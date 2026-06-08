Працівниця дитячого садочку Ірина Лазарєва загинула від наїзду водія-вбивці Плешивцева. ФОТО

Працівниця закладу дошкільної освіти Ірина Лазарєва загинула внаслідок наїзду на людей водія Плешивцева 5 червня у Києві.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці садочку, де працювала Ірина Лазарєва, передає Цензор.НЕТ.

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"З глибоким сумом повідомляємо, що 5 червня 2026 року внаслідок трагічної ДТП на Чоколівському бульварі загинула наша колега, Ірина Лазарєва. Ірина була доброю, щирою, чуйною людиною, яку поважали колеги та любили діти. Її передчасна смерть стала важкою втратою для всього нашого колективу", - йдеться у повідомленні.



Фото - Facebook / Дитячий садок 350

Мама однієї з вихованок садочка Наталія Березій розповіла, що у загиблої Ірини залишилися син з особливими потребами та літні батьки.

"Вона була нянею в садочку, куди ходить моя дитина. Для когось вона — просто працівниця садочка. Для нас — людина, яка щодня вкладала в дітей тепло, спокій і турботу. Вона щиро любила малечу. І це було відчутно в усьому — в погляді, в голосі, в дрібницях", - написала Березій.

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Що передувало?

Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі.

На місці загинули старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук та лейтенант поліції Денис Будченко та 12-річний Григорій Глушич, батько якого зараз на війні.

Суд взяв під варту водія-вбивцю Плешивцева, який в’їхав у підземний перехід у Києві та вбив чотирьох людей.

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