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Новини Фото ДТП у Києві
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Працівниця дитячого садочку Ірина Лазарєва загинула від наїзду водія-вбивці Плешивцева. ФОТО

Працівниця закладу дошкільної освіти Ірина Лазарєва загинула внаслідок наїзду на людей водія Плешивцева 5 червня у Києві.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці садочку, де працювала Ірина Лазарєва, передає Цензор.НЕТ.

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"З глибоким сумом повідомляємо, що 5 червня 2026 року внаслідок трагічної ДТП на Чоколівському бульварі загинула наша колега, Ірина Лазарєва. Ірина була доброю, щирою, чуйною людиною, яку поважали колеги та любили діти. Її передчасна смерть стала важкою втратою для всього нашого колективу", - йдеться у повідомленні.

Ірина Лазарєва
Фото - Facebook / Дитячий садок 350

Мама однієї з вихованок садочка Наталія Березій розповіла, що у загиблої Ірини залишилися син з особливими потребами та літні батьки.

"Вона була нянею в садочку, куди ходить моя дитина. Для когось вона — просто працівниця садочка. Для нас — людина, яка щодня вкладала в дітей тепло, спокій і турботу. Вона щиро любила малечу. І це було відчутно в усьому — в погляді, в голосі, в дрібницях", - написала Березій.

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Що передувало?

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Автор: 

дитячий садок (373) ДТП (4519) Київ (20848) смерть (6748)
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Топ коментарі
+23
Трагедія сталася тому, що Плєшивцев почував себе безкарним, після декількох плрушень.
Відповідальність повинні нести також судді, які раніше звільняли його від покарання.
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08.06.2026 19:40 Відповісти
+22
Плєшивцеву цьому не завадив би суд Лінча.
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08.06.2026 19:31 Відповісти
+13
цей пастор шлак заслуговує на гмльйотину... молодь загинула від того що мінти цього пдр не прикрила або не позбавила прав на керування. Хоча він і без їх би летав..все продається і купується
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08.06.2026 19:47 Відповісти
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Плєшивцеву цьому не завадив би суд Лінча.
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08.06.2026 19:31 Відповісти
всьому нашому мудрому українському наріту не завадив би

Суд Лінча - самий швидкий та справедливий суд в світі.

без драконівських законів нам Державу не побудувати !

.
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08.06.2026 20:34 Відповісти
Трагедія сталася тому, що Плєшивцев почував себе безкарним, після декількох плрушень.
Відповідальність повинні нести також судді, які раніше звільняли його від покарання.
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08.06.2026 19:40 Відповісти
після декількох ДЕСЯТКІВ порушень
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08.06.2026 19:57 Відповісти
"а судді хто ?"

хто написав КК, за яким вбивці двох 17-ти річних дівчат дали лише 12 років ?

вірно !
КК написав пріснопамятний портнов і ригівська наволоч
по їх законам живе Україна

.
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08.06.2026 20:39 Відповісти
портнов це той який повернувся в 19 році одразу після виборів зеленої плісняви?
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08.06.2026 20:51 Відповісти
цей пастор шлак заслуговує на гмльйотину... молодь загинула від того що мінти цього пдр не прикрила або не позбавила прав на керування. Хоча він і без їх би летав..все продається і купується
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08.06.2026 19:47 Відповісти
Народ вбив не пастор, а таксіст Болту. Паства його, якщо вона була, залишилась на окупованій території з 2022 року.
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08.06.2026 20:08 Відповісти
Цій ПАДАЛІ на мерсі-СМЕРТЬ буде за пробачення; а не 10років
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08.06.2026 20:23 Відповісти
Світла пам'ять,та щирі співчуття батькам і синочку !
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08.06.2026 20:42 Відповісти
 
 