, щоб 5 дітей склєпати, він пам'ятає?
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08.06.2026 15:21 Відповісти
За гроші воно і від власних дітей відмовиться....
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08.06.2026 15:23 Відповісти
Добийте вже його, щоб не мучився.
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08.06.2026 15:27 Відповісти
 
 