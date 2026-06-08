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Новости ДТП в Киеве
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Адвокат говорит, что убийца Плешивцев не помнит обстоятельств смертельного ДТП. Он был таксистом и вез пассажирку

Плешивцев

Подозреваемый в смертельном ДТП в Киеве Плешивцев заявил, что не помнит момента аварии и событий, которые ей предшествовали.

Об этом его адвокат Евгений Мельниченко заявил во время судебного заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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Он находится в состоянии, в котором не может даже мне рассказать, даже своим родным и вообще самому себе, какова была последовательность событий", - заявил его адвокат.

По словам прокурора, на момент аварии подозреваемый работал водителем такси и вез пассажирку. Она фигурирует в деле в качестве свидетеля стороны обвинения.

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Что предшествовало?

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ДТП (7617) Киев (26431) жертвы (2251)
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И шо?
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08.06.2026 14:00 Ответить
Понять і прастіть!
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08.06.2026 14:03 Ответить
таксі марселя, млять
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08.06.2026 14:01 Ответить
наркоман?
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08.06.2026 14:01 Ответить
Так це ж "обтяжуючі вину, обставини"! Негайно на наркологічну експертизу... Алкоголь виходить з організму, за кілька днів. Наркоту можна виявить і через місяць... Якщо "тупитиме" на "психологічну складову" - тоді й на обстеження в психіатрію... "Обставлять прапорцями", як вовка, в "окладі"...
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08.06.2026 14:10 Ответить
Адвокат--слідкуй за своїм язиком і не ганьбись
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08.06.2026 14:01 Ответить
Прикинувся "шлангом".
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08.06.2026 14:06 Ответить
Був в прострації - від"їбіться
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08.06.2026 14:07 Ответить
класика жанру "затєялі там ромашку, тут помню, тут нє помню" отпускайте вже його на пєнсію та лягайте спать! ))
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08.06.2026 14:10 Ответить
Без ПЛЄДА не працює... Треба накрити потвору . Бажано назавжди!
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08.06.2026 14:11 Ответить
Під епілепсію буде косити
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08.06.2026 14:12 Ответить
НасіроФФ вимагає ПЛЄД!!!
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08.06.2026 14:12 Ответить
А те шо він валив як на німецькому автобані - теж ні сном ні духом?
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08.06.2026 14:13 Ответить
На той світ віз я так розумію, бо судячи з фото понівиченної автівки і кількості жертв він явно намагався злетіти із гіперзвуком
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08.06.2026 14:13 Ответить
Плєшивцев не памʼятає обставин аварії - значить ви всьо врьоті і тримаєте невинну людину під вартою. Відпускайте і дайте йому нового Мерседеса.
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08.06.2026 14:13 Ответить
Виконуючи настанови адвоката, "Підозрюваний у смертельній аварії в Києві Плешивцев заявив, що не пам'ятає моменту ДТП та подій, які їй передували..." Джерело: https://censor.net/ua/n4007269
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08.06.2026 14:14 Ответить
 
 