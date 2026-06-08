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Адвокат каже, що вбивця Плешивцев не пам’ятає обставин смертельної ДТП. Він був таксистом і віз пасажирку
Підозрюваний у смертельній аварії в Києві Плешивцев заявив, що не пам’ятає моменту ДТП та подій, які їй передували.
Про це його адвокат Євген Мельниченко заявив під час судового засідання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Нові деталі
Він в стані, в якому він не може навіть мені розповісти, навіть своїм рідним і взагалі самому собі, яка була послідовність подій", - заявив його адвокат.
Зі слів прокурора, на момент аварії підозрюваний працював водієм таксі та віз пасажирку. Вона проходить у справі як свідок сторони обвинувачення.
Що передувало?
- Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі. Є загиблі та поранені.
- Суд взяв під варту водія-вбивцю Плешивцева, який в’їхав у підземний перехід у Києві та вбив чотирьох людей.
Топ коментарі
+14 Anatoliy Sheiko #553682
показати весь коментар08.06.2026 14:03 Відповісти Посилання
+11 Василь Казімко
показати весь коментар08.06.2026 14:01 Відповісти Посилання
+9 Максим Коваленко
показати весь коментар08.06.2026 14:01 Відповісти Посилання
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А податкова знає що він працював таксистом ? Податки усі сплатив ?
Цікаво: невже дійсно є відповідність поведінки людини її прізвищу?
В данному разі -- повне співпадіння.
засуньте в сізо до тих парнєй, що чєловєкособаку вирощують
https://censor.net/ua/videonews/4007165/kerivnytstvo-odeskogo-sizo-vidstoronyly-cherez-video-z-katuvannyam-uv-yaznenogo/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_45f6b007-723d-4214-815e-8039399b73cd
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Щодо людини яку принижують, то громадські діячі стверджують, що це працівник ТЦК, в якого власне намагалися вибити гроші, але він виявився неспроможним виплатити 10 тисяч доларів США.
робін гудів собі шукайте самі,
мене задовольнять самосуди
і АДВОКАТ - ТОЙ ЩО ЗАХИЩАВ ЗАЙЦЕВУ))