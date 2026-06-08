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Адвокат говорит, что убийца Плешивцев не помнит обстоятельств смертельного ДТП. Он был таксистом и вез пассажирку
Подозреваемый в смертельном ДТП в Киеве Плешивцев заявил, что не помнит момента аварии и событий, которые ей предшествовали.
Об этом его адвокат Евгений Мельниченко заявил во время судебного заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Новые детали
Он находится в состоянии, в котором не может даже мне рассказать, даже своим родным и вообще самому себе, какова была последовательность событий", - заявил его адвокат.
По словам прокурора, на момент аварии подозреваемый работал водителем такси и вез пассажирку. Она фигурирует в деле в качестве свидетеля стороны обвинения.
Что предшествовало?
- Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Датч в Соломенском районе. Есть погибшие и раненые.
- Суд взял под стражу водителя-убийцу Плешивцева, который въехал в подземный переход в Киеве и убил четырех человек.
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